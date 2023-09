On connaît déjà le vainqueur de la Ligue des champions grâce à l’IA la plus précise du football

Comme chaque année, des intelligences artificielles se ruent pour pronostiquer le vainqueur d’une compétition et cette année ne fait pas exception : on connaît donc d’ores et déjà le successeur de Manchester City.

Alors que les groupes ont été tirés au sort et que certains supporters s’apprêtent à sortir les mouchoirs en vue d’une élimination prématurée, l’IA prend tout le monde de court et pronostique déjà le grand champion de la coupe aux grandes oreilles… Et si le vainqueur n’est pas une grande surprise, le sort que réserve l’IA au PSG est lui beaucoup plus surprenant…

Une victoire sans surprise ?

Sans grande surprise, l’IA d’Opta Analyst pronostique une victoire finale de Manchester City. Le club anglais – déjà victorieux l’année passée – s’est renforcé et profite d’un groupe plutôt simple (sur le papier) pour entamer sa compétition.

C’est notamment cette combinaison de facteur qui pousse l’intelligence artificielle à donner la victoire finale au club mancunien. Selon elle, les Citizens auraient 98,8% de chance de se qualifier pour les 8ᵉ de finale et 36.1% de chance de gagner la coupe.

Et oui, vous ne rêvez pas : le PSG n’est pas dans les 16 premiers…

Vous vous en doutez, pour établir ce classement, l’IA a cumulé une quantité astronomique de statistiques diverses et variées, allant de la quantité de buts, aux nombres de minutes que chaque joueur a déjà joué contre des équipes du top 100 en passant par la possession, les fameux expected goals, etc.

Une fois le score de toutes les équipes établi, l’IA y applique un système d’Elo. Si vous n’êtes pas familier avec cette notion, elle consiste à valoriser les exploits via un échange de point équivalent entre deux équipes qui s’affrontent. Ainsi :

Si l’équipe qui a le meilleur score sur le papier gagne : elle ne prendra qu’un nombre très faible de point à la petite (la victoire étant considéré comme prévisible). Le petit ne baissera donc que très peu et le grand ne montera pas beaucoup non plus…

: elle ne prendra qu’un nombre très faible de point à la petite (la victoire étant considéré comme prévisible). Le petit ne baissera donc que très peu et le grand ne montera pas beaucoup non plus… Si l’équipe qui a le pire score sur le papier gagne : elle prendra beaucoup de points au grand – qui chutera donc au classement alors que le petit amorcera une remontée au classement.

: elle prendra beaucoup de points au grand – qui chutera donc au classement alors que le petit amorcera une remontée au classement. En cas de match nul, l’équipe la plus faible prend tout de même quelques points à la grande.

Des statistiques faussées : le cas du PSG ?

Vous l’aurez compris, plus vous êtes dans un championnat disputé avec de grosses équipes et plus votre classement Elo a des chances de gonfler les pecs… Malheureusement, pour le PSG, il n’y a que 7 clubs français (hors Paris) dans le top 100 européen d’Opta…

Autant dire que pour gagner des points au classement et de la valeur aux yeux de l’IA, Paris doit assurer en Ligue des Champions ou écraser son championnat… C’est donc pour cette raison que le score du PSG n’est pas si glorieux sur le papier et que l’intelligence artificielle ne voit pas le club de la capitale passer en 8ᵉ de finale.

Pire, il finirait même dernier de son groupe derrière : Newcastle premier, Milan deuxième et Dortmund troisième… Un résultat qui serait synonyme d’élimination de toute compétition européenne…

Faut-il croire l’intelligence artificielle pour les pronostics sportifs ?

L’époque de Paul le poulpe semble loin et force est de constater que l’IA peine à trouver les bons vainqueurs des grandes compétitions… Certes, en 2022, FiveThirtyEight’s avait trouvé le vainqueur de la Coupe du Monde, mais avait dû s’actualiser à partir des demi-finales et se baser sur 4 équipes dont l’Argentine, la France, le Maroc et la Croatie… (on ne va pas se mentir, même sans IA, les favoris étaient plutôt évident).

According to FiveThirtyEight's SPI, Argentina are now the favorites to win the World Cup 🇦🇷🏆 pic.twitter.com/Qnnyny7llU — ESPN FC (@ESPNFC) December 11, 2022

Avant la compétition, l’IA avait pronostiqué un quatre équipes supplémentaires dans le haut du classement :

Le Brésil (éliminé en quart par la Croatie).

Le Portugal (éliminé en quart par le Maroc).

L’Espagne (éliminé en 8ᵉ par le Maroc).

L’Allemagne (éliminé en phase de poule).

Un beau loupé…

Même constat pour l’Euro 2021 qui donnait la France à 20,5%, la Belgique à 15,7% et l’Espagne à 11,3% : pour avoir, en fait, une finale Angleterre-Italie…

On ne vous conseille donc que très peu de croire l’IA lorsqu’elle se prend pour un bookmaker et si vous voulez tout de même son avis pour la Coupe du Monde de Rugby : Google Bard pronostique une victoire finale de la Nouvelle-Zélande.