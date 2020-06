Le constructeur américain Hewlett Packard (HP) vient de dévoiler plusieurs accessoires destinés aux jeux vidéo, dont deux nouvelles souris HP Omen Vector et sa déclinaison plus simple : Essential.

Afin de disposer des meilleurs réflexes dans les jeux, mais aussi d’une bonne précision, il est nécessaire de s’équiper d’une souris haut de gamme qui offre à la fois une bonne résolution, une bonne accélération et une bonne vitesse de poursuite. Sans cela, le rendu dans les jeux est moins précis et moins rapide ce qui est un handicap. Aussi, Hewlett Packard vient de présenter deux nouvelles souris pensées pour les gamers : la HP Omen Vector et sa déclinaison moins haut de gamme, HP Omen Vector Essential. Découverte de ces deux mulots précis, rapides et somme toute assez abordables avec ces caractéristiques.

HP présente deux nouvelles souris pensées pour le jeux-vidéo

L’entreprise de Palo Alto aux États-Unis vient de présenter différents accessoires informatiques pensés pour le gaming dont deux nouvelles souris qui viennent enrichir la gamme HP Omen. L’entreprise californienne s’est alliée au constructeur de capteurs optiques Pixart pour proposer deux nouvelles souris disposant d’un suivi haut de gamme. Notez que les capteurs optiques de Pixart sont aussi la solution retenue par des constructeurs comme Razer ou bien Madcatz. La HP Omen Vector est la déclinaison très précise de cette nouvelle gamme alors que la HP Omen Vector Essential reste un peu plus basique.

Les deux modèles de souris sont filaires et proposent 6 boutons programmables. Le poids de ces mulots précis est de 88 grammes pour le modèle basique et de 113 grammes pour le modèle plus évolué ce qui est très correct pour des souris de cette gamme. Les deux modèles Omen Vector sont très similaires en apparence, mais cachent en réalité de vraies différences techniques.

HP Omen Vector : une souris précise et rapide

La souris HP Omen Vector utilise un capteur Radar 3. Sa précision est de 99% et le temps de réponse par défaut est de 1 ms. Il est possible de le programmer entre 1 et 8 ms. La résolution est de 100 – 16 000 DPI (1 600 DPI par défaut) et l’accélération maxi annoncée est de 50 G. Côté vitesse de poursuite comptez 400 IPS. Enfin, la durée de vie est estimée à 50 millions de clics. Il faudra patienter jusqu’au mois de juillet pour se la procurer en déboursant 59,99 euros.

Du côté de la souris pc HP Omen Vector Essential on retrouve un capteur Radar 1 offrant une précision de 97%. Le temps de réponse est lui aussi de 1 ms et est aussi programmable. En ce qui concerne la résolution elle est évidemment moindre, de 200 – 7 200 DPI (1 600 DPI par défaut). La vitesse de poursuite est de 220 IPS et l’accélération maxi est de 50G. Son espérance de vie est aussi moindre puisqu’estimée à 20 millions de clics. Elle sera commercialisée au mois de juillet pour un prix de 34,99 euros.