Lassé de vous raser tous les deux jours, vous avez décidé de sauter le cap et de passer à l’épilateur, mais ne savez pas lequel choisir ? Pas de panique ! On vous explique dans ce guide tout ce qu’il faut savoir sur ces appareils de beauté pour vous aider à faire votre choix.

Afin que vous compreniez l’importance que requiert le choix d’un épilateur, nous comparerons ce dernier à votre partenaire. Loin de prendre cette décision à la légère, vous prêtez attention à tous les détails pour une relation durable. Il en est de même pour votre épilateur. Celui-ci ayant une durée de vie comprise entre 11 et 20 ans, il est fort probable qu’il dure tout aussi longtemps, si ce n’est plus, que votre relation. Alors pour vous éviter de faire un choix que vous regretterez, on vous a répertorié tous les critères à prendre en compte avant de passer à la caisse.

Pourquoi acheter un épilateur ?

L’épilateur est la solution pour toutes celles et ceux qui en ont marre de se raser fréquemment et qui ne souhaitent pas non plus souffrir pendant leur séance d’épilation. Plus efficace qu’un rasoir, une pince à épilée ou une crème dépilatoire, l’épilateur permet d’espacer vos séances de 4 semaines maximum.

Pour toutes celles et ceux qui recourent à la crème dépilatoire, sachez que de nombreux médecins e ont démontré leurs dangerosités. Pour éviter tout souci, à celles et ceux qui ont la peau fragile, nous vous recommandons de recourir à d’autres méthode dépilation.

Quels sont les différents types d’épilateurs ?

Il existe trois types différents d’épilateurs : les épilateurs électriques, à lumière pulsée intense (IPL) et les laser.

L’épilateur électrique Il s’agit du modèle le plus abordable du marché. Son principe est simple et s’inspire de la pince à épiler. Sa tête rotative est équipée de pincettes qui attrapent le poil à la racine et l’extraient entièrement. Cette méthode d’épilation est temporaire et devra être répétée toutes les 3 à 4 semaines.

Illustration d’épilateur électrique

Astuce ! Pour éviter de vous faire mal pendant l’épilation, pensez à tenir votre épilateur à la verticale dans le sens inverse de la pousse du poil. Plus votre appareil sera droit et votre peau tendue moins l’épilation sera douloureuse. Exfolier votre peau au préalable permet également de limiter la douleur.

L’épilateur à lumière pulsée (IPL) Principalement connu pour être pratiquée en institut, cette technique est maintenant disponible à domicile. Grace à sa lumière intense, cet épilateur capte la couleur de votre poil, et lui envoie des faisceaux lumineux adapté pour le brûler à sa racine. Ce procédé réagissant aux contrastes, il ne sera pas efficace sur des poils clairs ou des peaux mattes. En revanche cette méthode est très concluante sur les peaux clairs à poil foncés.

Même si cela peut paraitre effrayant, cette méthode est sûre et indolore. Comptez entre 8-12 semaines avant la repousse du poil.

Illustration d’épilateur à lumière pulsée

Conseil ! Il est nécessaire de porter des lunettes de protection pendant votre séance et d’attendre minimum 10 jours avant d’exposer la partie épilée au soleil.

L’épilateur laser De nombreuses personnes confondent la technique de l’épilation au laser avec l’épilation à lumière pulsée. Leur technique est certes similaire mais la puissance du la lumière diffère. Celle du laser est bien plus puissante et provoque dans certains cas de légères brûlures.

Pour éviter tout problème, nous vous recommandons de suivre rigoureusement le manuel d’instruction ou d’opter pour une épilation laser en institut.

Illustration d’épilateur laser

Que choisir entre un épilateur électrique ou un épilateur à lumière pulsée ?

Adaptés à toutes les parties de votre corps, y compris votre visage, ces deux épilateurs diffèrent dans leurs caractéristiques. L’épilateur à lumière pulsée est déconseillé pour les peaux claires ou foncées qui ont des poils de couleurs similaires. Tandis que l’électrique convient à tous types de peaux. Le type d’épilation proposée par ces appareils est également un critère à prendre en compte.

Si l’IPL permet d’obtenir une épilation semi-permanente sans douleur, l’épilateur électrique quant à lui, ne propose qu’une épilation temporaire et souvent désagréable. Néanmoins, ce dernier reste le plus accessible et offre des résultats visibles dès la première utilisation, contre plusieurs semaines avec celui à lumière pulsée.

Afin de choisir l’épilateur électrique qui vous convient, vous devrez définir quels sont vos besoins et vos préférences. Ces différents critères devraient vous aider à y voir plus clair.

Épilateur électrique

La zone d’épilation

Le choix de votre épilateur électrique dépend principalement des zones que vous voulez traiter. Bien qu’il soit adapté à toutes les parties de votre corps (jambes, bras, torse, etc.), certains sont spécialement conçus pour les zones sensibles. C’est vers ceux-là que nous vous conseillons de vous diriger si vous souhaitez utiliser votre appareil pour l’épilation du maillot. Capable d’arracher les poils longs et courts, allant jusqu’à 0,5 mm pour les appareils les plus récents, l’épilateur électrique est trois fois plus efficace que la cire.

Les caractéristiques de la tête d’épilation

La tête d’épilation d’un épilateur électrique varie d’un appareil à l’autre selon deux critères : sa forme et son nombre de pinces. Souvent négligés, ces paramètres sont pourtant essentiels dans le choix de votre épilateur électrique, car ce sont eux qui sont à l’origine de la douleur et de la précision durant l’épilation.

Le nombre de pincettes

Le nombre de pincettes est le paramètre responsable de la douleur lors de l’épilation électrique, ce qui fait de lui le premier élément à prendre en compte lors de l’achat. Fixées sur la tête d’épilation, les pincettes sont accrochées à des disques rotatifs qui arrachent le poil jusqu’au bulbe. Plus une tête d’épilation dispose de pincettes, plus celui-ci sera rapide, mais douloureux.

Pour vous, donnez un ordre d’idée, sachez que les épilateurs que l’on trouve sur le marché ont entre 10 et 50 pincettes. Les appareils dédiés à l’épilation des aisselles et du maillot sont équipés quant à eux, d’une dizaine de pincettes pour vous épiler en douceur.

Tête d’un épilateur électrique

La forme de la tête d’épilation

Les têtes larges auront tendance à être plus efficaces, car équipées de plus de pincettes, mais également plus douloureuses. Pour remédier à ce problème, il existe de nombreux accessoires qui se fixent sur la tête de votre épilateur et permettent d’adapter sa taille. La présence de tête amovible sur certains permet d’accéder aux zones difficiles et de faciliter l’épilation.

Le nombre de vitesses

Le nombre de vitesses disponibles sur les épilateurs électriques varient entre deux et trois. Conçu pour s’adapter à la pilosité de l’utilisateur, il est important d’adapter la vitesse de votre appareil en fonction de la zone. Par exemple, on conseille pour les jambes d’opter pour une vitesse élevée. Les poils de ces dernières étant généralement plus épais que sur les autres parties du corps. Pour les zones sensibles, nous vous recommandons d’utiliser la vitesse la plus basse afin de diminuer la douleur et préserver votre peau.

Système antidouleur

Trop souvent connues pour la douleur qu’ils produisent, de nombreuses marques ont décidé de remédier à ce problème sur leurs nouveaux appareils. On pense notamment au Panasonic ES ED-92, qui grâce à une grille de protection disposée sur sa tête, attrape et tire uniquement les poils. La peau est ainsi préservée. Certaines marques ont préféré opter pour des systèmes qui permettent de désensibiliser la peau. Le Calor Soft Extreme par exemple, recours à cette technique en combinant une barrette vibrante avec de l’air frais pour apaiser la douleur. Enfin, la technologie Wet & Dry permet à certains épilateurs d’aller sous l’eau pour une épilation plus agréable.

Épilateur électrique pour peau sensible

L’étanchéité

De nombreux épilateurs électriques sont équipés du système Wet & Dry qui leur permet d’être utilisés sous l’eau et sur peau humide. Fonctionnant sur batterie, ils sont parfaitement étanches et vous assurer une sécurité optimale. L’avantage majeur de ces appareils est qu’ils permettent de réduire considérablement la douleur lors de l’épilation. Grâce à l’eau tiède qui dilate les pores, l’appareil peut arracher le poil avec plus de facilité en irritant moins votre peau.

L’alimentation

Le système d’alimentation des épilateurs électriques peut se présenter sous trois formes différentes.

Les moins coûteux seront la plupart du temps filaire. Votre appareil devra être branché à une prise pour fonctionner, ce qui peut s’avérer contraignant. En revanche, vous ne tomberez jamais à court de batterie.

En revanche, vous ne tomberez jamais à court de batterie. Les épilateurs sans fil sont certes plus pratiques, mais également bien plus cher . Leur temps de charge varie selon les modèles, mais tourne autour d’1 h 30, pour une autonomie allant de 30 à 40 minutes.

. Leur temps de charge varie selon les modèles, mais tourne autour d’1 h 30, pour une autonomie allant de 30 à 40 minutes. Ceux à piles sont quant à eux de plus de plus rares, car pas écologiques, mais ont l’avantage de ne pas avoir besoin d’être branchés ou rechargés pour fonctionner.

Épilateur électrique sur secteur

L’éclairage intégré

L’éclairage intégré sur certains appareils permet à l’utilisateur de ne louper aucun poil. Forte de son succès, cette fonctionnalité est de plus en plus répandue sur tous types d’épilateurs. Qu’il soit équipé sur un modèle filaire ou portatif, cet outil vous permettra d’obtenir une épilation parfaite. Par exemple la gamme Silk-épil de chez Braun, est équipée de cette technologie.

L’ergonomie

L’ergonomie est un critère à ne pas sous-estimer lors de l’achat de son épilateur électrique. Primordial pour avoir une bonne prise en main de l’appareil, seul vous pourrez déterminer le format qui vous convient. Manche fin pour une meilleure maniabilité, ou épilateur compact pour pouvoir l’emporter partout avec vous, nous saurons que trop vous conseiller de l’essayer en magasin pour vous faire une idée.

Épilateur électrique compact

Les accessoires inclus

Les épilateurs électriques sont dans la plupart des cas fournis avec un grand nombre d’accessoires. Des plus gadgets aux indispensables, ils permettent à votre appareil de se transformer en appareil multifonction. Afin que vous puissiez choisir au mieux celui qui vous convient, on vous propose une brève présentation des principaux accessoires inclus avec les kits.

Le réducteur de tête : il permet d’adapter le nombre de pincettes à la zone épilée . À utiliser lorsque vous épilez des zones sensibles.

: il permet le . À utiliser lorsque vous épilez des zones sensibles. La pochette de rangement : pratique lorsque vous voyagez, elle protège votre appareil de la poussière et des chutes.

: pratique lorsque vous voyagez, elle protège votre appareil de la poussière et des chutes. La tête de rasage : elle se substitue à la tête de l’épilateur et permet de transformer votre appareil en rasoir électrique. Cet accessoire atténue l’irritation et sera également recommandé pour les zones sensibles.

: elle se substitue à la tête de l’épilateur et permet de transformer votre appareil en rasoir électrique. Cet accessoire atténue l’irritation et sera également recommandé pour les zones sensibles. La brosse exfoliante : utile pour préparer la peau à l’épilation , elle permet également de réduire le nombre de poils incarnés .

: utile pour , elle permet également de le . La tête de pédicure : certains épilateurs sont équipés de cet accessoire qui permet de retirer la corne des pieds grâce à sa râpe.

: certains épilateurs sont équipés de cet accessoire qui permet de retirer la corne des pieds grâce à sa râpe. La brosse de nettoyage : indispensable, elle sert à nettoyer la tête de votre appareil, que celle-ci soit amovible ou non.

Épilateur électrique et ses accessoires

Entretenir son épilateur électrique est une étape indispensable pour prolonger sa durée de vie et éviter la prolifération des bactéries. Si la tête de votre appareil est amovible, il vous suffit d’enlever cette dernière puis de la passer sous l’eau pour retirer les poils coincés entre les pincettes. Souvent, une brosse de nettoyage est fournis lors de l’achat de votre appareil pour vous permettre de nettoyer facilement les têtes fixes.

Pour éliminer les bactéries, imbibez un coton d’alcool puis passez-le sur la tête de votre épilateur éteint. Il ne vous reste plus qu’à le sécher et le ranger dans la pochette prévue à cet effet. Cette étape est essentielle, car elle protège votre appareil de la poussière et l’humidité. Principales causes de détérioration de ces appareils.

Quel épilateur électrique pour débuter ? L’épilateur Silk-épilé 5 5-531 de Braun est idéal pour débuter. L’appareil est simple d’utilisation et épouse les formes de votre corps. Vous pouvez aussi vous tourner vers un modèle antidouleur qui dispose de peu de pinces.

Avant d’acheter un épilateur à lumière pulsée intense, il est important de prendre en compte un certain nombre de critères pour définir vos besoins.

Épilateur à lumière pulsée

Zones à traiter

L’avantage de l’IPL est qu’il est très polyvalent et peut s’utiliser sur n’importe quelle zone sans avoir besoin d’adapter sa puissance. Ainsi les jambes, le dos, les aisselles ou le maillot sont des parties du corps tout à fait adaptées. Nous ne vous le répéterons jamais assez, mais veillez à ce que vos poils soient suffisamment foncés pour ne pas être confondus avec votre peau. Sinon optez pour un autre moyen d’épilation. Il est également déconseillé d’utiliser votre épilateur sur vos muqueuses et grains de beauté. En cas de doute, référez-vous à la notice du fabricant.

Normes de sécurité

Avant d’acheter votre appareil assurez-vous que celui-ci soit certifié IEC 60335-2-113. Cette indication stipule que votre épilateur à lumière pulsée répond à des exigences spécifiques destinées aux appareils de soins domestiques et esthétiques équipés de lasers ou de sources de lumière de forte intensité. Vérifiez également que votre IPL soit équipé d’un système de détection de la couleur de peau et d’une protection qui bloque l’émission de rayons lorsque l’appareil n’est pas en contact avec votre peau. Enfin, veillez à porter des lunettes de protection pour protéger vos yeux tout au long de la séance.

Lunette de protection pour épilateur à lumière pulsée

Carnation de la peau et couleur des poils

Il est très important de se renseigner sur votre carnation avant d’acheter un épilateur à lumière pulsée. Les appareils classiques sont généralement conçus pour les peaux claires, mais de plus en plus d’IPL sont pensés pour s’adapter aux peaux métisses et noires. Concernant le type de poils, ils ne doivent être ni trop fins ni trop clairs.

Nombre de flashs

Le nombre de flashs de l’épilateur à lumière pulsée que l’on trouve actuellement sur le marché est généralement compris entre 100 000 et 400 000. Plus le nombre de flashs est important, plus votre appareil aura une durée de vie élevée. Une fois le nombre de flashs épuisé, il vous faudra changer l’ampoule de l’appareil. Certains modèles tels que le SmoothSkin Bare+ possèdent un nombre de flashs illimité. Il est également l’un des appareils IPL les plus rapides du marché grâce à ses 100 flashs par minute. La marque Philips estime que 250 000 flashs correspondent à environ 20 ans d’utilisation.

Épilateur IPL utilisé sur les jambes

Puissance des flashs

La puissance des flashs des épilateurs à lumière pulsée est exprimée en joules. Elle varie selon les modèles entre 3 et 9 joules par cm². La puissance idéale de votre appareil dépend de votre carnation, de votre type de peau et de la zone traitée. Plus la peau est sensible et fine, plus la puissance devra être faible. Si vous utilisez un appareil avec une puissance élevée, l’épilation sera certes plus efficace, mais aura également plus de chance de vous bruler. De nombreux IPL sont réglables manuellement, comme ceux présent dans la gamme Philips.

Dimension de la fenêtre de traitement

On appelle fenêtre de traitement le rectangle par lequel sort la lumière pulsée. La dimension de ces fenêtres de traitement varie d’un appareil à l’autre. Il est très important de choisir votre épilateur à lumière pulsée en fonction de la zone que vous souhaitez traiter. Par exemple, pour les zones sensibles qui requièrent de la précision, comme le maillot ou le visage, optez pour une fenêtre de traitement de 2 ou 3 cm².

Au contraire, pour des zones du corps moins sensible comme le dos, les épaules ou les jambes, préférez une fenêtre large qui sera plus performante et plus rapide. Sache que la plupart des IPL sur le marché sont équipés de différentes têtes afin de s’adapter à toutes les parties du corps.

Fenêtre d’un épilateur à lumière pulsée

Le mode d’alimentation

L’épilateur IPL peut-être alimenté de deux manières différentes : sur secteur ou sur batterie interne. Afin de garantir un confort optimal à l’utilisateur, grand nombre de marques ont pourvu leurs modèles de ces deux fonctionnalités. Les modèles qui ne fonctionnent que sur secteur, ne tomberont jamais en panne de batterie, mais vous compliqueront la tâche lors de vos séances. Tandis que les épilateurs IPL sans fil seront quant à eux bien plus maniables, mais nécessiteront d’être bien rechargé au préalable. Ce serait dommage que ce dernier s’arrête en pleine séance d’épilation.

Quel épilateur à lumière pulsée pour débuter ? Pour commencer à s’épiler avec un dispositif à lumière pulsée à la maison, il faut d’abord avoir une pilosité stable. Nous recommandons pour un premier achat de vous tourner vers le Babyliss Homelight G934E qui est à la fois polyvalent et facile d’utilisation.

Questions fréquentes