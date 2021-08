Honda lance U-Be, un scooter électrique à seulement 400€

Le U-Be, un nouveau modèle de scooter électrique dévoilé par le constructeur japonais Honda sera commercialisé à seulement 400 euros. Un carton assuré pour le marché local, même si l’Europe n’est pas au programme pour l’instant.

Le marché des scooters électrique connait un véritable essor notamment en milieu urbain. Cependant, c’est souvent le prix qui est un frein à l’acquisition. Honda compte frapper fort avec U-Be et espère populariser ce mode de déplacement écologique en proposant un scooter à seulement 400 euros.

U-be : un scooter électrique pour le marché chinois

L’avenir appartient-il aux scooters électriques ? Si les vélos ou encore les trottinettes ont le vent en poupe dans les villes occidentales, Honda semble miser sur les scooters électriques et n’hésite pas à multiplier des produits. C’est le cas avec le U-Be, un nouveau modèle qui vient d’être lancé à destination du marché chinois uniquement pour le moment.

Vendu à seulement 400 euros, il affiche un design ultra-minimaliste et est clairement pensé uniquement pour un usage citadin. Sans faire d’excès, il reste plutôt séduisant visuellement et on sent que Honda a mis l’accent sur les petits détails avec ce nouveau modèle de scooter électrique. Seulement équipé d’un seul siège, il offre aussi une autonomie de base d’environ 50 kilomètres.

Pas besoin de permis pour l’utiliser

Petit détail surprenant, le scooter électrique U-be est aussi équipé de… pédales pour ceux qui voudraient faire un peu d’exercice pendant le trajet. Si cela peut sembler anecdotique, cela lui permet en fait d’être considéré comme un véhicule à assistance électrique et de mobilité active. Un point important par rapport à la législation chinoise sur ce type de véhicules. Les utilisateurs n’ont pas non plus besoin de permis pour pouvoir l’utiliser.

Plusieurs versions de ce scooter électrique sont disponibles, avec différentes options à même de faire grimper un peu la facture, notamment du point de vue de l’autonomie. Le U-Be ne dépasse toutefois jamais la barre des 500 euros. Sous le capot, on trouve un moteur électrique de 350 W, ce qui limite la vitesse maximale de l’engin à 25 km/h. Pour ceux qui n’auront pas peur de dépenser un peu plus, il peut atteindre 85 km d’autonomie avec la configuration 48V-24Ah. Une version intermédiaire propose de son côté 70 kilomètres d’autonomie. A noter qu’il s’agit d’une batterie amovible, ce qui peut se révéler très pratique notamment pour la recharge.

U-BE : une commercialisation future en France ?

L’entreprise semble en tout cas convaincue qu’il y a un marché conséquent à saisir sur les scooters électriques à petit prix. Il y a quelques jours déjà, Honda lançait le U-Go, un autre modèle, commercialisé à moins de 1.000 euros. Si le lancement de ce nouveau modèle se fait à travers sa filiale chinoise Wuyang-Honda, il semble clairement y avoir une stratégie plus globale à l’œuvre ici pour le fabriquant. Après avoir pris un peu de retard pour ce lancer sur ce marché des véhicules électriques, Honda semble en tout cas accélérer désormais afin de rattraper le temps perdu.

Reste désormais à savoir si un déploiement en Europe et aux Etats-Unis pourrait ensuite être envisagé en cas de succès commercial en Asie. On pressent toutefois que dans l’Hexagone il aurait sans doute du mal à être considéré comme un vélo électrique et donc à partager les pistes cyclables avec les autres deux-roues…