Une IA devient présentatrice météo à la télévision suisse !

Depuis début avril, la météo de M Le média – une chaîne d’information en Suisse romande – n’est plus présentée par un humain, mais par Jade : une intelligence artificielle !

Jade a fait ses premiers pas à l’antenne le 3 avril 2023 sur la chaîne M Le Média en Suisse. Cette nouvelle présentatrice météo fait grand bruit en dehors de ces frontières et pour cause : c’est une IA… Entre consternation de la profession et réponse à un manque de candidats : Jade intrigue autant qu’elle effraie.

Une IA pour pallier le manque de candidats

Interrogé par 20 Minutes, Philippe Morax – directeur général de M Le Media – a assuré qu’une offre d’emploi avait été posté pour embaucher un humain, mais qu’aucun candidat n’avait été retenu.

Le directeur avance l’argument des horaires matinaux – qui aurait bloqué de nombreux candidats – mais aussi les avantages propres à l’IA : elle ne tombe pas malade et ne prend pas de vacances… Philippe Morax n’exclut d’ailleurs pas d’étendre l’utilisation de l’IA à d’autres secteurs de son activité.

Jade n’est pas la seule ni la première IA à présenter les informations, d’autres comme ce présentateur de Shanghai Dragon TV (en Chine) ou Fedha (au Koweït) ont déjà été testés respectivement en 2016 et en 2021.

Le risque des IA à la télévision

Le risque évident lié à l’adoption des IA pour présenter les informations est de mettre en danger le métier de présentateur. Si Philippe Morax compte utiliser l’IA comme un outil et non pour remplacer totalement ses équipes éditoriales, ce n’est pas le cas de tous :

« Les présentateurs pourront travailler 24 heures sur leur site officiel et sur les réseaux sociaux. Cela réduira ainsi les coûts de production et améliorera l’efficacité avec laquelle l’information sera traitée. » L’agence de presse officielle chinoise Xinhua utilisant une IA.

Pour autant, le métier de présentateur n’est pas voué à disparaitre de si tôt. Des journalistes de LCI mettaient en avant l’aspect désincarné de l’IA. En dehors de sa gestuelle froide et de son regard fixe, Jade ne fait rien de plus qu’une audiodescription de la carte alors qu’un présentateur humain ajouterait des termes techniques et vulgariserait les origines des températures.

L’analyse et l’explication des données météorologiques pourraient devenir des enjeux majeurs pour les présentateurs afin de sensibiliser davantage au réchauffement climatique… et se différencier des IA.