iCloud : Apple met le paquet sur la sécurité avec le chiffrement de bout en bout

Apple vient d’annoncer l’arrivée prochaine d’une fonctionnalité qui devrait ravir les défenseurs de la liberté sur Internet : Advanced Data Protection. Cette option permettra le chiffrement de bout en bout des sauvegardes de données dans iCloud, le service de cloud computing édité par la marque à la pomme.

C’était l’annonce Apple de la semaine à ne pas manquer ! La firme à la pomme a indiqué l’extension prochaine du chiffrement de bout en bout à son service iCloud.



Pour rappel, ce protocole garantit la sécurité de vos données et empêche les autres utilisateurs d’y avoir accès. Cette fonctionnalité est par ailleurs déjà utilisée pour sécuriser certaines données stockées sur iCloud, comme les mots de passe, les cartes bancaires ainsi que les informations médicales. Mais de quelles mises à jour parle Apple avec son annonce d’une « Advanced Data Protection » ?

L’extension du chiffrement de bout en bout

L’Advanced Data Protection étend le chiffrement de bout en bout aux photos, aux notes et surtout à toutes les sauvegardes iCloud. Il sera disponible pour tous les utilisateurs américains en fin d’année et commencera à être déployé dans le monde entier au début de 2023.



Précisons que la nouvelle fonctionnalité sera facultative. Toutefois, si vous décidiez de l’activer, vous serez guidés à travers un processus de configuration vous permettant d’accéder à vos données, même si vous perdez votre appareil.

Dès 2023, vous pourrez activer le chiffrement de bout en bout de vos données stockées sur iCloud.

Pionnier en la matière, Apple était le premier à lancer le stockage de données dans le Cloud pour les iMessages en 2011. Ces sauvegardes avaient soulevé des doutes, justement parce qu’aucun dispositif de chiffrement n’était prévu pour garantir la pleine confidentialité des données. Néanmoins, on ne peut que saluer l’initiative du groupe dirigé par Tim Cook qui n’a toujours pas été envisagée du côté de Google ou encore Meta.

Chiffrement des données oui, mais pas toutes !

Apple a tout de même précisé lors de son annonce que trois types de données stockées sur l’iCloud ne seront pas chiffrées, même si l’Advanced Data Protection est activée. Il s’agit des contacts, des adresses mails et du calendrier. La raison avancée par Apple pour justifier cette impossibilité : ces données sont difficiles à chiffrer, car leur format doit leur permettre d’interagir avec une multitude d’applications tierces.



Prenons un exemple : la messagerie instantanée WhatsApp fonctionne grâce aux contacts enregistrés directement dans l’appareil. Chiffrer les données de contacts reviendrait à vous empêcher d’utiliser l’application. Ces trois types de données pourront-elles être chiffrées à l’avenir ? Un représentant d’Apple a répondu en disant qu’aucune autre annonce n’était prévue pour le moment, mais qu’il n’était pas impossible de voir cela se réaliser à l’avenir.

Apple met en place une stratégie globale pour la protection des données

La communication sur la mise en place de l’Advanced Data Protection s’est faite en même temps que d’autres annonces liées à la sécurité des services Apple. À partir du début de l’année prochaine, Apple prendra en charge l’utilisation de clés de sécurité physiques pour l’authentification à deux facteurs de l’identifiant Apple.

Plus tard dans l’année, la société déploiera également une fonctionnalité appelée iMessage Contact Key Verification permettant aux utilisateurs de confirmer qu’ils communiquent bien avec la personne souhaitée. Ils seront aussi avertis en cas de tentative de piratage.

Pour Apple, la sécurité des données c’est important !

Cette stratégie arrive à point nommé puisque les cyberattaques ciblant données des utilisateurs se multiplient. Elles deviennent plus sophistiquées et complexes, ce qui rend la protection d’autant plus difficile. Apple a d’ailleurs fait savoir que le danger pesant sur les données stockées sur iCloud augmentait dangereusement.



Une autre étude, commandée par la firme, a révélé que près de 1,1 milliard de sauvegardes avaient été exposées à des violations de données en 2021. En réaction, Apple avait annoncé la mise en place d’un mode de verrouillage pour iOS et macOS offrant une protection supplémentaire face aux cyberattaques ciblées.

La mise en place d’Advanced Data Protection et l’extension du chiffrement de bout en bout d’iCloud s’inscrivent donc dans une volonté de défendre les utilisateurs face à des menaces de plus en plus fréquentes.