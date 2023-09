L’IA de Drake et The Weeknd pourrait gagner un Grammy, 6 mois après avoir été bannie de Spotify

Il pourrait s’agir d’un tremblement de terre pour l’industrie musicale si le titre venait à être récompensé, mais « Heart on my Sleeve » – une chanson interprétée par des IA de Drake et The Weeknd – est officiellement éligible à un Grammy Award…

Seulement quelques mois après avoir été bannie de Spotify, la fausse chanson de The Weeknd et Drake est éligible à un Grammy Awards : l’une des plus grandes récompenses dans l’industrie musicale.

Initialement, l’information prêtait à sourire lorsque son auteur a annoncé postuler pour deux catégories : chanson rap de l’année et chanson de l’année (rien que ça), mais a ensuite pris de l’ampleur avec une déclaration de Harvey Mason Jr, PDG de la Recording Academy (l’organisme qui organise les Grammys…).

Une « fausse chanson » éligible à une vraie récompense

Alors que toute l’industrie s’inquiète de la progression des IA qui imitent toujours plus précisément la voix des créateurs, le PDG de Recording Academy explique dans le New York Times « Heart on my Sleeve » est « absolument éligible puisq’elle a été écrite par un humain ».

Et pourtant, la Recording Academy avait apporté des modifications à ses règles cet été pour empêcher les chansons générées par IA d’envahir la cérémonie.

On peut notamment y retrouver une nouvelle section entière nommée : Generative Artificial Intelligence où l’on apprend que :

Seuls les créateurs humains seront éligibles , pourront soumettre pour être nominé ou gagner un GRAMMY Award.

, pourront soumettre pour être nominé ou gagner un GRAMMY Award. Un travail qui ne comporte aucune intervention humaine ne peut être éligible dans aucune catégorie.

Pour qu’un travail comportant de l’intelligence artificielle soit éligible, il doit avoir une intervention humaine conséquente.

Et comme @Ghoswriter977 a effectivement écrit les paroles lui-même : il est logiquement éligible à une récompense…

Un casse-tête commercial et un dilemme pour l’académie

Un des derniers recours pour les artistes musicaux était de s’appuyer sur un autre critère : la distribution commerciale. En effet, pour être éligible à une récompense, un artiste doit avoir commercialisé sa chanson et généré des revenus avec.

« Heart on my Sleeve » avait été bannie de Spotify et aurait donc pu être considérée comme inéligible, mais la musique a également été publiée sur YouTube et TikTok où elle a pu créer des revenus à son auteur…

Dans tous les cas, il faudra surveiller de près les nominations des Grammys qui devront faire un choix fort :