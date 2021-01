En raison des conditions sanitaires, faire du sport à la salle n’est plus vraiment une option. Et tout le monde n’a pas les équipements à la maison ou la motivation à faire du sport sans sortir de chez soi. Cependant, Holodia peut vous venir à la rescousse.

Jeux, contenus pour adultes, business, éducation… le monde de la réalité virtuelle s’est étendu au fil des années. Le champ des possibilités offert par la réalité virtuelle ne cesse de s’agrandir. Avec HOLOFIT VR Fitness, l’entreprise Holodia vous propose désormais une approche innovante et séduisante du fitness à la maison.

Holodia, pour faire de l’exercice en VR

Sans la motivation de la salle de sport, se mettre au rameur, ou à un autre exercice de fitness, depuis l’intérieur de son domicile n’est pas forcément une chose aisée ni motivante. Rapidement la procrastination peut venir gâcher les plus belles résolutions. Le concept déployé par Holodia est donc de faire face à ces défis du moment, mais aussi et surtout de proposer une nouvelle approche du fitness beaucoup plus ludique, encourageante et dépaysante grâce à la réalité virtuelle.

Une machine de Fitness / Rameur compatible est nécessaire

Il vous faudra tout de même pour commencer disposer d’une machine de fitness qui soit compatible avec le système Holodia.

Pour les rameurs , les modèles suivants sont adaptés : Concept 2 PM5 Rowing machine TechnoGym SkillRow StairMaster HIIT Rower WaterRower via SmartRow. Certains appareils, connectables en Bluetooth, sont aussi compatibles s’ils utilisent le protocole FTMS .

, les modèles suivants sont adaptés : Concept 2 PM5 Rowing machine TechnoGym SkillRow StairMaster HIIT Rower WaterRower via SmartRow. . Pour ce qui est des elliptiques et des vélos d’appartement , il faut un capteur de cadence (qui peut être vendu à part), ou un appareil compatible avec le protocole FTMS.

Enfin, vous aurez aussi besoin d’un casque de réalité virtuelle, puis de payer l’abonnement mensuel proposé par Holodia à 9,99 euros. Si vous voulez vous engager sur la durée, cela vous coûtera 108 euros par année. Celui-ci vient avec différents entraînements, des mises à jour mensuelles, une application dédiée…

Comment fonctionne la solution Holodia ?

Si vous n’avez pas forcément l’un des meilleurs casques de réalité virtuelle, Holodia propose aussi un casque à la vente, dans lequel vous pourrez intégrer votre smartphone pour 149 euros. Notez que le nouveau casque autonome sans fil, Oculus Quest 2, est totalement compatible avec la solution Holodia.

Comment fonctionne le système de Fitness en VR une fois le casque de réalité virtuelle enfilé ? Il suffit de lancer l’application de fitness et vous installer sur votre machine. Celle-ci communiquera alors les données en temps réel de votre activité. Tout sera absolument synchronisé entre ce que vous faites physiquement et votre expérience de réalité virtuelle.

Une version plus ludique du Fitness à la maison

L’avantage de la solution Holodia est de pouvoir faire du sport dans son salon sans se retrouver toujours dans le même environnement. Faire du rameur ou du vélo, dans un cadre paradisiaque comme, par exemple, l’Antarctique, des jardins d’Eden ou encore des ’îles tropicales vous permettra de rester motivés et d’avoir la sensation de ne pas être chez vous. Holodia a aussi l’avantage de permettre une expérience collaborative.

Qu’il s’agisse d’essayer de faire de meilleurs scores que le reste de la communauté, de débloquer des trophées ou même de visiter certains lieux en groupe, le fitness depuis votre salon prend une dimension beaucoup plus moderne. Par ailleurs, vous aurez aussi l’avantage de pouvoir vous appuyer sur un coach virtuel qui adaptera vos entraînements à vos performances. Une offre réellement séduisante qui pourrait aussi trouver des usages commerciaux.