Apple Watch : le guide de taille ultime

Si pour les possesseurs d’iPhone, le choix d’une Apple Watch comme montre connectée est bien souvent évident, acheter le bon modèle est parfois plus difficile. Surtout quand on décide de le commander en ligne. Pour vous aider à prendre la bonne décision, voici notre guide de taille des Apple Watch.

L’expression « trouver chaussure à son pied » pourrait devenir « trouver smartwatch à son poignet ». Une version peut être un peu moins poétique, mais tout aussi parlante. En effet, malgré l’immensité du marché des smartwatch, il est parfois difficile de trouver celle qui correspondra vraiment à votre poignet.

Au fil des années, la gamme d’Apple Watch s’est élargie, offrant plus de possibilités de trouver le modèle qui vous convient, mais rendant aussi le choix plus difficile. Dans cet article, nous vous aidons donc à trouver celui qui sera le plus adapté à vous et votre poignet.

L’Apple Watch, une smartwatch qui grandit

Depuis sa sortie en 2014, l’Apple Watch n’a cessé de s’agrandir. Le premier modèle était à l’époque proposé en 38 MM et 42 MM. Aujourd’hui, la Series 8 est disponible en 41 MM et 45 MM. Cette différence peut paraître minime, mais elle est en réalité conséquente à l’échelle d’un poignet.

Grâce à son nombre impressionnant de capteurs et à la pertinence du système d’exploitation WatchOS, l’Apple Watch est un véritable facilitateur du quotidien. Mais pour réellement en profiter, il faut la porter à longueur de journée, que vous soyez au travail, à la maison ou en train de faire du sport. Et si vous voulez une analyse de votre sommeil, il faudra même la porter la nuit ! En conséquence, vous ne devrez pas négliger l’aspect confort au moment de votre achat. Et qui dit confort, dit diamètre de la montre !

La gamme actuelle d’Apple Watch

Aujourd’hui, Apple commercialise 3 modèles différents. Les Apple Watch SE et Series 8 ont droit à deux déclinaisons chacune. Voici leurs dimensions respectives :

HAUTEUR LARGEUR EPAISSEUR Apple Watch Ultra 49 MM 44 MM 14,4 MM Apple Watch Series 8 45MM 45 MM 38 MM 10,7 MM Apple Watch Series 8 41MM 41 MM 35 MM 10,7 MM Apple Watch SE 44MM 44 MM 38 MM 10,7 MM Apple Watch SE 40MM 40 MM 34 MM 10,7 MM

Am, stram, gram, pic et pic et colégram..

Pour différencier la taille des montres sur le marché de l’horlogerie, on compare bien souvent leurs diamètres. Par convention, les modèles rectangulaires sont plutôt mesurés de manière horizontale. Mais comme souvent, Apple a choisi de fixer ses propres règles en affichant la mesure verticale.

Maintenant qu’on vous a remis la gamme d’Apple Watch en tête, voyons ensemble les différentes techniques qui vous permettront de choisir la déclinaison qui vous conviendra le mieux.

Aller l’essayer en magasin

Eh oui, vous vous attendiez peut-être à un miracle, mais nous avons le devoir de vous ramener à la réalité : la meilleure façon de bien choisir votre Apple Watch consiste à aller l’essayer en magasin.

Il n’y a qu’en essayant véritablement la montre que vous vous rendrez compte de la sensation de confort que vous procure telle ou telle Apple Watch. Esthétiquement, l’harmonie entre une montre et un poignet dépend de plusieurs critères subjectifs qui ne peuvent se matérialiser par des chiffres.

Les Apple Stores sont le meilleur moyen de se rendre compte des différents modèles et des différentes tailles de boîtiers disponibles

Mesurer son poignet

Rassurez-vous. Si vous n’avez pas d’Apple Store près de chez vous, vous pourrez tout de même vous faire une idée du boîtier qui vous conviendra en mesurant votre poignet.

Pour mesurer votre poignet, munissez-vous d’un mètre de couturière et faites le tour de votre poignet à l’endroit où vous portez votre smartwatch. Si vous n’en avez pas, une ficelle fera l’affaire : évaluez la longueur de ficelle nécessaire pour faire le tour de votre poignet, puis disposez là à plat et mesurez-la avec une règle.

On dit généralement qu’il faut éviter les montres de plus de 40MM de diamètre sur les poignets de 15cm de circonférence ou moins. Malheureusement, les montres connectées – plus volumineuses que les montres traditionnelles – nous obligent à revoir nos exigences à la hausse.

Ainsi, on considère que si votre poignet fait 16cm ou moins, vous devrez privilégier le petit modèle. Au-dessus, vous pourrez prendre le boîtier de 45mm.

En moyenne, les poignets des femmes varient de 14 cm à 18 cm de circonférence contre 15 cm à 19 cm pour les hommes. Une différence notable, surtout pour le choix d’une montre.

Le choix d’un bracelet est presque aussi important que le choix du boîtier. Il est garant de votre confort au quotidien mais aussi du look que vous souhaiterez apporter à votre montre. Tout comme pour le boîtier, il convient cependant de prendre une version adaptée à votre taille.

Le guide de taille imprimable de chez Apple

Pour vous aider à choisir la bonne longueur de bracelet, Apple met à disposition un fichier PDF à imprimer qui permet de savoir quelle taille est faite pour vous. Vous n’aurez alors qu’à improviser une petite session d’art plastique en découpant soigneusement le guide à l’aide d’une paire de ciseaux.

Le guide n’indique pas la circonférence de votre poignet en centimètres, mais la taille de bracelet d’Apple Watch qui vous correspond. Sacré Apple.

Inspiré des bracelets NATO, le modèle Alpine en nylon va à ravir à l’Apple Watch Ultra

Où trouver des bracelets pour Apple Watch ?

Le store d’Apple reste le choix de prédilection pour trouver des bracelets adaptés à votre smartwatch. La firme de Cupertino propose une très large gamme de couleurs et de matières, du simple bracelet en nylon au luxueux loop de chez Hermès.

Si cela ne vous suffit pas, de nombreuses marques proposent leurs propres bracelets conçus spécialement pour Apple Watch. Ils vous permettront d’apporter une vraie touche de personnalité à votre montre. Et si les bracelets spécifiques aux Apple Watchs ne vous plaisent pas, on a encore mieux : il existe des adaptateurs qui vous permettront de mettre n’importe quel bracelet à votre Apple Watch, pourvu qu’il soit de 16mm de largeur.

L’idéal est d’avoir plusieurs bracelets en fonction des activités que vous prévoyez. Les bracelets en cuir ou en acier inoxydable conviendront parfaitement pour sortir, ou même aller au travail. Pour le sport ou le travail manuel, on préfèrera le nylon ou le caoutchouc qui sont plus résistants et plus confortables.

Apple Watch en acier inoxydable + mailles milanaises = strike !

L’ajustement d’un bracelet est important, en particulier pour une smartwatch. Ni trop serré, ni trop lâche, il doit permettre que le boîtier ne bouge pas au poignet sans pour autant couper la circulation. Un bracelet mal ajusté pourrait fausser les valeurs enregistrées par les différents capteurs.

Enfin, même si vous êtes fan de John McClane ou de Martin Fourcade, porter une smartwatch à l’envers risque de vous fausser les valeurs enregistrées par les capteurs.

Le bracelet réalisé par Nike se révèle ultra confortable pour le sport