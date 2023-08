Comment l’IA de YouTube mettra fin aux titres trompeurs ?

YouTube tente constamment d’améliorer l’expérience utilisateur sur son site et l’une des dernières mises à jour pourrait bien complètement transformer notre façon de choisir les vidéos.

Il y a quelques mois, YouTube supprimait les pouces rouges afin de lutter contre le harcèlement. Or, cette indication (toujours visible par le créateur) était aussi importante pour les spectateurs. Elle permettait de savoir rapidement si un titre était mensonger ou si le contenu était de piètre qualité.

Voyant les utilisateurs chercher des moyens d’identifier rapidement les mauvaises vidéos, YouTube a agi et entraine actuellement son intelligence artificielle à résumer les vidéos.

Des courts résumés pour éviter les tromperies

« Nous commençons à tester les résumés générés automatiquement par l’IA sur YouTube, afin qu’il soit plus facile pour vous de lire un résumé rapide d’une vidéo et de décider si elle vous convient. » YouTube support

Ces résumés apparaitront en amont de la vidéo, sur les pages de visionnages et de recherche.

L’avantage pour le spectateur est qu’il pourra identifier rapidement si une vidéo qui s’appelle « On teste la voiture la plus rapide du monde ! » est bel et bien un test de la voiture la plus rapide du monde ou juste un titre accrocheur pour générer du clic.

YouTube n’a pas encore fourni d’exemple visuel de la manière dont il comptait intégrer cette fonctionnalité à la plateforme. Est-ce que le texte s’affichera directement ? Est-ce qu’il faudra passer avec sa souris sur un bouton pour afficher le résumé ? Difficile à dire pour le moment.

Le résumé YouTube quand je m’apprête à cliquer sur une vidéo mensongère

Des résumés d’IA qui pourraient aussi nuire aux créateurs

Si les créateurs de vidéos sur YouTube ont été amenés à proposer des titres accrocheurs – voir mensonger – c’est avant tout parce que ça marche et que la plateforme est devenue extrêmement concurrentielle.

Pour se démarquer des autres vidéastes, certains ont été tentés de jouer la carte de la surenchère et cette stratégie a été encouragée par YouTube. En effet, à l’aide de son algorithme, YouTube place ces contenus dans les tendances – si la plateforme était tant en quête de vérité, elle pourrait déjà ne pas recommander ces vidéos.

Il faut également s’assurer que le résumé proposé soit bel et bien conforme au véritable contenu de la vidéo. Si on comprend assez facilement l’intérêt d’être prévenu en amont pour éviter de regarder une vidéo mensongère, on voit tout aussi rapidement le risque de ne pas regarder une bonne vidéo parce que le résumé indiquait injustement un mauvais contenu.

Hier, j'ai sorti une vidéo où je parlais de Shortbus, un film conseillé par un abonné, un film qui parle de sexe, entre autres.



Hier, suite à cette vidéo, Youtube a supprimé ma chaîne de 45 000 abonnés. Des années de travail, des heures de contenu. (1/x) @YTCreateurs — Intercut (@IntercutLeSeul) January 23, 2023 En plus, YouTube prévient avant de punir les créateurs, il n’y a pas de quoi s’inquiéter…

Concernant, le tweet ci-dessus, après de nombreuses explications et échanges de mail, le créateur en question à retrouver sa chaîne. Il n’en reste pas moins que la suppression initiale a été faite unilatéralement et sans sommation.

À l’heure où de nombreux créateurs vivent des revenus générés par la plateforme, il semble dangereux de donner un tel pouvoir à une IA. Nous attendrons de voir la fonctionnalité avant d’en tirer de grandes conclusions : en l’état, cette mise à jour pourrait apporter autant de bien que de mal à la plateforme. Affaire à suivre.