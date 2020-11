Les masques de type FFP3 : la filtration la plus avancée

Tout ce qu’il faut savoir sur les masques FFP3 pour se protéger du Coronavirus. Les différences avec les autres modèles, mais aussi notre Top des meilleurs dispositifs. Un guide pour vous aider à choisir.

Un temps jugé inutile par les autorités au début de la pandémie du Coronavirus, le port du masque est désormais obligatoire dans de nombreuses circonstances. Il existe de nombreux modèles de masques réutilisables pour le Coronavirus. Tous ne se valent cependant pas et ne proposent pas le même niveau de protection. Pour beaucoup, les masques de type FFP3 sont jugés parmi les plus efficaces contre le virus. Dans la gamme de masques filtrants FFP, il existe différents modèles avec des caractéristiques spécifiques. Comment choisir le plus adapté ? Nous avons aussi dressé un Top des meilleurs masques FFP3 réutilisables pour se protéger du virus Covid-19.

Quels sont les différents modèles de masques de protection FFP réutilisables ?

FFP vient de l’anglais Filtering Facepiece que l’on peut traduire littéralement par pièce faciale filtrante. Il s’agit d’un masque de protection respiratoire qui peut filtrer la poussière, les particules et les micro-organismes présents dans l’air. Le terme de masque est un peu exagéré, car nous devrions parler de demi-masque. En effet, ces dispositifs de protection respiratoire ne couvrent qu’une partie du visage, le nez et la bouche.

Notez que les masques de type chirurgicaux sont conçus essentiellement pour éviter la propagation de microgouttelettes lors de l’expiration, les masques de type FFP protègent tant l’inspiration que l’expiration. Ils doivent ainsi être parfaitement ajustés au visage pour une efficacité complète. Il existe différents modèles avec des niveaux de protection différents.

Les masques de type FFP1 : pas efficaces du tout contre le Coronavirus

Les masques de type FFP1 sont des masques anti-poussières. Ils sont généralement utilisés pour le bricolage, mais aussi pour protéger les travailleurs dans certaines circonstances. Ils ne sont absolument pas efficaces contre les micro-organismes et ne protègent pas du tout contre le Coronavirus. À ne surtout pas employer pendant la pandémie en dehors du bricolage à la maison.

Les masques de type FFP2 : efficaces pour la Covid-19

Second modèle de la gamme, les masques de protection FFP2 offrent un niveau de filtration supérieur plus fin. Ils bloquent les particules virales et sont donc efficaces contre le Coronavirus. Au début de la pandémie, la demande pour ces masques a été telle que de nombreux gouvernements ont réquisitionné les stocks disponibles.

Les masques de type FFP3 : la filtration la plus avancée

Les masques de protection de type FFP3 proposent le meilleur niveau de filtration de la gamme. Ils peuvent même filtrer les plus fines particules d’amiante et de silice. Leur efficacité face au virus Covid-19 est donc maximale.

Avec ou sans valve ?

L’un des problèmes majeurs du port d’un masque de protection respiratoire est que cela demande un effort supplémentaire lors de la respiration. Une gêne minime en temps normal, mais qui peut se révéler problématique lors de l’effort. Aussi, certains masques FFP sont équipés d’une valve. Autre avantage de la valve est qu’elle facilite l’évacuation de l’humidité de la respiration et limite la condensation dans le masque qui reste plus imperméable longtemps. Ce dispositif rend l’expiration bien plus aisée, mais fait perdre la fonction de barrière entre son porteur et les autres personnes aux alentours. Vous êtes protégé, mais vous exposez les autres à l’air que vous expirez sans que celui-ci soit filtré.

Top des masques FFP3 réutilisables : notre comparatif

Tous les masques de protection de type FFP3 ne sont pas similaires et, même si le niveau de filtration est le même, dans la pratique, les résultats peuvent être différents. C’est notamment le cas en ce qui concerne l’ajustement sur le visage. Comme nous l’avions signalé, pour être parfaitement efficace, le masque doit être parfaitement ajusté aux contours du visage pour éviter qu’une partie de l’air inspiré ou expiré passe par les côtés du masque sans être filtré. Certains modèles sont plus efficaces que d’autres. Notre Top des masques FFP3 réutilisables.

MOD S2 : un masque FFP3 réutilisable très performant

Un ajustement parfait au niveau du visage

MOD S2 est un masque mis au point par une start-up néerlandaise. Ce masque très complet est sans doute l’un des plus efficaces sur le marché actuellement. Il est en fait composé de différents éléments. On y trouve notamment un masque réutilisable en silicone. La partie moulée en silicone permet un ajustement parfait aux contours du visage. Cela le rend aussi très agréable à porter sans provoquer d’irritations. Le MOD S2 utilise aussi des filtres de qualité FFP3 qui sont jetables.

Une valve est disponible pour l’expiration

Le masque est aussi équipé d’une valve que vous pouvez activer ou désactiver selon la situation. En présence d’autres personnes, il est nécessaire de fermer celle-ci, mais vous pouvez décider de l’ouvrir si vous faites, par exemple, du sport ou une activité physique alors qu’il n’y a personne aux alentours. La valve ouverte n’ajoutera pas d’effort à réaliser lors de l’expiration et provoquera moins de condensation dans le masque.

Des sangles ajustables pour ce masque FFP3

Pour un ajustement parfait, le MOD S2 propose des sangles ajustables. Selon la forme et la taille de votre crâne, vous pourrez ainsi ajuster au mieux la sangle pour que la pression du masque soit idéale pour son ajustement, mais pas exagérée pour votre visage. Le masque vient avec une sangle qui passe derrière votre tête et une autre au niveau du cou. À la différence de nombreux modèles, vos oreilles ne sont pas sollicitées.

Un petit investissement, mais qui vaut la peine

Le masque MOD S2 et ses 10 filtres FFP3 de rechange est actuellement vendu au prix de 30 euros sur le site de financement participatif Indiegogo. Vous pouvez vous le procurer ici. La paire de masques avec ses 20 filtres de rechange est disponible pour 55 euros. Notez que lors de la commande, vous pouvez choisir le coloris. 4 couleurs sont disponibles : bleu, rose, noir et vert.

Le masque FFP3 3M avec joint préformé

Leader dans les masques de protection, l’entreprise 3M propose un masque FFP3 réutilisable doté d’un joint facial. Ce joint préformé est souple et permet d’assurer une bonne étanchéité pour la plupart des formes de visage. Confortable, il est aussi facile à nettoyer. Il permet aussi de réduire la formation de buée pour les porteurs de lunettes. Il est aussi équipé de sangles élastiques réglables. Notez qu’il est aussi équipé d’une soupape qui réduit l’accumulation de chaleur, mais expose aussi davantage l’entourage à l’air que vous expirez.

Le masque FFP3 réutilisable de Lindhaus

Pour 13,20 euros, l’entreprise italienne, Lindhaus, propose des masques de protection FFP3 réutilisables sans valve. Le filtre à membrane est lavable et réutilisable. À la différence de nombreux concurrents, la surface de filtration est plus élevée ce qui permet une meilleure respiration. Les matériaux utilisés sont hypoallergéniques. La double sangle est réglable. Il peut être lavé jusqu’à 12 fois à la main et 6 fois en machine. Ce masque FFP3 réutilisable peut ainsi être utilisé pendant une centaine d’heures.