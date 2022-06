HyperX Cloud Mix Buds : des écouteurs sans fil pour le gaming

HyperX suit le mouvement initié par Razer et lance des écouteurs true wireless taillé pour le jeu avec une connexion basse latence.

Les marques axées sur le gaming s’y mettent aussi ! Razer avait ouvert le bal en 2019 avec la première génération des Razer Hammerhead pour un résultat mitigé. Heureusement, la firme a rectifié le tir avec la seconde génération en 2021. En outre, la marque Black Shark semble s’en être fait une spécialité avec cinq modèles différents qui partagent l’appellation Lucifer. Le mélange entre ces périphériques et une utilisation gaming demeure surprenant, car ces écouteurs souffrent souvent d’une latence importante à cause du Bluetooth. à cela s’ajoute la faible largeur de leurs scènes sonores en comparaison avec les casques. La marque HyperX a-t-elle une solution à ces problèmes ?

Les promesses des HyperX Cloud Mix Buds

Commençons par le basique, il s’agit d’une paire d’écouteurs sans fil intra-auriculaire avec des commandes tactiles qui logent dans un boîtier ovale pour la recharge. HyperX n’a pas montré autre chose qu’un coloris noir pour le moment. En outre, la marque met en avant une autonomie de 10 heures en une seule charge auxquelles l’étui ajoute 23 heures. On ne vous fait pas l’affront d’effectuer l’addition à votre place. Le boîtier bénéficie d’ailleurs d’un coque en silicone pour le protéger.

Venons-en au fait, les HyperX Cloud Mix Buds proposent deux modes de connectivité différents. En plus du Bluetooth, ces écouteurs fonctionnent avec un dongle USB qui assure une connexion 2,4GHz et garantit une faible latence. Et chose intéressante, ce dongle est en USB-C ce qui le rend compatible avec les consoles et les smartphones en plus du PC. C’est inattendu ! Notez qu’avec ce mode de connexion, l’autonomie chute à 6 heures pour une charge. Les écouteurs profitent aussi d’une spatialisation du son grâce à la technologie DTS Headphone:X. Chose utile pour entendre les bruits de pas de vos ennemis et prendre l’avantage dans un face-à-face.

The new Cloud Mix Buds from #HP feature a nice battery buff compared to similar wireless headphones. 🤓 #NewTech https://t.co/iuiWdjZpS3 — SlashGear (@slashgear) June 14, 2022

Pour le moment, ils sont disponibles depuis le 14 juin aux États-Unis pour 149$ et devraient arriver en France d’ici la fin du mois.

Une bonne solution pour le gaming ?

L’intégration d’une connectivité 2,4 GHz est quelque chose de complètement nouveau qui devrait largement atténuer les problèmes de latence. Néanmoins, nous nous demandons quelle conséquence cela amène sur la qualité du son que ces écouteurs délivrent. Concernant le Bluetooth, nous nous étonnons que les Cloud Mix Buds ne soient compatibles qu’avec le codec SBC. Il s’agit du codec avec le débit le plus faible et surtout celui avec la plus forte latence. Que devient l’expérience de jeu si par malheur on oublie le dongle USB-C ? En outre, la spatialisation du son est un vrai plus, mais on peut se demander ce que ça vaut par rapport à un casque gaming.