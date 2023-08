Les IA musicales pour créer soi-même le tube de l’été

Les intelligences artificielles sont au cœur de l’actualité et parmi elles, certaines se sont spécifiées dans le domaine musical. On vous propose un tout d’horizon de ces nouvelles IA.

Pour les personnes qui ne maitrisent pas le solfège mais qui désirent quand même créer de la musique : les IA pourraient incarner la voie de la facilité. Nous en avons retenu 3 – tant pour leurs principes innovants que pour leur facilité d’utilisation.

Beatoven : la musique de A à Z en toute simplicité

Comme le clin d’œil au nom du célèbre compositeur de musique classique le laisse supposer : Beatoven est une intelligence artificielle qui permet de créer gratuitement (jusqu’à 5 minutes de téléchargement gratuit, après, il faudra payer) de la musique en ligne. Pour cela, il suffit de passer par 5 étapes :

Après vous avoir demandé la durée du morceau, son nom et le rythme que vous souhaitez, le site vous fera cocher des cases pour définir le style de musique que vous voulez et le ton (ou l’humeur) global du son.

Grâce à ces quelques indications, Beatoven va alors générer une musique que vous pourrez modifier de 3 façons :

En haut à droite : vous trouverez des versions alternatives ,

, En bas à droite : vous pourrez enlever des instruments , modifier le tempo, etc.

, modifier le tempo, etc. Sur la frise : vous aurez la possibilité de moduler le son, d’effectuer des coupes et de remplacer des segments en effectuant les 2 types de modifications précédentes dans chaque tronçon.

Résultat du test ?

Son créé sur Beatoven.

Forcé de constater que ne s’improvise pas compositeur qui veut, même avec une IA à la baguette. Il s’agit là d’une de nos meilleures prises et on a pu noter un problème récurrent : les mélodies et lignes de basses sont souvent très présentes et peu complémentaires. Conséquence ? Lorsque vous écouterez vos créations, vous aurez souvent l’impression d’avoir deux musiques en même temps.

TextToSample : les prompts pour créer sa musique

Un peu comme Beatoven, TextToSample vous mâche le travail en créant de lui-même des musiques grâce à une IA. Il suffit d’entrer des prompts (ou des commandes) dans la barre de recherche située en haut de la page et le logiciel créera un extrait de la durée souhaitée.

Une fois le premier morceau généré, il sera alors possible de l’allonger en modifiant les commandes. TextToSample vous demandera alors un extrait du morceau précédent à prendre comme base afin de ne pas partir sur une nouvelle musique : il s’agit de la zone bleue sur la capture ci-dessous.

À noter, que vous devrez télécharger le logiciel TextToSample pour l’utiliser.

Résultat ?

1ᵉʳ essai

2ᵉ essai

Ce n’est toujours pas la folie en terme composition musicale, mais on arrive tout de même à créer des agencements – plus ou moins – audibles.

MusicLM, le projet fou de Google

MusicLM est un projet toujours en cours chez Google d’IA générative qui créerait de la musique à partir de prompt (exactement comme TextToSample). La différence ? Google est derrière et forcément l’IA est sur-entrainée !

Pour le moment, on ne peut pas nous-mêmes entrer les commandes, mais il existe un site où Google à rassembler divers samples de tests pour se faire une idée des différentes possibilités.

L’IA serait capable de créer des musiques complètes avec des voix !

Ce ChatGPT de la musique est encore loin d’être terminé et si les quelques samples disponibles venaient à s’étendre, les compositeurs de musique auraient sûrement du souci à se faire. En attendant, ces IA restent encore très balbutiantes et il est difficile d’obtenir une musique ne serait qu’écoutable sans passer des heures dessus.

Toutefois, les IA peuvent être des outils puissants pour celles et ceux qui désirent passer du temps dessus. Certains internautes parviennent à créer des nouvelles musiques à la place d’artistes et usurpent le temps d’une chanson l’identité de TheWeeknd ou Drake…