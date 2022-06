Face à l’importance de la consommation énergétique des bâtiments et aux enjeux de notre siècle, l’isolation thermique se révèle être l’une des principales clés du changement.

Pendant longtemps, le faible coût de l’électricité, du gaz ou du fioul nous a fait négliger la consommation énergétique que représentait le chauffage dans nos habitations. Pourtant, il représente encore aujourd’hui près de 44% des dépenses énergétiques du pays. La hausse progressive des prix de l’énergie accompagnée d’une prise de conscience collective de notre impact environnemental ont entrainé un réel bouleversement dans le milieu du bâtiment depuis les années 2000.

L’isolation thermique est devenue l’élément central de ce changement de paradigme. Pour répondre à ces enjeux, de nombreuses entreprises et organismes innovent chaque année pour proposer des nouveaux matériaux et de nouveaux modes constructifs. Pour encourager cette dynamique, la réglementation thermique évolue encore cette année avec la mise en application progressive de la RT2020 depuis le 1er Janvier 2022.

L’isolation thermique, c’est l’ensemble des techniques mises en œuvre pour limiter les transferts de chaleur entre un milieu chaud et un milieu froid. Contrairement aux idées reçues, elle n’est pas qu’une protection contre le froid mais joue un rôle important dans le confort d’une habitation l’été.

La rénovation thermique, véritable casse-tête pour les artisans

Si les bâtiments à énergie positive sont désormais la norme en construction neuve et font l’objet de procédures et de modes constructifs éprouvés, la rénovation thermique des bâtiments anciens s’avère beaucoup plus complexe car elle nécessite de s’adapter à un ouvrage existant afin de l’améliorer sans pour autant le dénaturer.

S’adapter au bâtiment existant, un vrai défi pour les artisans

Dans le cadre de la rénovation, fabricants et artisans doivent redoubler d’ingéniosité pour proposer des solutions techniques sur-mesure adaptées à chaque nouveau projet. S’il est très rare d’atteindre les performances d’une construction neuve suite à la réhabilitation d’un bâtiment, certains principes de base peuvent s’appliquer à la plupart des constructions existantes comme par exemple bien isoler ses combles ou encore isoler sa façade par l’extérieur.

L’isolation thermique par l’extérieur, LA solution pour limiter les pont thermiques

Un des principes fondamentaux d’une bonne isolation thermique consiste à diminuer voir supprimer la présence de pont thermique.

Le pont thermique est un défaut d’isolation dans l’enveloppe d’un bâtiment. Généralement situé à la jonction d’éléments structurels comme par exemple un mur et un plancher, il entraine des déperditions de chaleur et peut également provoquer des problèmes d’humidité à cause du point froid qu’il génère.

Nombreux sur les façades des bâtiments existants, les ponts thermiques peuvent être en grande partie supprimés grâce à l’isolation par l’extérieur. Cette technique consiste à recouvrir la façade avec un isolant résistant aux intempéries pour constituer une enveloppe continue autour du bâtiment sans diminuer la surface habitable intérieure.

Ce procédé nécessite la modification de l’aspect extérieur de l’habitation avec la mise en œuvre d’un bardage ou d’un enduit protégeant l’isolant. Il permet cependant de dévoiler la structure du bâtiment à l’intérieur. L’occasion par exemple de profiter dans son salon d’un mur en pierre apparente !

L’isolation thermique par l’extérieur permet d’agrémenter son intérieur d’un mur en pierre apparente

Cette solution s’est beaucoup développée ces dernières années grâce à la mise au point de nouveaux matériaux et de nouvelles méthodes de pose. On peut citer par exemple des panneaux en fibre de bois qui, en plus d’apporter une bonne isolation et d’améliorer le confort thermique l’été, intègrent un pare pluie nécessaire à la protection du bâtiment face aux intempéries.

Les combles, élément crucial d’une bonne isolation

La toiture est sans conteste l’élément qui engendre le plus de déperditions, elle représente à elle seule 20% des pertes de chaleur d’une maison ! De nombreuses solutions techniques existent pour améliorer l’isolation des combles selon la configuration du bâtiment.

L’isolation des combles perdus, une solution économique

Un procédé relativement simple à mettre en œuvre consiste à recouvrir les combles d’une certaine épaisseur d’isolant. Si la laine de verre ou la laine de roche ont pendant longtemps été les solutions privilégiées par les artisans, on tend aujourd’hui à les remplacer par des matériaux plus écologiques comme l’ouate de cellulose. Issu du recyclage du papier, ce matériau que l’on insuffle dans les combles perdus a l’avantage d’avoir une grande inertie thermique, gage d’un gain de confort l’été.

L’ouate de cellulose soufflée est un isolant facile à mettre en œuvre qui offre une excellente inertie thermique

Isoler les rampants de toiture pour optimiser la surface habitable

Aménager ses combles est généralement une solution de choix pour agrandir la surface habitable de sa maison. Pour ne pas se priver de cette option, il convient de prévoir une isolation des rampants de toiture, c’est-à-dire une isolation qui suit la charpente. Cette technique prévoit une épaisseur d’isolant entre les éléments de charpente puis une nouvelle épaisseur par dessus ces derniers pour limiter les ponts thermiques.

De nouveaux procédés visant à isoler la toiture par l’extérieur apparaissent progressivement. Si cette solution technique paraît idéale, elle est encore peu répandue et très onéreuse car elle nécessite la réfection complète de la toiture.

La rénovation thermique encouragée par l’Etat

Si la rénovation thermique de son habitation permet de faire des économies de chauffage et de participer à une démarche écologique, elle représente un investissement parfois lourd à porter.

Dans cette optique et pour encourager les propriétaires à franchir le pas, l’Etat a mis en place un certain nombre d’aides financières qui permettent d’alléger le coût économique que représente de tels travaux.

Alors pour améliorer le confort thermique de son habitation et bien isoler ses combles ou sa façade, il convient de faire appel à des entreprises qualifiées qui sauront à la fois vous guider sur l’aspect technique de la rénovation mais aussi sur son aspect administratif.