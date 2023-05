Pédaler sur l’eau : c’est possible grâce à ce vélo aquatique qui vous fera mouiller le maillot

La start-up néo-zélandaise Manta5 est à l’origine de l’Hydrofoiler : un vélo à assistance électrique qui a la particularité de fonctionner uniquement dans l’eau. Plus fort encore : il vous sera possible de faire des balades endiablées en mer tout en pédalant sur l’eau.

Après le jet-ski volant et la planche de surf volante, les innovations aquatiques ne cessent de nous étonner. Cette fois-ci rien d’aérien mais un vélo pédalant sur l’eau. En 2011, les fondateurs de Manta5 basée en Nouvelle-Zélande avaient imaginé une machine pour piloter sur l’eau en pédalant, à l’image du vélo sur terre. Plus de huit ans plus tard, après une longue phase de développement, leur rêve est devenu réalité.

L’Hydrofoiler pour se balader en mer tout en pédalant

La première version de cet appareil proposée par Manta5, l’Hydrofoiler XE-1, a été présentée à l’occasion de l’édition 2020 du CES, l’évènement annuel dédié aux nouvelles technologies se déroulant chaque année à Las Vegas. Ce vélo électrique nautique a été tout simplement conçu pour pédaler sur n’importe quel surface constituée d’eau : rivières, lacs, mers, océans, etc. Plus récemment, l’entreprise a mis au point une seconde version baptisée Hydrofoiler SL3.

Seuls la partie blanche, les pédales, la selle et le guidon sont visibles lorsque vous êtes sur l’eau.

De la même manière que les voiliers de type hydroptère, le Manta5 Hydrofoiler SL3 est composé d’un ensemble d’ailes immergées appelées foil. Il propose à l’avant un foil rotatif pour une meilleure stabilité sur l’eau, notamment quand la mer est un peu agitée.

C’est grâce à ces trois foils en fibre de carbone et à l’hélice située à l’arrière de l’engin que celui-ci peut naviguer sur les flots – ces ailes placées à l’horizontale lui permettant d’assurer sa stabilité et sa flottabilité.

Lorsque vous vous installez sur l’appareil, il vous suffit de pédaler tout en restant stable sur la selle comme vous le feriez sur un vélo d’appartement. La seule différence est qu’au lieu d’activer des roues, votre pédalage fera tourner une hélice située sous le pédalier.

Pédaler sur l’eau peut sembler être une tâche difficile : c’est pourquoi l’Hydrofoiler possède une assistance électrique. En effet, grâce à une batterie, l’hélice se met à tourner plus vite et permet au vélo aquatique d’avancer. Pour ralentir, il vous suffira de pédaler moins vite ou de rétropédaler.

Avec l’arrivée des vagues, le foil avant s’adapte à leur mouvement et renforce la stabilité du vélo marin lors de son utilisation.

Quelles sont les caractéristiques principales de l’Hydrofoiler de Manta5

Puisque ce vélo marin fonctionne à l’énergie électrique, il vous sera nécessaire de recharger sa batterie. Seule une demi-heure suffit pour la remplir entièrement. Une fois complète, l’autonomie de l’Hydrofoiler XE-1 est de quatre heures trente à vitesse moyenne, et de trois heures à pleine vitesse.

Son moteur de 2 500 W de puissance vous permettra d’atteindre des vitesses maximales comprises entre 50 et 60 km/h – pas d’inquiétude : vous pourrez aller moins vite si vous le souhaitez. Même si cet appareil ne va pas aussi vite qu’une moto des mers, cette vitesse maximale est idéale pour des balades ou vivre quelques sensations, mais n’est pas adaptée pour des passionnés de la glisse recherchant des sensations fortes.

Comme sur un vélo classique, l’Hydrofoiler XE-1 possède dix niveaux d’assistance. En fonction du niveau choisi, les pédales fonctionnent avec plus ou moins de résistance, vous permettant d’aller plus ou moins vite.

Manta5 envisage de sortir l’Hydrofoiler SL3 au cours du troisième trimestre 2023

Le guidon de l’Hydrofoiler SL3 inclut un petit appareil de suivi baptisé Ride Controller. Il permet ainsi de connaître la vitesse à laquelle le vélo marin avance, le niveau de batterie de l’engin mais aussi de choisir l’un des dix niveaux d’assistance de l’Hydrofoil. Le SL3 se déclinera en trois modèles : un d’entre de gamme sans le Ride Controller, un le proposant et un dernier dédié aux sportifs permettant d’atteindre des vitesses comprises entre.

Pour l’heure, aucune information n’a été dévoilée autour du prix de ces trois modèles. Néanmoins, la commercialisation du SL3 est prévue pour l’été 2023. Son petit frère, le modèle XE-1 est commercialisé depuis près de trois ans. Cet appareil est vendu au prix de 6 590 euros. Difficile de s’imaginer que le modèle SL3 puisse coûter moins cher, d’autant qu’il apporte clairement son lot de nouveauté par rapport à la première version, plus classique.