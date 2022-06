HTC : un smartphone dédié au metaverse devrait voir le jour

HTC a quelque chose à annoncer le 28 juin prochain et il pourrait bien s’agir de son smartphone axé sur le Viverse, un écosystème du métaverse présenté par la marque en février 2022.

En mars dernier, le média Digitimes Asia rapportait que HTC avait l’intention de lancer un smartphone haut de gamme avec des fonctionnalités en rapport avec le métaverse et plus largement la réalité virtuelle ainsi que la réalité augmentée. Hormis cela, nous ne savons pas grand-chose sur ce nouveau téléphone. Le fait qu’il serait haut de gamme dénote avec ce que fait HTC sur ce marché depuis quelques années. Actuellement, la marque ne propose que des smartphones d’entrée de gamme comme le HTC Desire 21 Pro et ne cible que des régions précises.

Le smartphone HTC Viverse c’est pour bientôt ?

Le 9 juin 2022, la firme a publié un tweet et un post Facebook tout simples avec la phrase « Log in to the Future », une date et une image avec la mention « Save the date » et le logo du Viverse. Aucun doute là-dessus, HTC va présenter quelque chose le 28 juin 2022. L’illustration nous laisse également un indice gros comme une maison sur la nature de cette annonce. Elle affiche une forme rectangulaire aux bords arrondis, les contours caractéristiques d’un smartphone. On y devine aussi un port Jack sur le dessus et un bouton sur le côté droit. Nous ne pouvons en être certain à 100%, mais ça ressemble quand même beaucoup à un smartphone.

D’une manière ou d’une autre, ce téléphone devrait permettre de profiter du métaverse « Viverse » conçu par HTC. La marque en avait dévoilé une démo à l’occasion du Mobile World Congress 2022. Reste à savoir comment celui-ci va les exploiter. Peut-on s’attendre au retour des casques VR qui utilisaient un smartphone en guise d’écran ? Ou bien il complètera peut être les manettes comme outil d’interaction avec le métaverse une fois le casque VR sur la tête.

Le fait que HTC propose un smartphone axé sur le metaverse ne nous surprend pas. La firme fait partie des pionniers de la réalité virtuelle grand public. Elle a largement contribué à sa démocratisation avec son casque HTC Vive lancé en avril 2016 et les modèles qui lui ont succédé.

Un retour après une traversée du désert ?

Au début des années 2010, la marque taïwanaise HTC faisait partie des poids lourds sur le marché du smartphone. En 2011, on la considérait même comme un rival sérieux d’Apple et Samsung. Ajoutons aussi que le premier smartphone avec le système d’exploitation Android portait le badge HTC. Malheureusement, la suite de l’histoire s’avère moins heureuse. En effet, la marque n’a connu qu’un long déclin depuis et ses téléphones sortent maintenant dans l’indifférence générale. Aujourd’hui, on retient bien plus ces trois lettres pour leur importance dans le monde de la réalité virtuelle. Toutefois, il se pourrait que ce smartphone HTC encore mystérieux relance la firme sur ce marché.