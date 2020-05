HTC Vive Cosmos versus Valve Index : Quel casque VR choisir ?

Tracking et Capteurs : Vive Cosmos ou Valve Index ?

Ecran et Résolution : Vive Cosmos ou Valve Index ?

Manettes et Ergonomie : Vive Cosmos ou Valve Index ?

Ces deux casques ne sont pas encore sortis, mais font déjà beaucoup parler d’eux. Le premier, l’HTC Vive Cosmos est désigné comme le successeur de l’HTC Vive 1er du nom. L’HTC Vive Cosmos se destine donc au marché des particuliers. Mais au marché haut de gamme des casques VR qui nécessitent un ordinateur puissant pour fonctionner. Le Valve Index, beaucoup plus cher, se destine aussi aux particuliers, mais sera encore plus cher et n’aura pas la flexibilité d’utilisation du Cosmos. En effet, ce dernier peut être utilisé avec ou sans station de base extérieure pour le tracking du joueur. Contrairement au Valve Index qui ne fonctionnera qu’avec des stations de base.

