Avec Hinge, l’app de rencontre « anti-Tinder », trouvez l’âme sœur, la vraie !

Hinge est une application de rencontre qui permet, comme son nom l’indique, de rencontrer de nouvelles personnes en ligne et qui sait, trouver l’amour. Si aux premiers abords, cette application de rencontre semble ressembler à toutes celles qui existent à l’heure actuelle, elle a la particularité d’avoir été conçue « pour être supprimée ».

Hinge, l’application de rencontre qui mise sur les relations à long terme

Tinder, Happn, Fruitz, Badoo, Bumble, etc. Les applications de rencontre se multiplient et tentent de plus en plus de se diversifier. C’est le cas de cette nouvelle application du nom de Hinge qui cherche à se démarquer de ses concurrents en misant sur des rencontres qui déboucheraient sur des relations à long terme. Après avoir cartonné outre Atlantique et outre Manche, cette application a fait son arrivée en France il y a seulement quelques semaines.

Après avoir obtenu son master en commerce et de management international à l’Université d’Harvard, le jeune diplômé Justin McLeod s’est inspiré de sa propre histoire pour concevoir son application il y a dix ans plus tôt. Après que sa copine l’ait quitté, Justin McLeod se tourne vers les nouvelles technologies afin de rencontrer de nouvelles personnes. Non satisfait par l’expérience proposée, il se lance comme défi de concevoir sa propre application de rencontres, peaufinée au fil des années.

Si le concept se rapproche clairement de celui de Tinder à ses débuts, le fondateur de la start-up souhaite aider les gens à trouver l’amour, le vrai. L’ensemble des fonctionnalités proposées dans Hinge ont pour objectif de favoriser de longues correspondances à distances et des conversations enrichissantes, pour ensuite, se retrouver dans la vraie vie.

En quoi Hinge est différent des autres applications de rencontre ?

Découvrons ensemble en quoi Hinge permet de tisser des relations longues et saines. Tout débute par l’installation de l’application : il vous suffit de vous rendre sur le Google Play Store ou l’App Store, les deux magasins d’applications où est disponible Hinge. Après avoir ouvert l’application, vous pouvez immédiatement créer votre profil.

La création du profil sur Hinge, un moment unique qui prend du temps

Ce moment est très important puisque contrairement à Tinder et ses dérivés, Hinge vous invite à prendre le temps d’inscrire un maximum d’informations sur vous. Afin de mettre toutes les chances de votre côté et rencontrer votre âme sœur, l’application vous encourage à entrer dans les détails. Bien entendu, nous retrouvons les informations de base : âge, taille, lieu de résidence, formation, métier, opinions politiques, religion, signe astrologique ou encore consommation d’alcool, de tabac ou de drogue.

Jusque-là, rien d’innovant, mais Hinge a plus d’un tour dans son sac car il vous proposera une multitude de questions ou d’accroches guidées. Votre peur la plus irrationnelle, la chose la plus spontanée que vous n’ayez jamais faite, la dernière fois que vous avez pleuré de joie, le meilleur dimanche que vous puissiez imaginer, les thématiques que vous appréciez, etc. Il existe plusieurs centaines d’accroches reparties dans différentes catégories : histoires vécues, mon type de relation, et si on parlait de… et même un encart spécialement dédié aux LGBTQIA+.

Sur Hinge, l’utilisateur peut répondre aux accroches qu’il souhaite.

Il n’est pas obligé de répondre à toutes les accroches, mais il est vivement recommandé par les développeurs de répondre à un maximum d’entre elles. En parallèle, il faudra fournir six photographies au minimum afin que vos prétendants et prétendantes puissent vous voir sous toutes vos coutures. Là encore, Hinge vous invite à en uploader un maximum dans des situations diverses et variées, de la photographie la plus « casual », à celle en maillot de bain, en passant par celle qu’on a prise de vous lors d’une fête costumée.

Prendre le temps de découvrir votre (potentielle) âme sœur

Une fois que vous avez terminé d’éditer votre profil (ce qui vous a pris plusieurs heures !), vous allez pouvoir rencontrer virtuellement de nouvelles personnes. Pour que les profils puissent un minimum vous correspondre, les équipes de Hinge ont mis au point un algorithme qui analyse vos accroches ainsi que celles des autres utilisateurs. Ainsi, une sélection de profils sera mise en avant plutôt que d’autres. Lorsque l’un d’entre eux vous est proposé, toutes les informations sont immédiatement disponibles pour que vous puissiez les lire d’une seule traite si vous le souhaitez.

En défilant vers le bas, vous découvrez l’ensemble des informations d’un profil et vous apprenez à connaître une personne qui, selon l’algorithme, est censée vous convenir.

Contrairement à Tinder où l’on swipe à droite pour montrer son intérêt pour un profil, ici, l’utilisateur a la possibilité de liker une accroche d’un autre usager. Il peut également répondre à son tour à l’accroche à l’aide d’une note vocale ou d’une photo. Il existe également une manière de montrer que l’on est plus attiré par une réponse que celles des autres en envoyant une rose : c’est l’équivalent du superlike sur Tinder.

L’utilisateur qui remarque qu’un like a été apposé à son accroche ou à sa photo a la possibilité d’entamer une discussion avec la personne ayant apprécié sa réponse. Ainsi, la conversation peut débuter avec un sujet déjà tout prêt, en lien avec la réponse donnée par l’utilisateur au moment de la création de son profil. Puisqu’elle mise sur le long terme, Hinge envoie une enquête de satisfaction aux utilisateurs afin de savoir si la discussion a abouti à une rencontre ou non.

Il vous est possible de lancer une conversation vidéo ou de continuer à rédiger des messages à l’écrit.

Pour l’heure, il est possible de liker huit accroches ou photos, sauf si vous vous abonnez à la version premium Hinge+ pour 18,33 euros/mois ou à la version supérieure HingeX à 30,83 euros/mois. Cette dernière vous permet de liker toutes les réponses que vous souhaitez. Comme son créateur l’affirme, cette application est vouée à être supprimée, à condition d’avoir trouvé la perle rare…