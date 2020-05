La filiale de Huawei vient de dévoiler une gamme de nouveaux produits Honor. Des dispositifs notamment conçus pour la maison connectée et qui méritent que l’on s’y attarde.

Si Honor propose une nouvelle sélection, qui n’est pas sans rappeler ce que Xiaomi a déjà dans son catalogue, certains produits sortent un peu plus du lot. C’est notamment le cas des produits de la sélection Choice, dont ceux pensés pour la maison connectée.

Honor veut prendre place dans la maison

Après les smartphones, les pc ou les tablettes, la marque Honor continue d’étendre sérieusement son catalogue. La nouvelle génération de produits inclut ainsi un routeur Wi-Fi 6 et des écrans intelligents. Cependant, c’est surtout sur l’expérience maison connectée que la marque veut désormais se faire une place. Avec Honor Choice, c’est l’écosystème Honor smart life qui s’étend considérablement. La marque a déjà prouvé par le passé sa volonté d’innover dans des produits touchant un large éventail de secteurs et cela continue.

Parmi les produits qui ont été présentés dans la gamme Honor Choice, on retiendra ainsi l’aspirateur intelligent Smart Vaccum Cleaner. Cet accessoire à la fois léger et intelligent répond parfaitement à une volonté actuelle de pouvoir faire son ménage plus facilement, que la corvée disparaisse peu à peu. Avec un moteur de 350W à 100.000 tr/min, peu d’intérieurs devraient lui poser des problèmes. Il possède aussi une batterie permettant d’assurer 65 minutes de nettoyage, un système de stérilisation aux ultra-violets…

Une nouvelle gamme de produits très variés

Le monde des nouvelles technologies se doit aussi d’être sensible aux évolutions saisonnières. Alors que l’été s’apprête à débarquer et que l’épidémie de coronavirus va encore nous forcer à passer beaucoup de temps en intérieur, un ventilateur et un humidificateur de la gamme Honor Choice seront là pour vous aider à passer les prochains mois au frais. Une idée que l’on appréciera sans aucun doute.

Plus anecdotique pour l’heure, mais symboles d’une volonté de la marque Honor de s’engager de façon durable dans l’univers des objets connectés pour votre maison, on trouve une lampe de bureau intelligente, une bouilloire connectée ou encore une brosse à dents électroniques. Des petits accessoires Honor Choice destinés à vous faciliter la vie au quotidien et qui devraient recevoir un accueil favorable de la part du grand public. Honor annonce déjà qu’ils seront disponibles à la vente en Europe et sur tous les marchés étrangers à partir du mois de juin.