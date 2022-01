Les scooters électriques ont la côte. D’après une étude menée par Avere-France et Mobivia, l’intérêt pour les scooter électriques augmentent. 56% des français, utilisateurs de scooters se disent prêt à passer le pas de l’électrique et changer de véhicule dans les années à venir.

Mais, avant de passer à l’achat de son scooter électrique, de nombreuses questions se posent. Elles concernent aussi bien son fonctionnement, sa durée de vie, son prix ou encore son impact environnemental. Nous vous présentons dans ce guide d’achat les principales questions qu’il faut se poser et tous les critères à prendre en compte avant de passe à l’acte.

Retrouvez notre comparatif des meilleurs scooters électrique du marché en fonction de leurs caractéristiques (scooter électrique 50cc, scooter électrique équivalent 125cc ou scooter électrique 3 roues).

Fonctionnement : un scooter électrique, comment ça marche ?

Un scooter classique fonctionne au carburant. Un modèle électrique, comme son nom l’indique, fonctionne à l’électricité. Le moteur électrique est alimenté grâce à des batteries. Un “contrôleur” permet de relier le moteur et les batteries pour faire tourner l’appareil. La puissance du moteur se mesure en watts, équivalents des CH sur un scooter thermique. Ce moteur électrique peut être placé dans la roue du scooter ou ailleurs selon les fabricants. Grâce à la mécanique électrique, le scooter démarre instantanément et vous ne connaissez presque jamais de panne.

Motorisation : Quel quelles les différents types de scooters électriques ?

Quand on réalise un comparatif des meilleurs scooters, on peut faire ressortir deux types de motorisations de scooters. Le premier est le plus petit moteur, équivalent à un scooter électrique 50cc. Il ne dépasse pas une motorisation de 3 000W et une vitesse de 45 km/h. Ensuite, on retrouve les scooters électriques équivalent 125cc qui peut atteindre les 100 km/h et une motorisation de 15 000W. Au niveau des types de scooters, on retrouve les 2 roues et les scooters électriques trois roues.

Scooter thermique vs scooter électrique : Pourquoi passer à l’électrique ?

D’un point de vue économique, la plupart des scooters électriques coûtent moitié moins cher à l’entretien qu’un scooter thermique. Seuls trois éléments nécessitent une attention spéciale, bien qu’ils soient particulièrement robustes : la batterie, le moteur et le contrôleur électronique. La recharge coûte également beaucoup moins cher que le carburant. Seul le prix d’achat vous semblera dissuasif, puisqu’il faudra compter entre 1 500€ et 16 000€ ! Il vous faudra donc un peu de temps d’utilisation pour que l’investissement soit rentable.

D’un point de vue environnemental, le choix d’un achat de scooter électrique se défend, d’abord parce qu’il est très silencieux et ne prend donc pas part à la pollution sonore. Ensuite, les émissions de gaz à effet de serre sont forcément réduits. Le seul hic réside dans la batterie qui, si elle n’est pas recyclable, peut devenir un déchet très polluant. Mieux vaut être attentif à ce critère !

Où acheter un scooter électrique ? Il est possible d’acheter son scooter électrique sur Internet ou dans des magasins et concessions. Il est cependant conseillé d’acheter son scooter électrique dans un commerce physique (comme pour les véhicules thermiques). Cela vous permettra de le tester sur place et l’entretien post-achat sera plus simple. Le SAV en cas de besoin sera également plus facile d’accès.

Critères techniques : comment bien choisir son scooter électrique ?

Il existe plusieurs critères sur lesquels il faut se pencher avant d’acheter son scooter électrique. En plus du prix, les premiers concernent la conception du scooter, son design ou son ergonomie. D’autres critères se basent plus sur les performances avec le moteur, la maniabilité ou la reprise. Enfin, un point essentiel concerne les batteries avec leurs poids ou l’autonomie qu’elles permettent. Votre choix dépend de l’utilisation de vous aller avoir de votre scooter ainsi que votre environnement.

Budget : Quel est le prix d’un scooter électrique ?

Voici les différents paliers de prix que vous trouverez pour l’achat d’un scooter électrique en fonction de sa qualité. Attention, un scooter d’entrée de gamme ne veut pas dire que tout est à jeter. Les constructeurs ont simplement décidé de faire certains sacrifices pour permettre un tel niveau de prix.

Pour un scooter équivalent 50cc :

Entrée de gamme : 1 500 à 2 000€

Milieu de Gamme : 2 000 à 3 500€

Haut de Gamme : 3 500 à 5 000€

Pour un scooter équivalent à plus de 50cc :

Entrée de gamme : Environ 2 500€

Milieu de Gamme : Environ 5 000€

Haut de Gamme : Plus de 8 000€

Prime : quelles subventions/aides pour un scooter électrique ?

Il existe plusieurs possibilités de subvention pour l’achat d’un scooter électrique. Ces aides de l’état et de certaines collectivités territoriales répondent à une volonté d’inciter les citoyens à utiliser des modes de déplacement écoresponsables. Nous attirons cependant votre attention que l’acte le plus écologique reste dans l’achat d’occasion, car toute production, même électrique, pollue sensiblement l’environnement.

Quoi qu’il en soit, il existe plusieurs offres en fonction de vos revenus et de la puissance de votre véhicule – aide pouvant aller jusqu’à 1 500€. Pour en savoir plus, retrouvez notre article sur votre éligibilité à ces aides et comment en bénéficier.

Autonomie : Quel est le temps d’utilisation d’un scooter électrique ?

Un scooter électrique possède une autonomie différente en fonction du type de sa batterie et de son nombre de cycle. Même si les batteries de scooters de même gamme sont souvent similaires, ce sont les cycles qui permettent de les différencier et de connaitre le nombre de kilomètres possibles (calculé en multipliant Ampère et volt). Aussi, l’autonomie peut dépendre du système de gestion de la batterie qu’il embarque. Le BMS par exemple permet d’optimiser la batterie et les freins peuvent parfois récupérer de l’énergie quand on les active. Si on devait donner un ordre d’idée, la batterie varie entre 40km et 200km.

Quelle est la durée de vie d’une batterie ? Les batteries sont consommables et devront être remplacées à un moment donné. Cette durée varie en fonction du soin apporté à la moto et du modèle, car différents types de batteries sont utilisés. La durée de vie d’une batterie d’un scooter électrique est d’au moins 5 ans, mais on en trouve aujourd’hui qui peuvent durer 10 ans facilement !

Charge : Combien de temps pour charger un scooter électrique ?

Le temps de charge varie selon le modèle et le type de chargeur que vous avez sous la main. il existe des chargeur « charge rapide » qui permet de diminuer le chargement. Pour une estimation, on peut dire que le temps varie pour une batterie de 3h à 8h. Le temps de charge est très important en fonction de l’utilisation que vous avez de votre scooter. Il différe aussi entre les scooters à batterie amovible et celles qui doivent être rechargées via une borne.

Vol : comment éviter le vol de son scotoer électrique ?

On peut retrouver plusieurs moyens de pallier les vols, ou du moins d’en limiter ces risques. L’antivol ou encore le bloque-disque permettent d’immobiliser la roue de votre scooter. Ils peuvent être couplés pour maximiser la protection contre le vol. Sur certains scooters sont intégrés le blocage des roues ou encore une alarme, pratique pour vous prévenir au plus vite. Enfin, si votre scooter a été volé, il est aussi possible de le suivre à la trace grâce au traceur GPS pour scooter.

Notre top des meilleurs traceurs GPS pour 2 roues est le meilleur outil pour suivre votre scooter en cas de vol.

Entretien : Quand et quel coût pour entretenir son scooter électrique ?

Pour l’entretien, il n’y a pas de limites de km avant une révision mais, en principe, il est bon de planifier une révision par an. Quant au coût, tout dépendra du modèle pour lequel vous avez opté. Cependant, le coût moyen annuel d’un scooter électrique est estimé à environ 120€. L’entretien d’un modèle électrique est bien moins cher qu’un modèle thermique. En effet, exit les vidanges et toutes autres réparations liées à un modèle thermique. Sur un modèle thermique, l’entretien annuel s’élève à environ 230 € soit presque le double que sur un modèle électrique.

Protection : quels accessoires sont obligatoires sur son scooter électriques ?

C’est l’éternel problème avec les deux-roues. Disons-le franchement : les protections, c’est encombrant et souvent ça fait tache quand on aime bien crâner façon Easy Rider. Mais à la moindre chute en short, t-shirt et sans casque, on risque gros. Pour cette raison, l’on aura tout à gagner à observer la règlementation qui impose des gants CE et un casque homologué (y compris pour le passager !). Nous rappelons que le gilet réfléchissant est fortement conseillé, surtout de nuit ! Enfin, se couvrir au moins d’un jean et d’un blouson adapté est un minimum pour ne pas sortir trop vulnérable.

Assurance : quel coût d’assurance pour un scooter électrique ?

La loi réclame que l’on souscrive au moins à une assurance au tiers, avec notamment la garantie Responsabilité Civile contre les dommages matériels ou corporels subis par autrui (passager, piéton) en cas d’accident sur votre bécane. Pour l’heure les deux-roues électriques, coûtent moins cher en assurance car ces modèles sont moins présents sur le marché. Les tarifs dépendent surtout du modèle choisi et de l’ancienneté de votre permis. Retrouvez notre article pour tout savoir des assurances pour scooters électriques.

Permis : Quel permis pour quel scooter électrique ?

Tout dépend de la puissance du moteur du scooter. Pour un petit modèle de scooter, équivalent 50cc, vous n’avez pas besoin de permis de conduire. Uniquement du permis AM (nouveau BSR). Pour des équivalents 125cc, il vous faudra le permis A2 ou le permis B avec une formation de 7 heures (sauf si obtenu avant 1982 pour le permis B) en fonction du modèle choisi. Un guide sur le permis nécessaire avant l’achat de votre scooter électrique est disponible sur notre site.

A consulter également : guide d’achat pour choisir une moto électrique