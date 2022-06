Il est normal et même très fréquent de vouloir s’équiper d’une caméra de surveillance pour protéger son domicile. Cependant, l’offre est tellement importante que l’on peut être un peu perdu(e). Heureusement, nous vous avons concocté un guide d’achat complet pour savoir tout ce qu’il faut avant l’achat de votre caméra de surveillance.

Peut-être habitez-vous dans une zone peu sûre, auquel cas vous pouvez être un peu nerveux à l’idée de quitter votre domicile pour partir en week-end ou en vacances. Après tout, un cambriolage ça n’arrive pas toujours qu’aux autres ! La solution qui vient directement à votre esprit (et à celui de tous), c’est la caméra de surveillance connectée.

Les caméras de surveillance visent à assurer non seulement votre sécurité, mais aussi celle de tous vos biens de valeur. C’est pour cette simple et bonne raison qu’il faudra à tout prix éviter les caméras qui détectent mal, filment avec une piètre qualité et empêchent un visionnage de l’historique. Non, parce que votre sécurité est primordiale, il vous faudra une caméra qui vous convient parfaitement ! Pour vous éviter le drame, nous avons établi tous les critères à prendre en compte lors du choix de votre caméra de surveillance.

Les 5 raisons d’acheter une caméra de surveillance

Protéger les membres les plus vulnérables Que ce soit les personnes âgées ou les bébés, il y a un âge où on ne peut pas (ou plus) être autonome. Ainsi, un babyphone (connecté ou non) surveillera très bien votre bébé durant son sommeil, vous prévenant du moindre geste ou bruit de votre enfant. Pour les personnes âgées susceptibles de faire des chutes, il est tout à fait possible d’installer une caméra de surveillance d’intérieur, de façon à pouvoir réagir au plus vite en cas de chute, de malaise ou de blessure.

Se protéger contre les intrus Le but premier d’une caméra de surveillance au domicile, c’est de filmer et d’alerter s’il y a des intrus. Cette fonction conviendra majoritairement aux caméras de surveillance d’extérieur, qui sont souvent équipées d’une sirène et d’un flash lumineux. De plus, si intrusion dans le domicile il y a eu, la caméra d’intérieur pourra tout filmer, et ainsi fournir des preuves accélérant l’enquête ou le procès. En conclusion, une caméra de surveillance vous sera très utile pour vous protéger des cambrioleurs.

Surveiller ses animaux de compagnie Que ce soit en extérieur avec un poulailler ou en intérieur si vous avez un quelconque animal de compagnie (du chat au chien en passant par le lapin, le perroquet ou même le serpent), vous aurez sans aucun doute besoin de les surveiller lorsque vous êtes en déplacement. Ainsi, une caméra de surveillance intérieure ou extérieure (caméra 4G ou Wifi selon la distance) fera des miracles pour les surveiller et prévenir quelqu’un en cas de problème. Pour les animaux les plus réceptifs, l’audio bidirectionnel vous permettra d’interagir avec eux pour qu’ils se sentent moins seuls. Cependant, il faut noter que cela ne fonctionne pas souvent, la plupart des chats et chiens ne comprenant pas le concept.

Avoir l’esprit soulagé Une caméra de surveillance est aussi une source de sentiment de sécurité. Chacune des raisons citées précédemment sont des sources de stress en l’absence de caméra de surveillance. D’une part vous pouvez surveiller l’activité du domicile (animaux et bébé), d’autre part vous pouvez surveiller l’activité d’un autre domicile (personne âgée) et cerise sur le gâteau, vous pouvez dissuader les intrus. En effet, le simple fait d’avoir une caméra de surveillance permet de faire fuir les cambrioleurs. Il existe pour cela des caméras de surveillance factices, afin de dissuader à moindre coût.

Économiser sur son assurance Une caméra de surveillance est un véritable atout pour un assureur, car cela lui permet de gagner énormément de temps pour chaque sinistre. Et comme « le temps c’est de l’argent », avoir une caméra de surveillance fera baisser d’environ 15 à 20% votre cotisation d’assurance habitation et de 10% votre cotisation d’assurance automobile. Le gain pour une assurance habitation est plus élevé car une caméra à domicile dissuadera les intrus. Ainsi, les domiciles sans système de surveillance auront 300% plus de risque d’être cambriolés.



De plus, comme vous l’avez lu, vous pouvez économiser sur l’assurance automobile. Pour cela, il vous faudra installer une dashcam, de façon à filmer en cas de collision ou d’acte de vandalisme (rayures à la clé, brisement de vitre etc.). Vous pouvez tout aussi bien avoir des caméras intégrées à votre voiture comme la Tesla qui filme et détecte à 360° par exemple. L’économie n’est pas négligeable lorsqu’on sait le coût annuel des assurances et celui relativement faible en comparaison des caméras de surveillance.

Quels sont les différents types de caméra ?

Il existe cinq différentes catégories de caméras de surveillance : les caméras d’intérieur, celles d’extérieur, les caméras 4G, les dashcam et les babyphones. Les caméras factices sont mises à part étant donné leur incapacité de filmer.

La caméra de surveillance d’intérieur Les caméras d’intérieur ont un prix très aléatoire, allant d’une trentaine d’euros à plus de 200€. Elles sont faites pour filmer l’intérieur de la maison et sont donc généralement achetées en kit pour pouvoir filmer différentes pièces. Elles sont dotées d’une vision nocturne et peuvent dans certains cas bouger sur leur socle.

La caméra de surveillance d’extérieur La principale différence entre une caméra de surveillance d’intérieur et d’extérieur est la résistance aux intempéries. En effet, les caméras de surveillance d’extérieur sont majoritairement certifiées IP65, 66 ou 67 (résistance à la pluie et aux poussières). Il existe par exemple des marques comme Blink qui vendent deux caméras aux caractéristiques identiques, l’une faite pour l’extérieur et l’autre pour l’intérieur. Cependant, certaines caméras d’extérieur possèdent des capacités que celles d’intérieur n’ont pas, à savoir un flash lumineux et une sirène. De plus, ces dernières peuvent être adossées à certains accessoires comme un panneau solaire pour être rechargées.

La dashcam La dashcam est aussi une caméra de surveillance, sauf que cette dernière se déplace avec vous. En effet, la dashcam est conçue pour être placée dans votre voiture, pour surveiller la route, à l’avant et à l’arrière. C’est d’ailleurs grâce à elle que sont créées ces fameuses compilations d’accidents sur internet. De format plutôt compact, elles sont conçues pour capter tous les instants d’un accident sans que vous n’ayez à faire quoi que ce soit. Dans la majorité des cas, elles ne sont pas connectées et les vidéos peuvent être extraites via USB. Les dashcams sont très utiles pour faire fonctionner l’assurance rapidement.

La caméra de surveillance 4G Cette caméra est mise à part car contrairement aux autres, elle n’est pas connectée au Wifi. En réalité, la caméra de surveillance 4G est dotée d’une carte SIM (ou GSM) et d’un abonnement mobile. Cela vous permettra de pouvoir filmer au fond de votre jardin par exemple, ou à n’importe quel endroit éloigné de votre domicile. La grande majorité du temps, les caméras de surveillance 4G sont des caméras d’extérieur.

Le babyphone Contrairement à ce que l’on peut penser, le babyphone n’est pas forcément la caméra basique reliée à un écran (souvent disgracieux). Désormais, il existe de nombreux babyphones connectés à votre smartphone. Mais qu’est-ce qui les différencie d’une caméra d’intérieur alors ? Eh bien c’est le fait que ce sont des babyphones, donc faits pour les bébés. De ce fait, ils peuvent par exemple diffuser de la musique, capter l’environnement du bébé (température ambiante, humidité de l’air) ou encore faire office de veilleuse. Certains modèles vont encore plus loin grâce à des systèmes permettant de reconnaitre les pleurs, capter la fréquence cardiaque et respiratoire etc.

Conseil Pour être sûr de choisir la bonne caméra adaptée exactement à votre usage, nous vous conseillons de consulter nos comparatifs dans chacun des domaines cités précédemment. Vous aurez de cette façon une vue d’ensemble des meilleures caméras sur le marché, avec un descriptif et un avis sur chacune d’entre elles.

Quels sont les critères pour choisir une caméra de surveillance ?

Il est évident que les critères pour choisir une caméra d’extérieur ne seront pas les mêmes que ceux pour choisir une caméra d’intérieur. Parmi les critères évidents, on retrouve par exemple la résolution ou le stockage. Parmi les moins évidents mais qui sont tout aussi importants, on retrouvera notamment la détection des visages et l’alimentation. Vous verrez donc ici quelles sont les caractéristiques à choisir pour une caméra de surveillance.

La résolution et la qualité vidéo La définition est une caractéristique très importante pour les caméras de surveillance. Meilleure sera la définition et meilleures seront vos chances d’identifier l’intrus. Grâce aux avancées technologiques, la qualité d’image des outils de télésurveillance évolue rapidement. Certaines caméras à bas prix sont limitées à 720p, mais quelques modèles peuvent désormais filmer en 4K. Nous vous recommandons une définition de 1080p pour vos appareils.

L’angle (ou champ de vision) L’angle est également un élément clé pour les caméras de surveillance. Plus il sera grand et plus votre appareil pourra visionner un espace large et donc repérer les intrus. Généralement, les caméras de surveillance dépassent les 100° d’angle de vue. Si toutefois vous décidiez d’acheter un modèle avec un champ de vision plus restreint, nous vous conseillons d’opter pour un modèle en kit.

La robustesse La résistance d’une caméra est cruciale, surtout pour les modèles d’extérieur. Les conditions météo, mais surtout les cambrioleurs peuvent venir à bout de presque tous les modèles de caméras grand public. Pour éviter au maximum la casse, optez pour un modèle résistant (norme IP65) et faites en sorte que votre appareil soit inaccessible (en hauteur par exemple).

La taille et les dimensions Pour ce critère c’est à vous de voir. Une caméra de grande taille est plus facilement identifiable donc neutralisable, mais elle peut aussi faire peur aux cambrioleurs. Avec une caméra de petite taille, c’est l’inverse. Pour palier à ses risques, nous vous conseillons d’opter pour une caméra de surveillance extérieure bien visible et une caméra d’intérieur discrète.

L’installation et la configuration L’installation des caméras de surveillance peut parfois nécessiter l’intervention de techniciens. Surtout pour les modèles d’extérieur qu’il faut raccorder au courant. C’est un coût supplémentaire qu’il ne faut pas négliger. Si vous n’êtes pas bricoleur, optez plutôt pour un modèle d’intérieur ou alors un appareil sans-fil.

Les dispositifs de sécurité Certains appareils proposent des systèmes d’alarme ou d’éclairage pour faire fuir les intrus. Ce sont des atouts, surtout pour l’alarme. Veillez toutefois à bien vérifier la puissance de l’alarme. Nous recommandons une puissance de 100 décibels minimum.

Le microphone Le microphone est également important. Idéalement, un système de télésurveillance doit posséder un microphone et un haut-parleur pour pouvoir écouter et parler. Concernant la qualité audio, il faut pouvoir entendre et se faire entendre distinctement, mais pas besoin d’un son de qualité Dolby.

La vision nocturne La vision nocturne est indispensable pour les caméras de surveillance grand public. Même si 80% des cambriolages se produisent la journée, 20% ont lieu la nuit et une caméra sans vision infrarouge n’y pourra rien. Avant d’acheter un modèle, vérifiez bien la qualité de la vision nocturne, elle peut être très différente de la qualité vidéo affichée.

Le stockage Pour le stockage des données, vous avez le choix. La plupart des caméras proposent un système cloud qui enregistre vos données, c’est pratique, car ce n’est pas à vous de gérer l’espace de stockage. Les données Cloud peuvent aussi être cryptées, c’est sécurisant. Faites cependant attention aux abonnements proposés par les constructeurs, certains sont inutiles et coûtent cher. Vous pouvez aussi enregistrer vos données localement sur une carte SD ou bien un serveur personnel NAS. C’est pratique, mais il faut faire attention au piratage des données et à la capacité de stockage plus faible que sur le Cloud.

L’alimentation L’alimentation d’une caméra de surveillance se fait la plupart du temps par branchement sur secteur. C’est relativement fiable sauf lors d’une coupure de courant. L’alimentation filaire peut parfois être encombrante et contraignante surtout pendant l’installation. Les modèles sans-fil fonctionnent avec une batterie, et sont souvent rechargeables sur secteur ou bien avec des énergies renouvelables. Les appareils sans fil sont plus rassurants, mais attention à bien garder un œil sur le niveau de batterie qui peut s’épuiser très vite.

La sensibilité au mouvement et au bruit La sensibilité aux mouvements et aux bruits fait la force d’une caméra. Néanmoins, avec une trop forte sensibilité, la caméra va réagir à des mouvements très légers (feuilles qui tombent) et vous enverra des notifications en continu. Pour éviter ce désagrément, la plupart des caméras proposent de régler la sensibilité de l’appareil sur l’application. Si ce n’est pas possible, évitez d’acheter ce modèle.

La détection des visages Certaines caméras offrent un système de reconnaissance faciale. Il peut prendre deux formes : la première est la plus répandue, elle distingue les visages humains des animaux, c’est pratique pour éviter les notifications intempestives si votre animal de compagnie se déplace chez vous. La seconde plus performante reconnaît les visages, c’est efficace pour éviter que la caméra ne filme vos proches et vous envoie des notifications.

Quels sont les abonnements des caméras connectées ?

L’application mobile prend une place de choix dans les critères de sélection de caméras IP grand public, puisque c’est elle qui permet de visionner la caméra en direct et d’avoir un accès aux enregistrements. Elles sont toutes gratuites mais certaines proposent un système d’abonnement payant.

Arlo Smart

Coût mensuel 2,79€ – 8,99€ – 13,99€ Durée de conservation des images 30 à 60 jours Prise en main de l’application ++ Options proposées Détection de personnes, Zone de mouvement, etc.

Nest Aware

Coût mensuel 5€ – 10€ – 30€ Durée de conservation des images 5, 10, 30 jours Prise en main de l’application +++ Options proposées Enregistrement continu, Zone de détection de mouvements, etc.

Somfy Protect

Coût mensuel 4,99€ – 9,99€ – 14,99€ Durée de conservation des images 1 à 7 jours Prise en main de l’application ++ Options proposées Connexion de secours si perte d’internet, Intervention sur site et gardiennage, etc.

Xiaomi Yi

Coût mensuel 6,99€ – 9,99€ – 14,99€ Durée de conservation des images 7, 15, 30 jours Prise en main de l’application + Options proposées Enregistrement Cloud uniquement.

Ring Protect

Coût mensuel 3€ – 10€ Durée de conservation des images 30 jours Prise en main de l’application – Options proposées Stockage, Téléchargement des vidéos, Extension de garantie, etc.

Blink Plus

Coût mensuel 3€ – 10€ Durée de conservation des images 60 jours Prise en main de l’application ++ Options proposées Détection de personnes, Extension de garantie, etc.

EZVIZ CloudPlay

Coût mensuel 4,99€ – 7,49€ – 9,99€ – 14,99€ Durée de conservation des images 7 à 30 jours Prise en main de l’application + Options proposées Détection de personnes, Zone de restriction, etc.

Quelle est la meilleure caméra de surveillance de 2022 ?

Il s’agit d’une question un peu traitre, étant donné qu’il n’existe pas à proprement parlé de « meilleure » caméra de surveillance. Cependant, il est possible d’identifier la meilleure caméra pas chère et la meilleure haut de gamme pour chaque catégorie.

Dans la catégorie des caméras d’intérieur, notre comparatif nous a permis de déterminer la meilleure caméra connectée d’intérieur haut de gamme, qui est la Netatmo Welcome. Pour le prix de la meilleure caméra de surveillance d’intérieur pas chère, il s’agit d’un match nul entre la Blink Mini et la Reolink E1 Pro 4MP.

Notre comparatif dans le domaine des caméras d’extérieur a permis de révéler la Netatmo Caméra Extérieure comme la meilleure caméra d’extérieur haut de gamme, malgré une concurrence rude avec la Somfy Outdoor. Dans le secteur « petits prix« , la TP-Link Tapo C320WS domine largement le marché.

Le domaine des caméras de surveillance 4G ne dispose malheureusement pas de catégorie « petit prix », étant donné que le comparatif n’a révélé que des caméras au prix dépassant 200€. Cependant, si on devait retenir une caméra 4G à un très bon rapport qualité/prix, c’est bien la Reolink Go qui se détacherait du lot. Question haut de gamme, Reolink rafle encore la mise avec sa très complète Reolink Go PT Plus.

Dans notre comparatif des meilleurs babyphones, nous nous sommes efforcés de faire notre choix parmi la foule de babyphones toujours plus innovants. Dans la catégorie haut de gamme, la caméra Pampers Lumi tire clairement son épingle du jeu, tandis que la Victure 1 réalise la prouesse d’être la meilleure caméra pas chère. Toutefois, nous réservons une mention spéciale à la Nanit Plus pour son côté innovant.

Au niveau des dashcams, le débat fit rage, mais la Toguard CE20 apparut comme la meilleure dashcam pas chère au sein de notre comparatif. Question haut de gamme, il est impossible de déclarer une caméra gagnante tant elles diffèrent par leurs qualités et leurs caractéristiques.

Questions fréquentes

Qu’est-ce qu’une caméra de surveillance ? mesurer exactement la proportion de cambriolages qui n’ont pas été commis grâce à la mise en place d’un dispositif de surveillance. Un cambrioleur se dirige plus facilement vers un domicile sans système de protection. Il est donc utile de posséder une caméra de vidéosurveillance. L’autre force du système se trouve dans sa capacité de filmer les individus en infraction et donc de pouvoir plus facilement les identifier et les condamner.

Un autre intérêt réside dans la capacité pour la caméra à surveiller d’autres types de problèmes qui peuvent survenir dans votre maison en votre absence. Il est possible de la coupler à d’autres appareils et choisir un détecteur de fumée connecté ou d’inondation par exemple en plus de la caméra. C’est un appareil qui protège et prévient des cambriolages ou des intrusions. Il n’est certes, pas possible dequi n’ont pas été commis grâce à la mise en place d’un dispositif de surveillance. Un cambrioleur se dirige plus facilement vers un domicile sans système de protection. Il est doncL’autre force du système se trouve dans sa capacité de filmer les individus en infraction et donc deUn autre intérêt réside dans laqui peuvent survenir dans votre maison en votre absence. Caméra analogique ou numérique ? La question fait débat, mais avec les progrès technologiques, la caméra numérique ou caméra IP est en train de dépasser son concurrent analogique. La caméra analogique fonctionne en direct à l’aide d’un boîtier et de câbles, elle est surtout utilisée dans le secteur privé, car elle prend de la place, de l’énergie et elle a un coût. La caméra IP fonctionne grâce à internet, c’est un gain de place important, car le boitier n’est plus nécessaire. Pour toutes ses raisons, nous vous conseillons d’opter pour une caméra IP, plus facile à prendre en main et plus abordable. Serveur NAS ou Service Cloud ? Stockage local ou stockage dématérialisé ? Là encore c’est un débat récurrent. Le NAS ou le SD peuvent fonctionner sans internet, mais il faut quelques connaissances en informatique, surtout pour le NAS. Le local prend de la place et les données peuvent être piratées si elles ne sont pas cryptées. Le cloud est dépendant de l’accès à internet, si celui-ci est de faible qualité, il marche moins bien. Nous vous recommandons un dispositif qui possède un stockage local et dématérialisé pour plus de sécurité. Peut-on brouiller une caméra de surveillance ? Oui on peut, d’ailleurs une grande partie des vols est effectuée par un cambrioleur avec l’aide d’un brouilleur de Wi-Fi. C’est un moyen efficace de contrer les caméras IP qui fonctionnent grâce à internet. Certaines caméras sont équipées d’un système d’alerte qui vous indique quand un brouillage a lieu. Ensuite, certains modèles sont en stockage local : SD carte et NAS. Même sans wi-fi la caméra continue d’enregistrer. Enfin, vous pouvez investir dans un anti-brouilleur aux alentours de 100 euros ou bien dans un système de télésurveillance analogique. Quelles sont les meilleures marques de caméra IP WiFi ? Les marques présentées dans nos différents comparatifs sont toutes fiables et représentent les meilleures caméras IP WiFi . Il y a cependant des marques de référence comme Arlo, Somfy, Bosch, Netatmo, Ring et TP-Link. Où acheter sa caméra de surveillance ? Vous pouvez acheter votre caméra de surveillance directement sur les sites des constructeurs ou alors sur des sites de revendeurs : Amazon, Boulanger, Fnac, Gearbest. Vous pouvez également trouver la plupart des modèles directement en boutique. Généralement c’est sur l’application mobile que vous pourrez visionner ce que filme la caméra en direct. Assurez-vous de bien l’avoir téléchargée. C’est le cas pour toutes les caméras IP. Si en revanche vous possédez une caméra analogique, c’est sur un écran que vous pourrez visionner les images en direct. Pourquoi acheter une caméra factice ? L’achat d’une caméra de surveillance peut parfois s’avérer onéreux, surtout que le vandalisme est courant. Le choix d’une caméra factice peut se révéler intéressant si vos moyens sont limités. Une caméra de surveillance fonctionne en partie au visuel, si des cambrioleurs voient que votre maison dispose d’une caméra (factice ou non) ils peuvent prendre la fuite. C’est une alternative abordable, elle reste cependant moins efficace que les vraies caméras et les cambrioleurs les plus expérimentés sauront probablement les reconnaître. Peut-on avoir une caméra de surveillance sans connexion internet ? Oui, fort heureusement ! Même si votre caméra de vidéosurveillance est privée de connexion internet, vous profiterez d’une surveillance vidéo dans tous les endroits hors réseau, entre les fermes, les chalets ou autres maisons de campagne. Au moyen d’un enregistrement local, vous pourrez même conserver les images. Certaines sont même munies de la détection de mouvement ou de contrôle à distance. Si vous connectez votre caméra de sécurité à un moniteur, vous obtiendrez également un streaming local en direct . Est-ce que les caméras connectées enregistrent en permanence ? C’est une option qui existe, mais cela requiert un espace de stockage conséquent. Ainsi, mieux vaut que la caméra de surveillance ne que gardent que les données importantes. Les détecteurs de mouvement sont là pour ça : vous ne capturez alors que l’essentiel. Est-ce que mes séquences vidéo sont piratables ? Les cartes SD ne peuvent pas être piratées à proprement parler, cependant elles peuvent être volées. Les Cloud sont évidemment tous piratables, cependant ceux destinés aux caméras de surveillance connectées sont très sécurisés. On pensera par exemple au Cloud des caméras Bosch, crypté et sécurisé aux normes allemandes. Quelle est la consommation de données d’une caméra 4G ? Étant donné qu’une caméra 4G ne fonctionne pas en permanence, elle consommera bien moins que ce que vous pensez. Pour ce qui est de la consommation, elle est dépendante de votre utilisation de la vidéo en temps réel et de la résolution. En général, la consommation d’une caméra de surveillance 4G se situe entre 500 Mo et 1 Go.