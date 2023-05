Human or not : le jeu pour vous aider à démasquer les IA !

Face à l’évolution des IA, il est parfois difficile de différencier un humain d’un bot. « Human or not » est un jeu qui devrait vous apprendre à démasquer les IA en vous amusant !

Après avoir les logiciels qui débusquent les IA pour vous, voici le jeu qui vous entraîne à les trouver vous-même. « Human or Not » est un jeu gratuit en ligne qui vous ouvre un chat de discussion chronométré. Face à vous, le jeu placera aléatoirement un humain ou une IA et vous devrez décréter à l’issue de la courte conversation si vous dialoguiez avec l’un ou l’autre. Si le principe est amusant, la pratique, elle, comporte encore quelques pistes d’amélioration.

Une IA encore perfectible

On ne va pas se mentir, l’IA n’est pas dure à débusquer même si parfois nous avons eu des doutes.

Les phrases sont généralement plus longues, plus froides et moins intéressantes que celles des humains. On peut toutefois noter que les bots proposés par AI21 Labs font des fautes de frappes : de quoi semer le doute chez certains joueurs.

S’appuyant sur le deep learning et différents modèles de langages, l’IA de « Human or Not » est amené à progresser. Concrètement, plus les joueurs interagiront avec les bots, plus l’IA deviendra performante. On peut d’ores est déjà noter que l’IA s’inspire des humains car elle n’hésitera pas à vous insulter…

Me too i love F Rance

La France rayonne sur « Human or bot »

L’IA a un gros défaut pour le moment : elle ne parle qu’anglais et les Français sont légion sur le site. Rien ne vous empêche de parler dans la langue de Shakespeare et de vous faire passer pour une IA, mais il faut bien admettre que les rencontres entre Français sur « Human or bot » aboutissent souvent à des moments amusants.

Malgré ces quelques problèmes, ce test de Turing adapté en jeu vidéo reste un bon moyen de s’amuser ou de s’entraîner à débusquer les IA.