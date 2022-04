Il y’en a de toutes les sortes, et à tous les prix. Comment s’y retrouver dans cette myriade de modèles et de marques différentes ? Sans oublier les nombreuses dénominations. Qu’il soit question de fauteuil gaming/gamer, ou bien chaise gaming/gamer il est question de la même chose : une chaise de bureau confortable pour de longues sessions de jeu.

Voyons quelques points à vérifier avant l’achat d’un fauteuil gamer. Nombre d’entre eux pourront même être vérifiés sans même avoir à les tester sur place, même si un véritable essai sera toujours préférable avant achat.

Chaise gaming : l’importance de votre morphologie

L’une des choses les plus importantes à prendre en compte, et avec laquelle vous ne pourrez pas lutter, c’est votre morphologie. Pour avoir un fauteuil gaming qui vous correspond, il faudra en choisir un en fonction de votre poids et de votre taille. Selon si vous mesurez 1,50m ou 2,10m, les besoins ne seront pas les mêmes.

Un poids maximal et recommandé seront normalement indiqués dans la fiche technique du fauteuil. Il est toujours bon d’avoir une marge de sécurité, et au moins viser une capacité de 100 kg à 120 kg pour un gabarit moyen, et 150 kg pour un grand gabarit.

Pour bébé ours, maman ours et papa ours

Au-delà du poids, il faut prendre en compte votre taille. Comme pour le poids, une taille idéale sera indiquée. Certains modèles proposent même plusieurs variantes : S, M, L, etc.

Évidemment la largeur doit également convenir à votre corpulence. Plus cette dernière sera élevée plus les chaises auront tendance à avoir un prix élevé. Évidemment il ne faudra pas choisir une taille plus petite pour réduire la facture, ni au contraire prendre un modèle XXL pour avoir le top du top en vous disant « qui peut le plus peut le moins ».

Exemple de dimensions d’un siège

Notez que pour des questions de santé, il faut absolument que toute la surface du dossier soit en contact avec le dos et épouse au mieux vos formes. Pour ce faire il est indispensable d’avoir un réglage au niveau des lombaires. Cette option est le plus souvent réservée aux fauteuils ergonomiques, ou aux modèles hauts de gamme, mais se retrouve tout de même dans de nombreuses chaises pour gamers sur le marché. D’ailleurs il ne s’agit pas que du fauteuil ici, mais aussi de votre posture : prenez soin de votre dos !

Les réglages et fonctionnalités d’un fauteuil gaming

Par rapport à un fauteuil classique, un modèle gaming sera doté de plusieurs fonctionnalités supplémentaires pour améliorer le confort de l’utilisateur. On vous aide à vous y retrouver dans toutes ces options

Le réglage en hauteur

Un fauteuil gaming nécessite un minimum syndical : le réglage en hauteur. S’il n’en bénéficie pas, passez votre chemin. Il faut absolument pouvoir régler la hauteur à votre taille et à votre utilisation.

La qualité du piston est également extrêmement importante. Il faut que ce dernier soit de bonne qualité pour ne pas vous retrouver avec un fauteuil qui s’abaisse tout seul en pleine partie. Pour cela, pensez à vérifier que le piston est bien de classe 4. Autrement vous pourrez vite vous retrouver avec une chaise de dinette.

Ne pas négliger les accoudoirs

On y pense pas forcément en premier lieu et pourtant, la qualité des accoudoirs est aussi primordiale. Évidemment, il faut que le fauteuil en soit doté, sinon, comme pour le réglage en hauteur, passez votre chemin. Et ces accoudoirs sont dotés de nombreux réglages.

Ceux à privilégier sont appelés accoudoirs 4D. Il existe différents niveaux de réglages, 1D, 2D, 3D et 4D. Par là il faut comprendre que chaque niveau offre une dimension de réglage supplémentaire :

Hauteur

Latérale

D’avant en arrière

Rotation

Possibilités de réglages d’un accoudoir 4D

Puisqu’il est idéalement conseillé d’avoir les accoudoirs à hauteur de bureau, un réglage 1D semblerait être un minimum requis. Chaque niveau de réglages va apporter confort et ergonomie. La rotation ne sera pas forcément utile à tout le monde, mais sera toujours un plus. Elle est notamment pratique pour le joueur à la manette ou sur consoles de jeux, car dans cette position les bras ne sont pas parallèles et ont besoin d’un maintien différent.

Bras croisés en jouant à la manette

Il existe aussi différents revêtements. Une matière un minimum souple ou moussée peut être agréable pour les usages de longues durées.

Les différents systèmes d’inclinaisons et de basculement

Il existe plusieurs systèmes de basculement, que ce soit pour le dossier ou pour l’assise. Dans certains cas, seul le dossier s’incline. Dans d’autres les deux basculent ensemble en gardant le même angle.

Chaque fauteuil aura un angle d’ouverture différent : 90°, 180°, etc. Ça sera selon vos goûts personnels et vos besoins. Attention, certains sièges auront un petit angle de bascule même en étant verrouillés. Cela peut parfois empêcher de s’installer bien au fond du siège, sous peine de bascule en arrière. Donc attention à ce genre de détail. Certains sièges hauts de gamme permettent cependant de désactiver cette fonctionnalité.

Les coussins

Les coussins pour les lombaires et la tête seront inclus avec la plupart des fauteuils. Ils peuvent être placés au choix, selon les préférences de l’utilisateur.

Mais si un fauteuil est livré avec un coussin pour les lombaires, c’est qu’il manque en réalité d’un réglage dédié et précis, à l’instar des fauteuils ergonomiques. Et croyez-nous, le résultat est loin d’être le même. Si possible, privilégiez un vrai réglage sur la zone des lombaires, offert sur certains sièges grâce à une molette dédiée.

Le revêtement du fauteuil gaming

Le revêtement va changer l’apparence, mais aussi le ressenti de votre fauteuil de jeux. Il existe deux familles principales. Les fauteuils en cuirs, et les fauteuils en tissu.

Le cuir : beau, mais chaud Les premiers sont les modèles les plus mis en avant, mais attention : pour la plupart il s’agit de cuir synthétique ou de similicuir, de moins bonne qualité que le véritable cuir. De plus, bien qu’ils soient classieux, les revêtements en cuir peuvent donner chaud l’été et froid l’hiver, tout en ayant tendance à faire transpirer. L’idéal est un cuir NAPA, mais il est le plus onéreux que les cuirs classiques.

Le tissu, parfait en été Les revêtements tissus existent également, et ils sont moins chers que les finitions cuirs (véritables ou non). Le tissu est doux et laissera la peau respirer. Fini la désagréable sensation de chaleur l’été (et la peau qui colle sur le siège), et de froid l’hiver. Une bonne finition en tissu peut être plus conseillée qu’une mauvaise finition cuir, selon les température qui régissent chez vous.

Le tissu « mesh » : une alternative haut de gamme Il existe aussi une autre sous-catégorie de revêtement pour votre fauteuil gaming. Il s’agit des finitions dites « mesh ». Ces mailles tressées en tissu sont dotées d’une architecture bien différente, faite d’un tissu tendu et non d’un coussin en mousse.



Ces fauteuils-là offriront la meilleure respiration et aération. Ils auront également une ergonomie et un confort différent des sièges plus classiques, qui peut être plus à votre goût. On retrouve notamment ces finitions « mesh » sur les fauteuils hauts de gamme de la marque Herman Miller.

Le rembourrage en mousse de votre chaise gaming

Il s’agit là de l’une des parties les plus importantes d’un fauteuil, mais pourtant la moins détaillée par les fabricants de chaises gaming. Tout comme pour les matelas, il pourra il y’avoir des informations sur la densité des la mousse, mais ça sera assez rare. Concernant le type, l’indication d’une mousse à froid est généralement bon signe. Sur ce point, rien ne remplacera un essai en magasin.

Fauteuil gaming ou fauteuil ergonomique ?

Comme partout, dans le monde des fauteuils gaming, il y a du bon et du mauvais. Souvent, les marques se préoccuperont plus de l’esthétisme que de votre santé. Vous achèterez avant tout un design et une palette de couleurs chatoyantes dans un siège baquet inspiré de la course automobile. Ils seront souvent confortables mais plutôt dédiés à une utilisation détente.

Les avantages des sièges ergonomiques

Les fauteuils ou sièges ergonomiques se préoccupent avant tout…de l’ergonomie. La plupart des marques reconnues dans le secteur comme Herman Miller, HAG, Steelcase ou encore Haworth ont des années de recherches et d’expérience dans le domaine et travaillent main dans la main avec des ostéopathes et professionnels de la santé. Ces modèles sont plus confortables et proposent surtout une meilleure assise en respectant votre corps et ses courbes naturelles.

Herman Miller Aeron: le fauteuil ergonomique le plus vendu du monde

Les finitions ne seront pas forcément en reste puisque de nombreux modèles offrent une construction en métal avec des matériaux et coutures soignés. Il peut en exister en cuir ou simili, mais la plupart seront conçus en résille plus respirante et pouvant épouser la forme du corps. Niveau style, on s’éloigne de l’esthétique « gaming » avec un design beaucoup plus sobre, statutaire et professionnel. Vous retrouverez souvent ces fauteuils dans les bureaux de cadres de grandes entreprises.

Quand le gaming se marie à l’ergonomique

Il existe également des fauteuils ergonomiques avec une dimension gaming comme le Herman Miller Embody x Logitech G (ou Aeron Gaming), qui au-delà de l’argument marketing, offre les avantages et le sérieux de la marque avec les données et l’expertise de Logitech. Position souvent courbée vers l’avant, accoudoirs adaptés à l’utilisation de la manette, transpiration, autant de choses qui sont propres aux besoins des joueurs et peu habituelles sur des fauteuils ergonomiques.

Test de torture du Herman Miller Embody x Logitech G

Attention à l’appellation « gaming » On vous met donc en garde sur les appellations « gamer », qui sont bien souvent des manoeuvres marketing, à l’instar de bien d’autres périphériques PC. Si certaines marques associées à cet univers ont maintenant fait leur preuve, il faut tout de même rester vigilant sur les promesses dictées et autres effets d’annonce. Le monde des fauteuils gaming n’est pas épargné, il faudra donc faire preuve de diligence dans votre choix.

Quelles marques de chaise gaming privilégier ?

Il y’a de nombreux fabricants de chaises gaming, il serait donc compliqué de tous les répertorier. Mais on peut au moins nommer les leaders du marché que sont DXRacer et AKRacing, ou encore des marques (haut de gamme) jouissants de bonnes réputations comme SecretLab ou Noblechairs.

Mais il est également totalement possible de se tourner vers des marques telles que Vertagear, Arozzi, Maxnomic ou encore Queresus. Ces marques de renoms sont généralement synonymes de sérieux et de qualité. Si vous avez un budget (très) confortable, ou une utilisation soutenue, vous pouvez toujours vous tourner vers des sièges ergonomiques comme les Herman Miller.

Quelle que soit la marque ou le modèle, il ne faut surtout pas oublier nos conseils pour bien choisir une chaise, et surtout garder en tête de choisir un modèle selon vos besoins et votre corpulence. Rien ne sert d’acheter un modèle prisé d’une marque haut de gamme s’il n’est pas à votre taille.