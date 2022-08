Sur Internet, on trouve de très nombreux sites proposant de visionner des films et des séries en streaming. Face à une offre pléthorique, il est parfois difficile de s’y retrouver. Quel est le bon site ? Aujourd’hui, nous vous présentons HDS streaming. Découvrez si cette plateforme mérite que vous vous y attardiez...

Parmi les nombreux sites francophones de streaming, HDS streaming fait un peu office d’ovni grâce à son modèle très particulier qui fonctionne sur abonnement. Est-ce une bonne idée ? Comment ça marche ? On vous fait les présentations détaillées dans cet article. N’hésitez pas à nous donner votre avis et à nous raconter votre expérience avec HDS streaming dans les commentaires.

C’est quoi HDS streaming ?

HDS streaming, comme son nom l’indique, est un site qui propose une très large offre de contenus, séries et films à visionner en streaming. Vous pouvez y trouver des contenus qui sont sur Netflix, Amazon Prime Video ou encore Disney+ pour ne citer que les plus connus, mais tout est rassemblé sur un seul site, ce qui présente un considérable avantage pour ceux qui n’ont pas envie de payer plusieurs abonnements et de devoir passer d’une plateforme à l’autre. Attention toutefois, HDS Streaming n’est pas un site gratuit, comme nous allons vous le détailler dans le paragraphe suivant.

De nombreux sites de streaming sur Internet fonctionnent uniquement grâce à un système de publicité. C’est ainsi qu’ils génèrent un peu d’argent et paient leur fonctionnement. Cependant, HDS streaming a une approche différente, avec une offre d’abonnement, qui commence à 3,99 euros par mois. C’est un tarif sans engagement et que vous pouvez décider d’annuler à tout moment.

Si vous savez que vous reviendrez régulièrement, une offre pour six mois est disponible à 20,99 euros. Enfin, une offre pour un an est possible à 29,99€ par mois. Le site vous propose aussi 8 jours d’accès gratuit pour tester l’outil. Les tarifs sont bien sûr beaucoup moins élevés que ceux des sites légaux.

Sur sa page d’accueil, HDS Streaming revendique un catalogue comptant plus de 2900 films et près de 900 séries. Autant dire un très vaste choix. Vous pouvez y accéder depuis votre ordinateur, télévision connectée, mobile, tablette ou encore votre console de jeux vidéo. Les contenus sont visionnables en VF ou en VOSTFR. S’il n’y a pas la série ou le film que vous cherchez, il est possible d’en faire la demande auprès du support.

Le site de streaming est-il légal ?

Cette question est bien entendu rhétorique ! HDS Streaming est un site complètement illégal. Il rassemble des contenus comme le dernier Spider-Man de Marvel ou encore des séries complètes comme Peaky Blinders. Or, il ne s’agit pas de contenus audiovisuels libres de droit. En clair, c’est du piratage. En vendant un abonnement pour en proposer l’accès, le site HDS Streaming se trouve clairement dans l’illégalité et pourrait donc bien être dans le viseur des autorités judiciaires et surtout des ayants droits.

Par ailleurs, soyez bien conscients que vous n’aurez aucun service de réclamation possible si le site ferme ses portes et que vous avez payé un abonnement pour un an. Puisqu’il s’agit d’un service illégal et que vous en êtes conscients, il n’y a pas de possibilité de se retourner contre ses propriétaires. Le site précise toutefois qu’il n’héberge directement aucun fichier, se contentant de fonctionner comme un annuaire de liens.

Quelle est l’adresse officielle de HDS streaming en 2022 ?

A l’heure où nous écrivons ces lignes, le site est accessible à l’adresse suivante : https://hdss.watch/. Attention toutefois, en raison de sa nature très clairement illégale, il est possible que l’adresse web du site HDS Streaming soit modifiée à l’avenir. Cet article sera régulièrement mis à jour, n’hésitez donc pas à revenir si vous voyez que le lien ne fonctionne pas !

Utiliser un VPN ou un proxy pour accéder à HDS streaming

Puisqu’il s’agit d’un site illégal, nous ne pouvons que vous conseiller d’avoir recours à un proxy ou à un VPN afin de vous connecter au site HDS Streaming. La plus grande prudence est nécessaire, même si souvent les autorités ont encore du mal à s’attaquer au streaming. Dans tous les cas, protéger votre identité numérique et physique doit toujours être une priorité lorsque vous naviguez sur des sites de ce type.

Si le sujet du VPN vous intéresse, retrouvez notre guide d’achat sur les VPN.

5 alternatives intéressantes pour HDS streaming

Peut-être que le site HDS streaming ne marche pas ou encore vous ne trouvez pas le contenu qui vous intéresse, la série ou le film que vous voulez voir absolument aujourd’hui. Pas de panique, il existe de nombreuses alternatives, comme nous allons le détailler ci-dessous. Bien sûr, cette liste n’est pas exhaustive. Loin de là.

Le plus simple est sans doute de vous tourner vers l’offre légale. Netflix, Amazon Prime Video ou encore Disney+ possèdent de très vastes catalogues de contenus. Séries, films, documentaires, animes… Le choix est vaste pour seulement quelques euros par mois. Vous pouvez y accéder depuis votre mobile, télécharger des contenus… N’hésitez pas à partager votre compte pour faire des économies.