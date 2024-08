L’IA d’Apple sera en retard et payante : est-ce déjà un raté avant sa sortie ?

C’est la très mauvaise rumeur qui circule en ce moment, certaines fonctionnalités d’Apple Intelligence seraient payantes…

Alors qu’Apple a repoussé la date de sortie de son intelligence artificielle, certaines rumeurs venant notamment de CNBC estiment que la firme de Cupertino pourrait en fait conditionner l’utilisation de certaines fonctionnalités à un abonnement de 20$ mensuels…

Une très mauvaise nouvelle qui vient s’ajouter au fait qu’Apple Intelligence ne sera déjà pas présent sur la majorité des appareils Apple. À quoi joue Apple et est-ce réellement une surprise ?

A lire aussi Apple veut vous faire payer un supplément pour utiliser sa nouvelle IA

Une IA payante : Apple s’aligne sur ses concurrents

Alors qu’il est aujourd’hui possible de profiter de nombreuses intelligences artificielles de manière totalement gratuite, on pense notamment à ChatGPT 3.5 ou Suno.com (pour les créations musicales).

Il convient de ne pas généraliser ce constat. En effet, la version la plus poussée de ChatGPT est payante (tout comme Copilot) et les IA gratuites (comme Suno) vous restreignent généralement à un certain nombre d’utilisations quotidiennes ou à une version d’essai limitée.

De plus, comme le rappelle Neil Shah, journaliste de Counterpoint Research :

« Apple a créé un précédent auprès de ses utilisateurs, à savoir qu’ils doivent payer pour des services plus haut de gamme. Sur cette base, il n’est pas exclu qu’Apple choisisse de faire payer les fonctionnalités plus avancées de son offre Apple Intelligence. »

Il ne serait donc pas surprenant que l’IA d’Apple soit effectivement payante (en partie) et que celle-ci rencontre tout de même un franc succès.

Cela fait quelques jours qu'Apple a dévoilé iOS 18.



Et les gens deviennent fous avec les mises à jour.



Voici 10 exemples INCROYABLES :



1. Contrôlez l'iPhone avec vos yeux. pic.twitter.com/aIuHJPxBhm — Alex Noubeyou (@AlexNoubeyou) August 9, 2024 Heureusement, iOS 18 ne repose pas que sur son IA

L’abonnement mensuel : un risque d’addiction à l’IA ?

Toujours selon Neil Shah, la monétisation de l’IA est un véritable coup marketing et financier pour Apple, car l’IA apprenant continuellement de l’utilisateur : l’expérience s’améliorera sans cesse poussant les clients à poursuivre leur abonnement et à ne plus vouloir s’en séparer.

L’IA d’Apple étant capable de lire vos messages et de vous proposer une expérience plus que personnalisée, on comprend vite pourquoi l’Union européenne s’oppose à la venue d’Apple Intelligence sur son territoire : celle-ci présentant, encore une fois, un risque élevé d’enfermement technologique…

En attendant, la société dirigée par Tim Cook a le temps d’échanger avec les instances européennes sur le sujet puisque son IA ne devrait pas franchir l’Atlantique avant, au moins, début 2025.