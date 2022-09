Vous en êtes à vos premières barbes, ou bien vous rasez-vous le crâne régulièrement, ou peut-être aimez-vous arborer un torse presque imberbe sur la plage ? Il vous faut donc une bonne tondeuse électrique pour vous tondre, raser, tailler, bref… vous refaire une beauté ! Mais il y en a pléthore sur le marché : comment être certain de choisir le bon modèle ? Quelle marque privilégier ? Quel prix mettre ? Quels sont les critères les plus importants à prendre en compte afin d’obtenir la précision d’un superbe collier de barbe, une moustache bien nette ou le bouc de vos rêves ? Dans ce guide, on présente tous nos conseils et avis pour choisir la tondeuse à barbe électrique qui vous conviendra le mieux, par ordre décroissant d’importance !

Alimentation et autonomie : sinon, votre tondeuse ne fonctionnera pas !

Eh oui, c’est la condition sine qua non pour qu’une tondeuse fasse son office : l’alimentation électrique. Si vous êtes toujours à droite à gauche, mieux vaudra sans doute choisir un modèle avec une excellente batterie… Du genre qui tient au moins 120 minutes pour une heure à peine de charge ! Au contraire, si vous avez l’habitude de vous raser à la maison et que vous avez une prise électrique à proximité de votre miroir, l’autonomie, clairement, on s’en moque un peu. Vous pouvez sans hésiter prendre la pire option (40 min pour 16 heures de charge). Le plus pertinent sera surtout de choisir une tondeuse qui fonctionne sur secteur, même quand la batterie est à plat, morte, voire carrément inexistante. D’ailleurs, d’un point de vue écologique, l’option sans batterie est certainement ce qu’il y a de mieux. Enfin, il existe des modèles à piles, plus rares, mais plus coûteux à long terme.

Qualité et efficacité des lames : pour un rasage bien net

Ce que vous ne souhaitez absolument pas, c’est de vous retrouver avec d’épais poils de barbe coincés dans le sabot de votre tondeuse. Ça tire, c’est très désagréable, ça irrite la peau, et c’est ce qui arrive généralement avec des lames mal affûtées. Pour éviter que ce problème ne survienne, il faut chercher une tondeuse dont les lames sont inoxydables et auto affutées. Ces dernières, une fois la tondeuse en route, frottent un morceau de métal intégré dans l’appareil, et restent donc coupantes très longtemps. Si vous avez un doute, n’hésitez pas à vérifier les garanties. Enfin, sachez que les modèles de notre comparatif des tondeuses à barbe sont, pour la plupart, équipés des meilleures lames possibles pour un vrai rasage de précision !

Multifonctionnalités : pour que tout le monde en profite

Vous commencez à le savoir : la première condition pour acheter un objet, c’est de savoir qu’on va l’utiliser le plus possible. Sinon le produit perd de sa valeur. Ainsi, plus la tondeuse vous donne de possibilités de rasage, et mieux c’est. Déjà pour les changements de styles, et car outre une usure un peu plus rapide, cela n’altère ni l’autonomie ni la qualité des lames, alors pourquoi s’en priver ? Du bon matériel polyvalent peut donc proposer des sabots :

Pour la barbe , ajustables sur différentes longueurs (de 0,1 à 30 mm maximum) ;

; Pour les cheveux ;

Pour les parties du corps telles que le torse, les aisselles ou toute zone plus ou moins velues de votre mirifique musculature ;

Pour les touffes qui dépassent du nez ou des oreilles ;

Pour les parties intimes, si votre peau le permet.

Avec toutes ces options, il devient même possible de partager une seule tondeuse entre partenaires ou colocataires. Pour cela il suffit d’avoir une bonne hygiène. Bonjour les économies, dans ce cas !

Pas de rasage sous pression ! L’entretien de votre pilosité doit rester un choix personnel de style et aussi de santé. Si vous choisissez une tondeuse multifonction pour satisfaire le diktat d’un partenaire trop intrusif, vos poils se rebelleront et repousseront 200 fois plus vite (si si, c’est scien -ti-fique) !

Mode d’entretien : vive les appareils étanches !

Oui, c’est quand même plus simple de passer votre tondeuse à barbe sous un jet d’eau que de souffler dessus à répétition ou de brosser entre les lames après chaque tonte. Donc, privilégiez un modèle étanche, lequel vous permettra d’ailleurs une utilisation directement sous la douche. Ensuite, il existe des modèles avec système de nettoyage intégré, via l’aspiration des poils dans un réservoir. C’est sympathique, mais un peu gadget, à notre avis. Donc, ne comptez pas sur ça ! Enfin, si possible, préférez une tondeuse dont on peut facilement changer les pièces : en particulier les lames et la batterie.

La sécurité : attention objet électrique coupant !

Entre l’alimentation avec du courant électrique et les lames super affûtées, mieux vaut choisir du matériel robuste. De sorte que s’il vous échappe des mains lors de la tonte, il ne se retrouve pas trop endommagé pour être inutilisable. En outre, les appareils étanches ont plus de chance de survivre dans une salle de bain, c’est connu.

Les accessoires : les petits plus pour une barbe soignée

Vous en trouverez davantage dans les offres de type « kit » ou « coffret ». Là, en plus de la tondeuse et des divers sabots de coupe disponibles, vous pouvez tomber sur une brosse à poils de sanglier, un socle de chargement, un rasoir manuel, une paire de ciseaux (pour tailler les moustaches), une huile lubrifiante (bonne aussi pour la peau), un peigne ou même un étui de rangement. Vous l’aurez remarqué : il ne s’agit que d’accessoires, comme leur nom l’indique, et qui intéresseront sans doute avant tous ceux qui prennent particulièrement soin de leur pilosité faciale !

Le prix et la marque pour un investissement sans trop de risques

À partir du moment où vous restez dans les modèles et les marques de notre guide comparatif, même les produits chers ne vont pas jusqu’à l’indécence. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle ! En effet, la fourchette s’étend entre une vingtaine d’euros et un peu plus de 150 €. Autant vous dire qu’aux alentours de 50 € — 60 €, on est généralement déjà sur un produit vraiment intéressant. Quoi qu’il en soit, il est assez rare que l’achat ne soit pas rentabilisé. C’est pour cette raison que nous avons mis le prix en dernier critère. En effet, les tondeuses à barbe des marques Philips, Panasonic, Braun, Remington ou encore Wahl sont fiables et assez durables. Faites simplement selon votre budget, vous trouverez forcément sabot à votre menton.