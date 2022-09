Les jeux vidéos connaissent une croissance exponentielle ces dernières années, et génèrent un engouement important. Et comme tous types de jeux, des compétitions sont organisées avec ses championnats et ses récompenses. C’est comme ça qu’est né l’esport ou « sport électronique » en français (mais c’est beaucoup moins stylé). Mais qu’est-ce que c’est réellement ? Nous allons tâcher de répondre à cette question.

L’esport est aujourd’hui reconnu partout dans le monde, mais contrairement au sport traditionnel qui est exposé aux yeux de tous (comme la Coupe du Monde de football, où même le néophyte supporte son pays), l’esport ne concerne qu’une communauté encore restreinte. Si vous êtes dans le cas où on vous a parlé d’esport mais que vous n’y connaissez rien, alors cet article est fait pour vous.

Qu’est-ce que l’esport ?

Concrètement, l’esport c’est le fait de participer à des compétitions de jeux vidéos. Dans la grande majorité des cas, le vainqueur du tournoi décroche un prix, ce qui attise l’intérêt de nombreux joueurs de jeux vidéos.

Les compétitions de jeux vidéos donnent lieu à des rassemblements, au sein desquels les joueurs s’affronteront, comme dans le sport traditionnel. Qui dit compétitions dit prix, qui dit prix dit appât du gain donc entrainements. En effet, certains joueurs de jeux vidéos s’entrainent énormément afin d’espérer devenir joueurs professionnels et gagner de l’argent.

Cependant, tous les jeux vidéos ne sont pas les mêmes, certains se jouent en équipe, d’autres en solo, il y a les jeux de différents types… Cela signifie que toutes les scènes esport sont différentes et que les aptitudes demandées changent d’un jeu à l’autre, au point qu’il est rarissime qu’une seule personne soit douée en esport dans deux types de jeux différents.

Quels sont les types de jeux esport ?

Comme nous vous l’avons dit précédemment, il existe différents types de jeux vidéos sur la scène esport. Bien que pratiquement tous les jeux puissent avoir leur propre compétition, force est de constater que certaines catégories suscitent plus d’engouement que d’autres. Ainsi, voici la liste des principaux types de jeux esport. Ce sont les jeux les plus compétitifs, les plus suivis et qui génèrent le plus d’argent :

Les FPS (ou First Person Shooter) sont très connus, à l’instar de Call of Duty, CS:GO ou encore Valorant et Overwatch . Il s’agit de jeux de tir à la première personne. Dans la majorité des cas, ils opposent deux équipes dans des matchs aux règles variant du match à mort à la capture d’objectif en passant par d’autres modes plus complexes. Il s’agit de jeux offrant un point de vue réaliste, depuis les yeux de son personnage virtuel ;

Les compétitions d’esport peuvent avoir lieu en ligne ou hors ligne, ce qui représente la plus grande différence à leur sujet. De plus, elles peuvent être effectuées sur PC en clavier/souris (la plupart du temps) mais aussi à la manette (sur Call of Duty dans les années 2010 notamment) ou même sur mobile (avec Clash Royale par exemple).

Les compétitions en ligne

Ces compétitions se jouent chacun chez soi, comme si chaque joueur évoluait comme d’habitude sur son jeu, à quelques différences près. Pour l’occasion, les organisateurs du tournoi créés des salons spéciaux pour que les joueurs sélectionnés puissent s’affronter.

Ainsi, comme un tournoi de n’importe quel sport, les joueurs en solo ou en équipe progressent jusqu’à arriver au trophée. La majeure partie du temps, les affrontements s’effectuent en BO3 (le premier qui arrive à 2 manches gagnées remporte le match) ou en BO5 (Le premier qui arrive à 3 manches gagnées l’emporte), bien que cela puisse varier selon les jeux.

Les évènements sont la plupart du temps retransmis en live sur Twitch ou Youtube, par les organisateurs (qui ont une vue omnisciente) ou par les joueurs eux-mêmes. Les rediffusions sont généralement postées sur Youtube.

Les compétitions hors ligne ou LAN

Ces compétitions appelées LAN suivent le même principe que les compétitions en ligne mais se déroulent dans une grande salle dans laquelle sont disposées de longues rangées de tables, surtout au début de chaque tournoi, quand il y a de nombreux matchs en même temps et beaucoup de joueurs restants. Quand viennent les quarts, les demies et la finale, les joueurs sont alignés sur la scène pour se faire face, et sont entourés, comme dans un stade, par une foule de supporters.

Les compétitions génèrent souvent de l’argent, avec pour principaux acteurs League of Legends, CS:GO, Dota 2 (bien connu pour cela d’ailleurs) ou encore Fortnite (avec un prix de 3 000 000 $ pour le vainqueur de la Coupe du Monde 2019 notamment), ce qui encourage les joueurs de jeux vidéos à s’investir dans l’esport.

Qui sont les joueurs esport ?

Les joueurs esport ne sont pas comme nous, à bidouiller quelques gestes techniques sur Fifa par exemple. Les joueurs de jeux vidéos vraiment investis et possédant un talent particulier sont repérés à la suite de compétitions ouvertes à tous ou grâce à leurs vidéos. Ce sont les structures esport qui les recrutent, afin de leur procurer, le plus souvent, salaire, locaux d’entrainements et coaching personnalisé, ainsi que tout le matériel nécessaire (le meilleur casque gaming, le meilleur ordinateur, la meilleure chaise gaming, etc.).

Les plus importantes structures esport dans le monde sont, selon le magazine Forbes, TSM, 100Thieves et TeamLiquid. On pourra aussi noter Team Vitality, Solary ou encore Emulate du côté de notre chère France.

Quelles sont les aptitudes à avoir pour faire de l’esport ?

Cependant, ce n’est pas que l’acharnement qui a fait des joueurs esport ce qu’ils sont. Il faut pour cela plusieurs aptitudes hors du commun.

Voici donc une liste de certaines aptitudes à avoir pour espérer devenir un joueur esport, bien qu’elles varient selon le jeu :

L’agilité des doigts : bien que cela dépende des jeux, l’usage ultra-rapide des doigts est primordial dans de nombreuses disciplines. Ainsi, un joueur Fortnite alternera entre ses différentes constructions et ses armes à la vitesse de l’éclair grâce à ses touches de clavier, tandis qu’ un joueur LoL émérite fera presque du spam-click (action de cliquer sur sa souris à de multiples reprises très rapidement) afin de se déplacer et d’éviter les coups des adversaires ;

