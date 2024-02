5 idées de sorties pour les parisiens à la recherche de sensations et de nouveautés entre amis

Avis aux amateurs de sorties entre amis qui sortent de l’ordinaire : éloignez-vous de la Tour Eiffel ou des Champs Élysées pour vous laisser embarquer dans les mille et une surprises de Paris en 2024.

« Paris est un véritable océan. Jetez-y la sonde, vous n’en connaîtrez jamais la profondeur », rappelle Balzac dans son roman le Père Goriot. En surface, il n’est pas difficile de voir ce qui fait la renommée de cette ville : monuments, musées, brasseries… Mais, quand on plonge dans les tréfonds de la capitale, on peut y trouver des activités plus insolites, plus intimistes, qui pourront plaire à ceux qui cherchent des sensations et pensent tout connaitre.

Les cognées : le lancer de haches dans la capitale

Pas besoin de partir au Canada ou rencontrer un bucheron pour apprendre à manier la cognée, modèle de hache d’abattage très renommé outre-atlantique. Depuis 2017, une activité dérivée de son utilisation a traversé l’océan pour venir s’implanter dans la capitale : le lancer de hache. Son objectif, rendre le maniement de la hache ludique et attirant. En l’essayant, on devient même vite accro.

L’un des meilleurs endroits pour s’y essayer s’appelle « les cognées« , situé dans le 18e. Ici, pas besoin d’être un as du lancer ou d’avoir une force surhumaine pour s’amuser à viser les cibles avec sa hache. Ce lieu qui fait aussi (très bon) bar est l’endroit parfait pour une expérience originale entre potes et un excellent défouloir. Reste qu’il faut s’acquitter de 66€ pour une cible (3 personnes par cible) pour en profiter pendant une heure.

Pandore & Associés : le meilleur escape game de Paris ?

La capitale regorge depuis plusieurs années d’un type d’activité très prisé par ses habitants : les escapes game. Il suffit de rechercher l’un d’entre eux pour se rendre compte de la multitude de choix possible. Mais, dans cette marée de jeu d’évasion, s’il faut n’en choisir qu’un seul*, nos regards se tournent vers Pandore & associés et son aventure intitulée « règlement de contes », dans le 11e.

Avec un grand nombre de salles, plusieurs univers très recherchés, l’intervention d’acteurs (très rare dans un escape) particulièrement réussie et 90 minutes d’expérience (contre 60 min en général), difficile de ne pas être conquis. C’est simple, pour s’initier à l’escape game où découvrir de nouvelles sensations en jouant, c’est le lieu idéal. Le tout pour 40€ par personne (3 à 5 joueurs). On a hâte de tester la toute nouvelle aventure, « entrepôt fantastique« , qui promet de nous surprendre encore plus !



*on recommande également les excellents espaces games de l’enseigne ‘The Game’.

Paris Sensas : une expérience immersive qui questionne vos sens

Dans la catégorie « activité insolite », je choisis Paris Sensas, à deux pas de Montmartre. Cette espace pourrait faire croire à un énième escape game. Il n’en est rien. Le choix des concepteurs est tout autre : jouer à vos cinq sens pour une expérience particulièrement immersive.

À partir de quatre personnes (33€ par personne), un maître des sens vous accompagnera dans différentes salles plongées dans l’obscurité pour tester vos gouts, votre odorat, votre toucher… Même si les décors pouvaient être plus immersifs, l’expérience reste unique et apporte son lot d’émotions. Petit plus, gagner vous permet d’aider une association locale luttant contre le handicap.

iFLY : le simulateur de chute libre à la Villette

Vous avez peut-être déjà vu des vidéos de cette grande soufflerie où des personnes lévitent à quelques mètres du sol. Le simulateur de chute libre permet de retrouver les sensations d’un parachutiste en plein vol sans avoir à sauter dans le vide. Cette chambre de vol (tube en verre de plusieurs dizaines de mètres de haut) avec un air puissant et vertical est à l’origine uniquement utilisée par les professionnels pour s’entrainer avant de sauter.

Ouverte au grand public depuis plusieurs années, la soufflerie de iFly propose des baptêmes de chute libre à la Villette. Pour 50€ par personne, il est possible de profiter de sensations de vol uniques dans Paris. Reste que, à l’image d’un saut dans le vide, la durée ne dépassera pas 3 minutes. Heureusement, le lieu où s’est installé le simulateur, « boom boom la Villette » est idéal pour profiter d’un bon repas entre amis.

Eva : un jeu de tir en réalité virtuelle poussé à son paroxysme

La dernière activité originale ne se situe à pas dans Paris même, mais mérite sa place dans cet article. En même temps, pour pouvoir l’exploiter au maximum, elle a besoin d’espace et se retrouve donc dans des entrepôts situés à Beauchamp (95), Maurepas (77) ou aux Mureaux (77).

Eva, ou Esports Virtual Arenas, est une expérience en réalité virtuelle atypique. Dans une grande salle vide de 500m², tout prend son sens quand on enfile le casque VR et que l’on prend une arme dans ses mains. La salle est en fait votre terrain de jeu, où il est possible de se déplacer à sa guise avec un objectif : battre l’équipe adverse. À la mode d’un Call of Duty virtuelle, les sensations sont assez impressionnantes et l’immersion est totale. Cout : 20€ par personne, pour une session de 40 minutes.