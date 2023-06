IKEA met fin aux déménagements compliqués grace à son nouveau canapé révolutionnaire

IKEA a inventé un canapé ultra-compact et pliable pouvant tenir dans une grande enveloppe ! Vous n’aurez plus d’excuse pour ne pas aider vos amis à déménager…

« Pivote ! Pivote ! Pivote ! » Quiconque a aidé un ami ou un proche à déménager, c’est retrouver dans la même situation que Ross, Chandler et Rachel (cf. Friends) : à tourner un canapé dans tous les sens pour le faire passer dans une cage d’escalier bien trop petite… Fort heureusement, IKEA, la célèbre marque spécialisée dans la vente de mobilier en kit, a pensé à nous et permet aujourd’hui de plier un canapé de 10 kilos dans une simple enveloppe.

Découvrez aussi la mini maison écologique d’IKEA

Au cas où, si vous n’aviez pas la référence à Friends (PS : il n’est jamais trop tard pour tout regarder)

Un canapé IKEA ultra-pliant créé par une IA

Le « couch in an envelope » conçu par IKEA et Space 10 – ce qui explique son appellation plus classique – porte bien son nom, mais ne recouvre pas non plus tous les aspects de ce canapé hors du commun.

En effet, Space 10 précise que l’invention de ce meuble de salon a été assistée par IA (Runway et Midjourney). Les concepteurs ont donné quelques pistes à l’intelligence artificielle comme « facile à déplacer », « léger » ou « durable ».

Alexis Tourron, designer et co-fondateur de Panter & Tourron, explique qu’ils ont dû remplacer le mot « canapé » par « plateforme » dans les commandes données à l’IA, car celle-ci se limitait au design très (trop) conventionnel d’un canapé classique : ce qui empêche toute invention…

Le canapé serait également bien plus écologique que les modèles actuels et ce grâce à 3 grands principes :

Des matériaux recyclables : une structure en aluminium et des tissus à base de cellulose et de mousse mycélium.

: une structure en aluminium et des tissus à base de cellulose et de mousse mycélium. Moins de matériaux : limiter le nombre de matériaux est une façon d’alléger le canapé et de réduire son impact sur l’environnement.

: limiter le nombre de matériaux est une façon d’alléger le canapé et de réduire son impact sur l’environnement. Pas de petites pièces : pas de clous, pas de vis, le canapé serait plus facile à monter et démonter tout en limitant les pièces métalliques.

Pour le moment, ce concept n’existe que sur le papier (ou plus précisément sur Midjourney) mais s’il venait à se concrétiser, IKEA pourrait bien révolutionner les déménagements difficiles !