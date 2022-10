Entre un casque conçu pour écouter de la musique et un casque gaming, fait pour jouer aux jeux vidéos, les caractéristiques sont différentes. Qu’est-ce qui change ? Et comment faire pour en choisir un bon ? Pour répondre à ces questions et pour vous guider au mieux dans votre quête d’un casque de jeu, nous vous avons concocté un petit guide d’achat.

Qu’est-ce qu’un casque audio de gamer ?

On parle de casque gaming, certes, mais c’est quoi au juste ? Est-ce vraiment différent d’un casque normal ? La réponse est oui, évidemment. Le casque gaming et le casque audio simple sont très différents, notamment dans l’objectif recherché. Quand le casque gaming est conçu pour offrir une immersion en jeu, le casque audio va se concentrer sur la qualité de l’audio, pour écouter de la musique majoritairement.

Ainsi, le spectre sonore est bien plus vaste pour un casque gaming, car l’utilisateur doit pouvoir entendre un son plus ou moins éloigné à gauche, à droite, devant ou derrière, voire au-dessus et en dessous. De plus, les casques gaming étant adaptés aux gamers, ils ont un design bien spécifique, souvent agrémenté de LED RGB.

Pour finir, et il s’agit sans doute de la plus grande différence, les casques gaming possèdent très souvent un micro intégré, non pas près de l’oreille comme pour les casques audio, mais près de la bouche, pour être entendu au mieux par ses coéquipiers.

Les 4 raisons d’acheter un bon casque gaming

Avant de passer aux critères indispensables à connaitre pour choisir le casque le plus adapté à vos besoins, voici plusieurs raisons d’opter pour un modèle de bonne facture et ce que ça change par rapport à l’entrée de gamme. On ne va pas passer par quatre chemins, choisir un bon casque fait clairement la différence qu’il est presque indispensable pour jouer correctement.

Être en immersion totale dans le jeu Comme nous l’avons dit précédemment, un bon casque gaming permet d’être en immersion totale dans le jeu. Premièrement, grâce au son très précis, et deuxièmement parce que les casques gaming isolent très bien des bruits extérieurs. Que ce soit pour jouer sérieusement en multijoueur ou simplement apprécier dans les moindres détails un bon jeu, il est primordial d’être en immersion totale.

Capter plus d’informations La spatialisation du son et la qualité audio permettent au joueur d’entendre tout ce qu’il se passe autour de lui. Dans des jeux de tir ou les jeux MOBA, il est très utile de pouvoir bien entendre pour la seconde. En effet, en jeu de tir, on peut entendre des bruits de pas ou de rechargement avant d’avoir vu l’adversaire, tandis que dans un MOBA on peut savoir, au son, les actions des adversaires ne se trouvant pas dans le champ.

Pouvoir mieux communiquer en multijoueur La majorité des casques gaming ont un micro intégré, ce qui permet au joueur de communiquer avec ses coéquipiers de façon claire et précise. En partie multijoueur simple, c’est l’occasion de bien s’amuser, et en multijoueur tryhard/compétition, cela permet de communiquer des infos facilement, de façon claire et précise. Le micro est la base de tout joueur multijoueur.

Avoir un confort amélioré Sans mentir, il n’est pas rare que l’on joue beaucoup aux jeux vidéos. Alors, les fabricants de casques gaming ont créé des casques au confort sans égal, notamment grâce à des techniques comme le Circum-Aural ou grâce à des mousses moelleuses.

Quels sont les critères pour choisir un casque gaming ?

La qualité acoustique La qualité acoustique est un critère essentiel lors du choix d’un casque de jeu. Concernant aussi les casques audio classiques, les caractéristiques pour une qualité acoustique idéale ne sont pas les mêmes entre les deux usages. Pour avoir une bonne amplitude (de basses surtout), il vous faudra un casque avec un spectre allant de 20 à 20 000 Hz au minimum.

La suppression de bruit La suppression de bruit vous permet d’être en immersion totale dans votre jeu. Il existe deux types de suppression de bruit (ou ANC). Certains casques ont une réduction de bruit passive, ce qui signifie que la mousse est conçue pour que vous n’entendiez pas les sons extérieurs. C’est pratique, moins cher que la réduction de bruit active, mais peut s’avérer encombrant quand il fait chaud. Un casque à réduction de bruit active, lui, va neutraliser les sons extérieurs en les captant et en envoyant un son miroir. Cette technologie est un peu plus chère, mais quand elle est bien maitrisée, elle permet un rendu unique.

Retrouvez notre article afin de tout savoir sur la technologie de la réduction de bruit active.

Le micro Le micro est très important pour tout gamer qui joue en ligne. En effet, avoir un bon micro permet de mieux communiquer et d’éviter les grésillements et autres bruits de respiration parasites. Si vous comptez prendre un casque gaming avec micro, sachez qu’il faudra tout de même avoir un certain budget, car les casques d’entrée de gamme avec micro font souvent des concessions au niveau de la qualité sonore. A éviter.

La spatialisation du son Comme nous vous l’avons dit précédemment, la spatialisation du son est vraiment très importante pour certains jeux, et passer d’un casque sans à un casque avec change vraiment beaucoup de choses. Il existe trois types de spatialisation : la stéréo, le son surround virtuel et le son dimensionnel, classés par ordre croissant de qualité. Pour ce qui est des défauts, la stéréo n’est pas chère, mais ne produit pas de résultat de qualité, le son surround virtuel n’est pas disponible sur console et le son dimensionnel n’est pas encore assez popularisé pour que beaucoup de jeux ne le supportent, malgré des performances optimales.

La présence ou non d’un fil Les casques gaming ont eux aussi cette option filaire/sans-fil. L’objectif n’est pas le même. Le sans-fil permet à un joueur console de bien entendre tout en étant confortablement installé dans son canapé sans être encombré par un fil. Cependant, il y a aussi quelques désavantages aux casques sans-fil : ils ont une autonomie limitée ainsi qu’un certain délai de réponse, certes plutôt bas chez les modèles haut-de-gamme, mais toujours supérieur à celui d’un casque filaire.

Le confort Connaissez-vous l’inconfort que procure un casque trop petit et aux mousses pas assez épaisses ? Il est clair que vous ne souhaitez pas cela pour vos oreilles pendant vos longues sessions de jeux vidéos ! Dans ce cas, tentez de privilégier un casque avec arceau réglable, plutôt léger (en aluminium par exemple) et avec des mousses plutôt épaisses, comme les casques Steelseries par exemple.

Le budget Le budget n’est clairement pas à négliger dans l’achat d’un casque gaming, car leur gamme de prix est vraiment large. C’est pourquoi vous retrouverez plus bas le prix d’un casque gaming selon ses caractéristiques.

Conseil Si vous doutez des compétences hors caractéristiques d’un casque gaming que vous prévoyez d’acheter, téléchargez l’application Dealabs. Recherchez ensuite le nom du casque gaming, sélectionnez un « deal » lui correspondant et vous pourrez généralement obtenir des retours d’utilisateurs très complets.

Quels sont les prix pour un casque gaming ?

Les prix varient évidement en fonction du type de casque. Pour vous donner un ordre d’idée, voici plusieurs tranches de prix de casques gaming en fonction de deux caractéristiques : s’ils sont filaire ou sans-fil et s’ils sont à réduction de bruit active ou passive.

Casque gaming sans-fil

Coût moyen (entrée de gamme/milieu de gamme/haut de gamme) 30€/100€/200€ et + Avantages Mobilité – Praticité Inconvénients Autonomie limitée – Délai

Casque gaming filaire

Coût moyen (entrée de gamme/milieu de gamme/haut de gamme) 3€/60€/200€ et + Avantages Autonomie illimitée – Délai faible Inconvénients Encombrant

Casque gaming à réduction de bruit passive

Coût moyen (entrée de gamme/milieu de gamme/haut de gamme) 20€/70€/140€ et + Avantages Moindre coût Inconvénients Moite l’été

Casque gaming à réduction de bruit active

Coût moyen (entrée de gamme/milieu de gamme/haut de gamme) 40€/130€/200€ et + Avantages Très performant Inconvénients Onéreux

