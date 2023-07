Hyundai Ioniq 5 : la prochaine voiture électrique est aussi rapide que bruyante

Hyundai lance un modèle d’automobile électrique sportive baptisée IONIQ 5 N. Pour la marque coréenne, il s’agit là de la plus puissante, rapide et bruyante de ses voitures !

Vous aimez le silence dans les voitures électriques ? Ce modèle ne sera vraiment pas fait pour vous. Hyundai a lancé la IONIQ 5, une voiture électrique de sport qui a pour but de procurer des sensations à ses pilotes. Pour atteindre cet objectif, cela passe par les performances hors normes du bolide, mais aussi et surtout par le son, qui a la manière de la Ferrari SF90 simulera le bruit d’un moteur thermique.

La Ioniq 5 N : une voiture qui en a sous le capot

Avant d’être une voiture bruyante, la Ioniq 5 N est surtout un véritable bolide de course !

On y retrouve 770 nm de couple, 258 km/h de vitesse maximum (650 chevaux), 400 kilomètres d’autonomie et 350 kW de charge rapide permettant de passer de 10 à 80% en moins de 20 minutes. Au total, la Ioniq 5 N est capable de faire le 0 à 100 en seulement 3,4 secondes ! Ce qui la classerait en 5ᵉ position des voitures électriques les plus rapides, juste derrière :

L’Audi RS e-tron GT (3,3 secondes),

La Porsche Taycan Turbo S (2,8 secondes),

La Tesla Model X Plaid (2,6 secondes),

Les modèles Tesla S Plaid / Roadster (2,1 secondes).

Des sensations optimisées pour le sport automobile

Si le bruit de la voiture électrique est ce qui a attiré les regards (ou plutôt les oreilles) de nombreux observateurs, il ne faut pas oublier de mentionner les nombreuses options qui équipent le bolide pour vous procurer des sensations.

En effet, la voiture coréenne possède différents logiciels pour améliorer l’expérience de conduite comme :

Le système N Pedal : qui augmente la sensibilité de l’accélérateur.

: qui augmente la sensibilité de l’accélérateur. Le mode N Drift Optimizer : qui simule un embrayage de voiture thermique pour faire des drifts.

: qui simule un embrayage de voiture thermique pour faire des drifts. Le mode N Race : qui donne accès à deux modes « Endurance » (qui réduit la puissance pour de longues sessions) et « Race » (qui augmente la puissance).

: qui donne accès à deux modes « Endurance » (qui réduit la puissance pour de longues sessions) et « Race » (qui augmente la puissance). Le mode N e-shift : qui simule la secousse d’un changement de rapport.

: qui simule la secousse d’un changement de rapport. Le système N Active Sound + : qui équipe la voiture de hauts parleurs externes et internes pour simuler le bruit d’un moteur thermique, des changements de rapports, etc.

Des faux pots d’échappement sur une voiture électrique pour simuler le bruit d’une thermique.

Le prix d’un tel bolide ?

La Ioniq 5 N devrait coûter plus de 75 000€ et sortir aux alentours d’octobre 2023.

Grâce à ses performances sportives de haute volée et ses différentes options pour optimiser les sensations, la nouvelle voiture Hyundai pourrait plaire aux aficionados des véhicules électriques, mais pourrait aussi finir de convaincre les plus réfractaires.