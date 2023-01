Le monde entier n’a depuis quelques années que le mot VPN en bouche : comment télécharger un film de façon sécurisée ? Avec un VPN ; comment regarder la télé française à l’étranger ? Avec un VPN ; comment accéder au catalogue américain de Netflix ? Avec un réseau privé virtuel. Mais, concrètement, comment utiliser et profiter du VPN ? Réponse dans cet article.

Vous voulez passer le pas du VPN, mais vous vous demandez comment l’utiliser. Nous vous donnons les clefs pour bien comprendre comment marche un réseau privé virtuel et comment le faire fonctionner au mieux. Pour cela, voici plusieurs étapes à suivre, de son choix à sa personnalisation, en passant par sa mise en marche.

1. Choisir le VPN le plus adapté

Le choix du VPN est l’étape la plus importante et la plus longue. En effet, le marché est inondé d’offres toutes aussi alléchantes les unes que les autres. Premièrement, on vous conseille de jeter un œil sur notre guide d’achat des VPN qui vous aidera à comprendre comment choisir au mieux le service le plus adapté à vos besoins.

Ensuite, retrouvez notre comparatif des meilleurs VPN afin de voir plus clair sur les différentes offres existantes et notre avis sur chacune. Pour vous faciliter les choses, et vous éviter de faire un grand nombre de recherches, on vous conseille de regarder du côté de NordVPN, Surfshark ou CyberGhost, figurant parmi les meilleurs VPN du moment.

Trouver le bon VPN est très important pour avoir le service parfaitement adapté à vos besoins. Chacun possède ses propres spécificités, même si la plupart possèdent ce que tout le monde recherche, c’est-à-dire un grand nombre de serveurs situés dans le monde entier.

Le choix de VPN est important, ces logos vous disent-ils quelques chose ?

2. Télécharger et installer le VPN

Une fois le choix de votre VPN fait, il faut prendre la formule la plus intéressante et y souscrire mensuellement ou annuellement. On vous conseille de choisir un abonnement à l’année, bien plus économiques en général (estimé en moyenne à 50% moins cher qu’au niveau mensuel).

Lorsque vous avez souscrit à cette formule, vous pouvez passer au téléchargement de l’application du VPN sur votre ordinateur, portable ou tablette — attention, tous les abonnements ne permettent pas d’utiliser le VPN sur l’ensemble de vos appareils connectés ; vérifiez bien la compatibilité.

3. Activer son compte

Ça y est, vous pouvez désormais profiter de tous les avantages du VPN, que ce soit pour le streaming, la confidentialité ou la navigation à l’étranger. Mais avant d’avoir la possibilité de surfer sur internet en toute liberté, vous devez activer votre compte. Il suffit de vous connecter avec vos identifiants sur l’application du VPN et le tour est joué. La porte des réseaux privés virtuels vous est ouverte, il ne reste plus qu’à en profiter !

Un conseil : téléchargez l’extension pour navigateur de votre VPN afin d’accéder à votre compte directement depuis Google, Firefox ou Safari et choisir vos préférences d’utilisation.

4. Choisir son serveur VPN

L’intérêt premier d’un VPN est sa possibilité de changer de serveur et choisir le pays dans lequel vous voulez surfer sur le Net. Ainsi, si vous souhaitez accéder au catalogue américain de Netflix, il vous suffit de choisir un serveur US proposé par votre VPN. De même, si vous êtes à l’étranger et vous ne voulez pas rater votre émission française préférée (non disponible dans le pays dans lequel vous vous trouvez), sélectionnez la zone « France » avec votre VPN et le tour est joué.

En un clic, vous pourrez vous retrouver dans le pays de votre choix. Vous ne croyez pas à la téléportation ? Le VPN saura vous faire mentir ! En plus, l’utilisation d’un VPN est simple et accessible pour tous. Pas besoin d’avoir fait bac+5 en informatique !

Il est conseillé d’utiliser un VPN pendant vos vacances à l’étranger pour profiter des contenus français.

5. Paramétrer et personnaliser votre VPN

La dernière étape à connaître lors de l’utilisation d’un VPN est son paramétrage. Chaque réseau privé virtuel possède ses propres caractéristiques à configurer. Parmi elles, on retrouve l’activation du Kill Switch pour éviter les Privacy Breach, le blocage des publicités et sites malveillants, l’utilisation de serveurs spécialisés, l’installation du VPN sur routeur ou console de jeu…

Vous pouvez vous amuser à retrouver toutes les spécificités de votre VPN sur son site. Profiter alors d’un grand nombre d’intérêts dont vous ne soupçonnez pas encore l’existence !