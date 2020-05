Oculus va commencer à déployer la mise à jour logicielle V17 pour le Quest. Cette mise à jour offrira le mode handtracking. Des jeux officiels, utilisant le contrôle des mains, sortiront aussi sous peu.

Après avoir lancé un mode SDK pour les développeurs en décembre dernier, Oculus va commencer à déployer la mise à jour V17 pour le Quest. Cette amélioration permet de contrôler des interactions avec les mains sans contrôleurs (handtracking). Le déploiement va se réaliser sur plusieurs jours afin de garantir la stabilité de la version. Une fois le déploiement terminé, la filiale de Facebook va proposer les premiers jeux utilisant cette technologie innovante.

Une mise à jour Oculus Quest en cours de déploiement

Sortie sous la forme de SDK pour les développeurs en décembre dernier, la fonction de handtracking d’Oculus va sortir de l’expérimental pour devenir une nouvelle fonction disponible pour tous. Il était possible d’en profiter, avec un nombre très réduit de petites applications, en activant une version bêta du logiciel du casque autonome. Ce mardi 19 mai, Oculus va commencer à déployer la mise à jour sur les casques autonomes et offrir la nouvelle fonctionnalité à tous.

Notez que le déploiement de la mise à jour V17 se fera, comme toujours, sur plusieurs jours. Ne soyez donc pas impatient si celle-ci n’est pas encore disponible pour votre Quest. Oculus précise dans son communiqué de presse que le support de handtracking pour le moteur Unreal sera aussi bientôt disponible. La filiale de Facebook ajoute qu’à partir du jeudi 28 mai, une fois le déploiement de la mise à jour totalement terminé et que des applications utilisant la nouvelle fonctionnalité seront aussi disponibles dans la boutique du constructeur.

Des jeux utilisant le handtracking bientôt disponibles

Dans son communiqué de presse, Oculus indique que trois jeux seront prochainement disponibles notamment « Elixir » du studio Magnopus, « The Curious Tale of the Stolen Pets » de Fast Travel Games mais aussi l’excentrique « Waltz of the Wizard » du groupe Aldin Dynamics. Des démonstrations de ces jeux sont déjà disponibles sous forme de trailer à découvrir ci-dessus et ci-dessous.

Oculus est le premier constructeur de casques de réalité virtuelle à utiliser le handtracking de manière native. Concrètement, les mouvements des mains et des doigts sont captés par les caméras se trouvant dans le casque et servant pour suivre les mouvements de l’utilisateur et son environnement. Les applications reproduisent donc la position des mains et des doigts permettant ainsi une interaction directe avec le monde virtuel sans avoir besoin d’utiliser un contrôleur.