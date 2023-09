IFA : les 5 technologies immanquables du salon de la tech à Berlin en 2023

L’IFA a fermé ses portes mardi soir et nous a présenté certains appareils qui devraient voir le jour dans les mois et années à venir. On a fait le tour et on en a retenu 5.

Si vous n’avez pas suivi l’IFA : pas de problème, nous l’avons fait pour vous. Il faut déjà signaler que le salon de la tech allemand a souffert cette année de l’exposition du CES et rares sont les produits présentés qui ne figuraient pas déjà dans notre top ou dans notre flop du salon américain… Par exemple : LG a, à nouveau, présenté le LG MoodUp (des écrans sur la porte du frigo qui peuvent changer de couleur).

D’un autre côté, de nombreux produits déjà commercialisés ont été re-présentés : on pense notamment aux très bons écouteurs Shokz OpenFit – que nous avons déjà pu tester.

Alors au milieu de toutes ces innovations déjà vues, nous avons fait le tri et sélectionné les 5 qui nous ont marqué.

La machine à laver intelligente de Samsung

La première innovation nous vient tout droit de Samsung qui a décidé d’embarquer une intelligence artificielle à l’intérieur de votre machine à laver. A première vue, on s’est dit comme vous « Quel intérêt ? » et en fait, il s’avère que cette IA pourrait ne pas être totalement inutile et vous faire réaliser de belles économies d’énergies (et financières).

En effet, son intelligence artificielle baptisée « AI Wash » va alors tout optimiser :

Elle pèse le linge pour savoir la quantité de vêtements à l’intérieur du tambour (d’autres modèles le font déjà).

pour savoir la quantité de vêtements à l’intérieur du tambour (d’autres modèles le font déjà). Elle analyse le type de tissu .

. Elle détecte le degré de saleté des vêtements.

Tout cela dans le but d’adapter la quantité d’eau et de détergent pour ne rien gaspiller. Tout comme elle optimisera aussi le temps de trempage, de lavage et d’essorage avant d’ouvrir automatiquement la porte à la fin du cycle pour éviter que l’humidité restante ne s’agglutine sur les habits propres.

Franchement, on achète à peu près tout dans la cuisine Samsung… sauf le carrelage.

Les TV transparentes : une idée intéressante, mais pas encore au point

Les TV transparentes ne sont pas une grande nouveauté de l’IFA et certaines sont d’ores et déjà commercialisées : on se souvient notamment de l’écran Xiaomi (vendu en Chine pour un prix compris entre 6000 et 7000 €).

D’autres écrans transparents ont été présentés à l’IFA et le constat reste le même : le principe est attirant et permettrait d’avoir un salon un peu plus « design » mais le problème est que même avec l’écran allumé, on voit encore à travers… Un peu embêtant si vous voulez regarder un film et que vous voyez l’intégralité de votre salon à travers l’écran.

Mais la technologie est là, elle progresse et sera probablement plus dédié à des usages professionnels que pour les particuliers.

Le papillon est sur, dans ou derrière l’écran ? Personne ne sait.

Les écrans de téléphone mat de TCL

« NxtPaper » c’est le nom de la technologie développée par TCL. Il s’agit en réalité d’un écran mat qui n’a aucun reflet ! Les amateurs de liseuses connaissent déjà des technologies similaires. Le vrai plus de celle apportée par TCL est qu’elle serait appliquée aux smartphones et pourrait passer de la couleur au noir et blanc pour limiter la fatigue oculaire.

Même sur tablette, ça a l’air pas mal.

La console portable de Lenovo : une Nintendo Switch surpuissante

Nous avons déjà consacré des articles à la future console de Lenovo qui ressemble à une Nintendo Switch croisée avec une ASUS ROG Ally.

La console est toujours aussi surpuissante, seuls les retours des personnes ayant pu mettre la main dessus nous intéresse et le constat est le même pour tous : la Lenovo Legion Go semble être une digne remplaçante pour le Steam Deck.

Il faudra tout de même s’en assurer avec une prise en main plus poussée que durant 10-15 minutes sur un salon.

Y a plus qu’à attendre la sortie (en novembre)

Urbanista Malibu : l’enceinte à recharge solaire

L’Urbanista Malibu est une enceinte portable certifiée IP67 (totalement étanche) qui aurait entre 30 et 45 heures d’autonomie ! Un miracle ? Non, elle se recharge grâce à l’énergie solaire.

Cette enceinte nous rappelle bien évidemment le casque Adidas RPT-02 SOL qui était lui aussi capable de se recharger via l’énergie solaire et offrait jusqu’à 80 heures d’autonomie ! Dans tous les cas, cette enceinte pourrait bien vous permettre d’écouter de la musique longtemps sur le bord de la piscine.

Quelques incompréhensions durant le salon…

Si certains produits nous ont bluffés, deux nous ont pour le moins déçu ou questionné sur leur intérêt…

Le frigo LG qui fait de la musique

On le remet ici parce qu’il nous avait déjà marqué au CES et il continue de nous interroger à l’IFA… Le frigo MoodUP de LG qui a des dalles lumineuses et des enceintes Bluetooth pour écouter votre musique sur votre frigo est toujours un mystère pour nous…

« Si seulement je pouvais changer la couleur de mon frigo et écouter de la musique avec »

Le téléphone pliable qui fait sac à main… ou l’inverse

Honor a présenté son téléphone pliable – le Magic V2 – et un autre concept : le Honor Magic V Purse.

Ce n’est ni un Flip (en clapet), ni un Fold (en livre) mais un format à part qui s’ouvre comme un sac à main. Alors l’idée n’est pas dénuée d’intérêt : après tout, les clés et les cartes tendent de plus en plus à être dématérialisée, mais ce serait oublier l’attrait principal d’un sac à main… y ranger des choses.

Car tout ce qui est dans un sac main ne peut pas être dématérialisé, on pense notamment au rouge à lèvre, au Doliprane, aux batteries externes et aux autres effets personnels que vous souhaiteriez y mettre.

On note toutefois que la marque a particulièrement travaillé son objet puisque des fonds d’écrans s’adaptent à ce que vous portez et au mouvement de la lanière située sur le dessus.

Mais ce soin apporté au produit nous semble disproportionné par rapport au public cible qui semble être particulièrement restreint…