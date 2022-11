Les chaussures, un accessoire de mode, mais pas que !

Jules et Jenn a réinventé les traditionnelles bottes en caoutchouc pour les rendre branchées

De nombreuses start-ups françaises ont relevé le défi de rendre la mode écoresponsable. Elles ont réussi à allier style, fabrication locale et respect de l’environnement. Dans un style chic et sportif, on a remarqué la marque Caruus et ses baskets en toile de lin français. Vous recherchez un look plus habillé ou des chaussures en cuir ? On vous conseille la marque Jules et Jenn dont la majorité de la production est assurée en France, et la totalité en Europe. Enfin, la marque Wilo va encore plus loin dans sa démarche écoresponsable avec des chaussures fabriquées en France et neutres en carbone.

Les sportifs ne sont pas en reste avec Milémil, seul fabricant à proposer des chaussures de football 100% made in France. Enfin, pour les coureurs, la marque de chaussures de running Veets produit également ses modèles en France.

Prix : à partir de 150€