Honor Magic V : le design et la fiche technique du smartphone pliable fuitent

Le Honor Magic V, nouveau smartphone pliable de la marque chinoise, est attendu en Chine pour le 10 janvier. Mais celui-ci nous montre déjà son design et sa fiche technique en fuite.

Être le premier sur un marché fait que l’on dicte quelque peu son avenir. Il n’y a pas besoin d’y réfléchir longtemps pour s’en rendre compte : il suffit de regarder l’exemple de Samsung. Avec le Galaxy Fold et toutes ses suites, le constructeur coréen a plus ou moins établi ce que devait être un smartphone pliable. Et les autres constructeurs ont suivi : le Vivo Nex Fold comme l’OPPO Find N ont tous les deux adopté une forme similaire à leur concurrent. Avec une petite variation, cependant : le format très longiligne de Samsung est généralement mis de côté pour retrouver un smartphone assez classique. Cette tendance continue aujourd’hui.

Design et fiche technique du Honor Magic V en fuite

Fiche technique du Honor Magic V

MySmartPrice nous dévoile en effet en avant-première les rendus presse et la fiche technique du Honor Magic V, le prochain smartphone pliable du constructeur chinois aujourd’hui indépendant de Huawei. Commençons par les spécificités techniques, pour une petite mise en bouche en douceur.

Ecran externe : 6.45 pouces OLED, 2560×1080, 431ppp, 120Hz

: 6.45 pouces OLED, 2560×1080, 431ppp, 120Hz Ecran interne : 7.9 pouces OLED, 2272×1984; 381ppp, 90 Hz

: 7.9 pouces OLED, 2272×1984; 381ppp, 90 Hz SoC : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 RAM : 12 Go

: 12 Go Capteur photo avant : 42 mégapixels f/2.4

: 42 mégapixels f/2.4 Capteurs photo arrière : 50 mégapixels f/1.9, 50 mégapixels f/2.2 ultra grand-angle, 50 mégapixels f/2.0 amélioration des couleurs

: 50 mégapixels f/1.9, 50 mégapixels f/2.2 ultra grand-angle, 50 mégapixels f/2.0 amélioration des couleurs Stockage : 256 ou 512 Go

: 256 ou 512 Go Batterie : 4 750 mAh, charge rapide 66W

: 4 750 mAh, charge rapide 66W OS : Android 12 (MagicUI 6)

: Android 12 (MagicUI 6) Dimensions fermé : 160.4 × 72.7 × 14.3 mm

: 160.4 × 72.7 × 14.3 mm Dimensions ouvert : 160.4 × 141.1 × 6.7 mm

: 160.4 × 141.1 × 6.7 mm Poids : 293 grammes

On peut voir que ce Honor Magic V profitera du Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, le dernier SoC haut de gamme qu’on a hâte de voir à l’œuvre. Mais il existe une petite déception tout de même comparativement au Galaxy Fold 3, l’actuel fleuron des smartphones pliables : l’écran interne ne serait rafraîchi qu’à 90 Hz. Quand les smartphones pliables sont souvent d’excellents compagnons de jeu, il est dommage de retrouver une telle limitation. Reste que la partie photo semble particulièrement alléchante, ce qui est un point faible chez Samsung.

Design du Honor Magic V

Pas de doute : nous restons dans les carcans habituels des smartphones pliables de ces dernières années avec le Honor Magic V. Cependant, comme c’est le cas chez d’autres constructeurs chinois, le format traditionnel des mobiles semble respecté une fois l’écran fermé. Sans surprise, la partie photo semble prendre énormément de place sur le dos de l’appareil, un sacrifice auquel on consentira facilement si les performances suivent.

Reste une grande inconnue dans cette fuite : à quoi ressemble le smartphone replié ? Aura-t-il un large espace entre les deux écrans comme les Galaxy Fold, ou sera-t-il bien plat comme l’OPPO Find N ? Sans compter bien sûr le prix de l’appareil, sur lequel nous n’avons aucune information. Il faudra attendre son annonce officielle en Chine prévue le 10 janvier pour le découvrir réellement, même s’il faudra sûrement ajouter un temps supplémentaire pour savoir si ce dernier fera un passage vers le marché français.