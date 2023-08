Riz à la javel et gaz toxique : l’IA qui trouve des recettes n’a-t-elle que des mauvaises idées ?

Pak’nSave propose une intelligence artificielle qui permet de créer des plats à partir des aliments qui se trouvent dans votre frigo. Une très bonne idée pour lutter contre le gaspillage mais dont la réalisation laisse à désirer…

La société d’entrepôts alimentaire néo-zélandaise, Pak’nSave, a décidé de suivre la mode des IA et de créer son application anti-gaspillage qui permet également de vous faire varier les plats que vous mangez au cours de l’année. Le programme est alléchant sur le papier et puis quand on teste… Non seulement, le chef cuisto des IA n’est pas le plus fin des gastronomes mais en plus de cela : il pourrait bien vous mettre en danger avec ses recettes.

Des intentions louables et quelques bons résultats

Lorsque l’on donne des ingrédients simples et qui vont plus ou moins bien ensemble, l’application parvient tout de même à créer des recettes efficaces. À titre d’exemple, on lui a donné des pâtes, des tomates et de la viande de bœuf :

Une recette simple et efficace.

En revanche, on peut d’ores et déjà voir que l’IA se contente du strict minimum. Pas de basilic, d’origan ou d’autres condiments : simplement du sel et du poivre en plus des ingrédients de base… On a essayé avec d’autres combinaisons cohérentes d’aliments et le résultat est toujours acceptable sans être impressionnant.

Des plats plus que douteux

Nous l’avions laissé de côté, mais voici le message qui s’affiche lorsque vous ouvrez l’application.

« Dans le cadre de la loi, nous ne faisons aucune déclaration quant à l’exactitude, la pertinence ou la fiabilité du contenu des recettes générées. […] Vous devez faire preuve de discernement avant de vous fier à une recette produite par Savey Meal-bot ou de la réaliser. » Traduction

Même si l’on comprend la mention légale et le fait que la société ne souhaite pas prendre de risque avec son IA, n’est-ce pas précisément le but de cette intelligence artificielle de proposer des plats pertinents ?

Pas de bons ingrédients, pas de bon plat, mais quand même des recettes

Nous l’avons vu plus haut, lorsque l’on donne des ingrédients qui vont déjà plus ou moins ensemble, l’application propose alors des recettes comestibles. Mais alors que se passe-t-il lorsqu’on lui propose des mets qui ne vont manifestement pas ensemble ?

Et bien, l’application nous propose tout de même des plats… On a ainsi eu le droit à un sandwich « rafraichissant » pastèque/fraise/camembert et un cocktail sauce tomate/sauce barcebue/jus de fruit…

Une recette qui tue

Cette recette nous vient de Liam Hehir qui en associant (volontairement) de l’eau, de la javel et de l’ammoniaque a plus que piégé l’IA. Dans la vraie vie, on obtiendrait alors un gaz particulièrement toxique mais pour l’IA il ne s’agit que d’un « mélange d’eau aromatique ».

Un point particulièrement négatif étant donné que Liam Hehir a posé la même question à ChatGPT qui lui a alors conseillé de ne pas le faire.

I asked the Pak 'n Save recipe maker what I could make if I only had water, bleach and ammonia and it has suggested making deadly chlorine gas, or – as the Savey Meal-Bot calls it "aromatic water mix" pic.twitter.com/ybuhgPWTAo — Liam Hehir (@PronouncedHare) August 4, 2023

En somme, cette application permet tout de même d’obtenir des résultats, mais les bonnes recettes proposées sont d’un niveau si faible qu’il semble impossible d’imaginer que vous n’y ayez pas déjà penser avant et les mauvaises sont soit douteuses, soit dangereuses… Pour nous, il s’agit donc pour le moment d’une IA rigolote à tester, mais dont les limites évidentes en restreignent l’usage à quelques minutes.