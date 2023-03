HoverGlide, un sac à dos flottant pour ne plus souffrir lors de vos randonnées

Dans le but de soulager les randonneurs et les sportifs, Lightning Packs a mis au point depuis plusieurs années, un sac adapté à leurs pratiques, l’HoverGlide. Ce sac à dos a la particularité de soulager vos dos ainsi que vos efforts musculaires durant vos ballades.

Qui n’a pas déjà souffert de courbatures, de douleurs musculaires ou d’un mal de dos intense après avoir conclu une randonnée ? Tout le monde ? Pas étonnant. Nous vous proposons là un équipement qui vous évitera d’accumuler les douleurs pendant et après vos randonnées, tout en étant pratique pour votre ballade.

En quoi l’HoverGlide est différent des autres sacs de randonnée ?

Contrairement à un sac de randonnée classique, l’HoverGlide vous permet de soulager vos mouvements et d’être moins courbaturée à la fin de la journée. Pour pouvoir proposer cela, l’entreprise a utilisé un système autostabilisé capable de réduire les à-coups lorsque vous vous déplacez.

Baptisée Suspended Load Technology (SLT), cette technologie est capable d’absorber le moindre choc que vous subissez. De plus, elle permet de mieux répartir la charge de votre sac sur votre dos, votre cou et vos articulations des membres inférieurs. Tout cela est possible grâce à un système double cadre composé de plusieurs poulies, intégré dans l’armature du sac.

À l’intérieur du sac, un système complexe et ingénieux composé de poulies, d’élastiques et de sangles vient soulager le randonneur.

Lorsque vous portez votre sac de randonnée et qu’il pèse 15 kilogrammes, l’ensemble de ce poids est réparti sur votre corps, principalement dans le dos, la nuque et les jambes. En marchant, plusieurs forces s’appliquent :

Celle de la gravité qui entraîne vos 15 kilogrammes vers le sol,

qui entraîne vos 15 kilogrammes vers le sol, Mais aussi celle de votre vitesse de marche, qu’on appelle force d’inertie, matérialisée par l’énergie cinétique. Cette dernière va renforcer l’impression que votre sac est deux voire trois fois plus lourd que ce qu’il est réellement.

Pour les concepteurs de l’HoverGlide, l’objectif était de trouver une solution pour que cette force d’inertie soit compensée par un système ingénieux. Grâce à la technologie SLT, cette force supplémentaire peut être réduite jusqu’à 86 %, en fonction de votre vitesse. Une valeur non négligeable qui vous permet notamment d’avancer plus vite, puisque vous serez moins gêné par le poids de votre sac.

À chaque mouvement, les élastiques et les sangles se contractent et se décontractent, ce qui permet au sac de toujours conserver la même position, contrairement à un sac classique qui va épouser la forme de votre dos. En prenant la forme de votre dos, le sac se sert de lui pour supporter le poids. Petit à petit, ce sont vos autres articulations et parties du corps qui sont mises à contribution, le dos étant déjà rudement mis à l’épreuve.

Ce système permet d’éviter de porter un exosquelette comme celui proposé par German Bionic pour mettre fin à la pénibilité au travail.

Plusieurs formats pour convenir à tous les randonneurs

Afin de proposer sa technologie au plus grand nombre de personnes, Lightning Packs propose son sac sous plusieurs formats.

Quatre sacs différents, possédant tous la technologie SLT.

Le plus petit d’entre eux est The Commuter (le banlieusard). Comme son nom l’indique, ce sac d’une capacité de 28 litres est plus intéressant pour les citadins qui ont pour habitude de porter un sac pour se rendre au bureau ou à l’école. Il peut être intéressant pour les collégiens et lycéens qui parfois portent une charge allant jusqu’à 20 à 25 % de leur poids. Son prix est de 559 euros.

Deux autres sacs, The Hiker (le promeneur) et The Tactical (le tactique) d’une capacité de 30 litres sont plus adaptés pour des sportifs et coûte le même prix que le premier. L’un est fait pour des randonneurs réguliers ne partant que pour une après-midi ou une journée, l’autre est utile pour les sportifs faisant des treks et courant toute la journée. Le site précise qu’il peut également être utilisé pour les secouristes qui doivent porter beaucoup de matériel et intervenir au plus vite. Le dernier sac, bien plus consistant, d’une capacité de 55 litres, est fait pour les randonneurs restant dans la nature plusieurs jours. Le prix est un peu plus élevé : 728 euros.

Comme vous pouvez le voir, les prix sont exorbitants pour ce qui sert simplement à porter l’ensemble de votre équipement dans le cadre d’une randonnée ou de votre trajet de la maison vers le bureau. Même si le système semble très ingénieux et permet réellement de ne pas souffrir, il ne s’agit pas de composants très chers à obtenir, ni même à assembler… En déboursant plus de 500 euros, vous payerez donc le savoir-faire de Lightning Packs, plutôt que le sac à dos en lui, qui en soi, coûte bien moins cher.