Qu’est ce qu’un nébuliseur ? Tout savoir sur cet appareil de santé

L’inhalation de médicaments est le traitement le plus connu lors de crises d’asthme ou d’infections respiratoires. Mais saviez-vous qu’il existe un autre support que le traditionnel inhalateur pour remplir cette fonction ? Il s’agit du nébuliseur. Simple et agréable à utiliser, cet objet médical qui ressemble aux inhalateurs se différencie par son mode de diffusion.

Définition : c’est quoi un nébuliseur ?

Trop souvent méconnu du grand public, le nébulisateur ou nébuliseur, appartient à la même famille que l’inhalateur, à l’exception près qu’il est bien plus facile d’utilisation. Il s’agit d’un appareil permettant de transformer des liquides en une brume de fines gouttelettes. Ce procédé permet ainsi d’aspirer facilement un traitement médicamenteux ou des huiles essentielles. Une technique qui s’avère particulièrement efficace, car elle agit directement et localement sur des infections respiratoires telles que l’asthme, les sinusites ou encore le rhume. Il existe actuellement deux types de nébuliseurs sur le marché. Des nébuliseurs fixes, dits de table, et d’autres portatifs.

Les différents nébuliseurs et leurs fonctionnements

Les nébuliseurs fonctionnent selon trois méthodes de transformation, qui varient de par leur mécanisme :

Les nébuliseurs pneumatiques , transforment le liquide en aérosol (particules fines en suspension dans l’air) grâce à un compresseur qui envoie de l’air ou de l’oxygène dans la chambre du nébuliseur. Il s’agit de la méthode la plus ancienne. L’inconvénient est que le compresseur est relativement bruyant .

Les nébuliseurs ultrasoniques, utilisent des ultrasons produits à l'aide de cristaux qui vibrent et transforment ainsi le liquide en brume. Moins bruyant que le nébuliseur pneumatique, il ne convient cependant pas à tous les médicaments.

Les nébuliseurs à membrane, transforment le liquide, en projetant celui-ci à travers un tamis perméable. Ce dispositif est le plus silencieux d'entre tous, mais également le plus couteux.

Utilisation : À quoi sert un nébuliseur ?

Les nébuliseurs sont utilisés afin de traiter l’asthme, les bronchites chroniques ou encore toutes autres infections respiratoires. Ce système est idéal pour les jeunes enfants car il ne nécessite pas de prendre une grande inspiration pour recevoir l’intégralité de son médicament. Il convient également pour les adultes qui, lors d’une crise d’asthme, rencontrent des difficultés à inspirer profondément.

Afin de vérifier si vous ne souffrez pas d’asthme, la marque OMMRON a mis au point l’appareil WheezeScan qui analyse votre respiration et détecte les éventuels sifflements, propre à l’asthme. Cet appareil est disponible sur Amazon.

Nébuliseur ou inhalateur, quelle différence et lequel choisir ?

L’inhalateur, à la différence du nébuliseur, ne délivre pas une brume, mais une poudre. Ce procédé étant plus difficile à inhaler, il nécessite de prendre de profondes inspirations. Ce qui n’est pas toujours évident lors de crises d’asthme. Ils sont néanmoins faciles à transporter et moins couteux que les nébuliseurs.

Plu simple d’utilisation qu’un inhalateur, les nébuliseurs ne nécessitent pas de prendre de profondes inspirations pour recevoir leur traitement. La brume, plus légère que la poudre, pénètre plus facilement les voies respiratoires. En revanche, celui-ci nécessite plus de temps d’utilisation. Il vous faudra patienter entre 5 et 10 minutes avant de recevoir l’intégralité de votre traitement. Sans compter que les nébuliseurs sont plus encombrants que les inhalateurs.

Pour commencer, voici les étapes pour utiliser correctement un nébuliseur fixe :

Placez le compresseur sur une surface plane et propre.

Branchez la machine.

Lavez-vous les mains et séchez-les entièrement.

Si le médicament est prêt à l’utilisation, il vous suffit de placer ce dernier dans la chambre du nébuliseur. Sinon il vous faudra le mélanger avec une solution physiologique et suivre les recommandations de votre médecin.

Assemblez la chambre du nébuliseur au masque ou à l’embout buccal.

Raccorder le tube à la chambre du nébuliseur et au compresseur.

Les indications qui suivent s’appliquent également au nébuliseur portatif :

Allumez le compresseur et assurez-vous de son bon fonctionnement en constatant l’apparition d’une brume.

Asseyez-vous le dos droit sur une chaise.

Positionnez le masque sur votre bouche et votre nez. S’il s’agit d’un embout buccal, placez-le entre vos dents et pincez-le avec vos lèvres.

Votre nébuliseur est maintenant prêt à être utilisé. Voici quelques conseils pour prendre correctement votre traitement :

Prenez des respirations lentes et profondes , si possible essayez de retenir votre respiration pendant 2-3 secondes afin que le produit se diffuse mieux dans vos voies respiratoires.

Lorsque la brume ne sort plus du masque ou de l'embout et que vous entendez un crépitement, cela signifie que le traitement est terminé. Vous pouvez tapoter sur le nébuliseur afin de vous assurer qu'il n'y a plus de produit.

En cas d’effets indésirables, tels que des vertiges, il est préférable de faire une pause avant de poursuivre le traitement. Si ces effets persistent, parlez-en à votre médecin.

Un nébuliseur doit être nettoyé après chaque utilisation afin d’éviter la prolifération de bactéries qui peut s’avérer dangereuse pour votre santé lors de l’inhalation. L’entretien diffère en fonction du format de votre appareil. S’il s’agit d’un nébuliseur de table, alors il est nécessaire de remplacer le tube dans le délai indiqué par votre médecin, celui-ci ne se nettoyant pas.

Il est nécessaire de rincer à l’eau tiède le masque ou l’embout buccal ainsi que la chambre du nébuliseur après chaque traitement. La procédure est la même, que votre appareil soit fixe ou portable. En fin de journée, il vous faudra laver l’ensemble au savon doux et à l’eau tiède. Rincez puis laissez sécher à l’air libre.

Et pour le désinfecter ?

La désinfection d’un nébuliseur est une étape nécessaire à son bon entretien. Tout comme le nettoyage, l’aseptisation de votre appareil empêche l’apparition et la création de microbes. Pour ce faire, vous pouvez utiliser une solution désinfectante sur l’ensemble de vos équipements, puis laisser sécher à l’air libre. Cette étape doit se faire au minimum tous les trois jours et ne remplace pas le lavage, elle le complète.

Top 3 des meilleurs nébuliseurs sur le marché

Nous avons sélectionné pour vous les trois meilleurs nébuliseurs, qui se démarquent de la concurrence par leur prix, leur qualité et leur efficacité.

OMRON C102 est le meilleur produit d’entrée de gamme. Il s’agit d’un nébuliseur aux bonnes performances, fixe et peu volumineux. 8/10

OMRON C28P est également un nébuliseur fixe, mais cette fois-ci de milieu de gamme. Il possède un des meilleurs rapport qualité/prix en intégrant la technologie Virtual Valve (V.V.T) qui réduit le gaspillage et augmente l’efficacité de votre traitement. 9,5/10

FREELIFE, est quant à lui un des meilleurs nébuliseurs portatifs. Passe-partout, il se recharge toutes les deux utilisations. 8,5/10

FAQ / Questions Fréquentes sur les nébuliseurs

Quand utiliser idéalement un nébuliseur ?

Le nébuliseur peut être utilisé comme traitement pour l’Asthme, les sinusites, les rhumes et toute autre infection respiratoire.

Quel produit mettre dans un nébuliseur ?

Il est possible de mettre dans un nébuliseur des médicaments ou des huiles essentielles.

Pour utiliser correctement un nébuliseur, vous devez tout d’abord déposer le médicament dans la chambre de nébulisation. Connecter le masque ou l’embout buccal à l’appareil. Mettre le nébuliseur en marche et surveiller l’apparition d’une brume. Ensuite il vous suffit de positionner votre masque ou votre embout buccal et de prendre de profondes respirations.

Où trouver le meilleur nébuliseur ?

Les nébuliseurs sont disponibles à la vente dans les pharmacies, sur des sites internet spécialisés, ou encore sur Amazon.