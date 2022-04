Pour choisir une balance de cuisine, il est nécessaire de prendre en compte un certain nombre de critères. On vous explique tout ce qu’il faut savoir pour choisir une balance de cuisine alimentaire adaptée à vos besoins.

Marre des plats surgelés ? Vous vous êtes, enfin, décidez à sauter le pas et à cuisinier par vous-même. Vous lancez votre première recette tapée un peu au hasard sur internet et remarquez qu’il vous manque un élément essentiel : la balance de cuisine. Mais comment la choisir ? Que faut-il prendre en compte avant d’acheter une balance de cuisine ?

Le chemin est long avant de prétendre à votre première étoile, mais comme on est convaincu qu’il en vaut la peine, on vous a répertorié dans ce guide tout ce qu’il faut savoir avant de sauter le pas. Grâce à nos conseils d’experts, les balances de cuisine n’auront plus aucun secret pour vous.

Pourquoi acheter une balance de cuisine ?

Bien plus pratique que de mesurer à l’aide d’une tasse ou d’un verre, qui peut considérablement varier en taille d’une personne à l’autre, la balance de cuisine, elle, vous permet d’obtenir une mesure très précise. Véritable alliée de votre cuisine, la balance vous permet de suivre des recettes à la lettre pour éviter les faux pas. La balance de cuisine s’avère également utile pour préparer votre thé, ou vos épices.

La fonction Tare

C’est la fonction qu’il faut utiliser obligatoirement à chaque fois qu’on veut peser des ingrédients dans un récipient, comme un bol ou une assiette. La fonction Tare sert à remettre à zéro la balance de cuisine quand on y pose un objet dessus. Vous n’avez qu’à mettre votre récipient, vide, sur la balance et appuyer sur Tare. Ensuite vous pouvez mettre vos ingrédients dans le récipient pour que la balance ne prenne en compte que leur poids.

La précision

Faire la cuisine sans peser ses aliments, au jugé, pourquoi pas. Mais si vous voulez vraiment suivre une recette pas à pas, avec les bonnes quantités, la balance de cuisine est indispensable. Pour plus de précision, nous vous conseillons d’opter pour une balance numérique qui vous permet de peser vos aliments au gramme près.

Conversion des unités et grandeurs physique

Grâce à une balance de cuisine moderne, vous pouvez autant peser du liquide que du solide. La plupart des balances alimentaires sont utilisables via 4 grandeurs physiques : gramme (g), millilitre (ml), once (oz), et livre (lb).

Arrêt automatique

Afin de ne pas gaspiller inutilement de l’énergie et par soucis d’économie des piles, la majorité des balances alimentaires modernes s’éteignent d’elles même au bout d’un certain temps. En moyenne, au bout d’une minute d’inactivité.

Poids mini et maxi

La plupart des balances de cuisine numériques sont capables de peser des aliments avec un poids minimum d’un ou de deux grammes et d’un poids maximum pouvant aller jusqu’à 10 kg. En ce qui concerne les balances de cuisine mécaniques, moins précises, le poids maximum est de 5 kg et seulement 20 g pour le minimum. Ajoutez à cela que la majorité des balances numériques murales ne peuvent pas peser des aliments avec un poids supérieur à 3 kg.

Pourquoi acheter une balance de cuisine connectée ?

Les balances de cuisine connectées peuvent s’avérer très utiles pour les cuisiniers débutants. Tout comme les accessoires pour cuisine connectée, ces balances 2.0 sauront vous faciliter la vie en vous guidant pas à pas dans vos recettes.

Recettes pré-enregistrées en vidéo

Les balances de cuisine intelligentes sont devenues de vrais livres de cuisine 2.0. via l’application auxquelles elles sont connectées. Il est ainsi possible de suivre, pas à pas, les recommandations d’un chef cuisinier pour réussir sa préparation culinaire. Les recettes sont proposées en fonction des aliments que vous avez mis sur le plateau de la balance. Ce qui permet aussi de d’éviter le gaspillard alimentaire.

Le scan des produits

Certaines balances connectées comme celle d’Arboleaf, permettent de scanner les produits avant de les peser. Le but étant de calculer et d’analyser les valeurs énergétiques de votre préparation. Parfait pour surveiller son alimentation ! Un produit qui plaît beaucoup aux sportifs, ainsi qu’aux personnes qui souhaitent faire attention à leur régime alimentaire.

Surveiller ses calories jour après jour

Les balances connectées proposent de calculer les calories et apports journaliers que vous pesez. Une fonction qui a plusieurs avantages à cela, notamment celui de surveiller son alimentation, et de s’assurer de ne pas dépasser le maximum de calories à assimiler par jour. C’est aussi un bon moyen de suivre ses efforts.

Quelles différences entre une balance de cuisine numérique et mécanique ?

Les balances de cuisine numériques sont alimentées par des piles. Contrairement aux balances de cuisine mécaniques qui fonctionnent sans électricité. Si elles ne consomment pas d’énergie et qu’elles sont beaucoup plus solides, elles sont aussi beaucoup moins précises. On vous recommande donc d’opter pour l’une des meilleures balances numériques de cette année.

Choisir une balance alimentaire avec un plateau en métal

Il est important de savoir ce que vous comptez mettre sur le plateau de votre balance de cuisine de précision au moment de peser vos aliments. Un plateau en plastique ne supportera pas des aliments chauds. Seul un plateau en verre ou en métal vous permettra de ne pas abîmer votre balance dans ce cas de figure.

Quelle précision doit avoir une balance de cuisine ?

Les balances numériques alimentaires peuvent peser des aliments au gramme près, alors que les balances de cuisine mécaniques seront précises à 10-20 grammes près. Ces dernières sont souvent utilisées dans les marchés ou chez les commerçants. Le côté vintage donnant un aspect “authentique” à la balance devient un élément de décoration à part entière.

Les critères à prendre en compte avant d’acheter une balance de cuisine ?

La résistance La cuisine n’est pas l’environnement le plus susceptible de rester propre chez vous. Une balance qui résiste aux petits imprévus si vite arrivés en cuisine ne peut que représenter un avantage ! L’acier inoxydable est le meilleur matériau pour prévenir tout problème.

Le nettoyage Une balance lisse sans coins difficiles d’accès où des liquides ou des aliments peuvent se coincer est la meilleure solution. Certaines balances ont des éléments qui se retirent pour nettoyer avec plus de facilité.

Les boutons sur l’appareil Préférez des boutons plats où la poussière s’incrustera probablement moins que sur des boutons en relief.

Qu’est-ce qu’une bonne balance de cuisine ?

Le premier critère à prendre en compte pour une bonne balance de cuisine est évidemment la précision de la pesée. La mesure à 1 gramme près est l’idéal pour des recettes qui requièrent des doses bien ajustées et non aléatoires. Ensuite, le bouton Tare est vraiment essentiel. Car il permet de peser des ingrédients comme de la farine dans un récipient en excluant le poids du récipient. Ces deux critères nous semblent primordiaux pour déduire de la qualité de la balance. Une bonne balance est donc une balance juste qui pèse de manière optimisée grâce à la fonction Tare.

Quelle balance pour quel besoin ?

Pâtissier confirmé, cordon bleu ou débutant(e) du dimanche, chaque profil est différent, c’est pourquoi il est utile d’opter pour la meilleure balance en fonction de ses besoins.

Balances de précision pour cuisiniers

Pour les cuisiniers qui recherchent la précision, mieux vaut se doter d’une balance électronique qui mesure au gramme près. Les balances numériques sont donc les plus fiables dans ce cas et souvent à prix avantageux. Si vous cuisinez occasionnellement (uniquement le week-end par exemple), une balance mécanique sera suffisante. Elle peut manquer de précision mais vous donnera la mesure rapidement. À savoir qu’une balance électronique peut tout aussi bien convenir pour ce type d’utilisation.

Avis à tous les cuisiniers. Pour éviter une mauvaise surprise en cuisinant un aliment périmé, on vous conseille d’opter pour des bocaux connectés qui vous indiquent les dates de conservation pour les produits qui n’en ont pas.

Balances alimentaires pour perdre du poids

Désireux(se) de perdre du poids ? C’est alors vers une balance intelligente qu’il faudra vous tourner. La balance idéale est la Terraillon Nutritab Connectée que vous pouvez retrouver dans notre comparatif. Cette balance fait figure d’aide nutritionnelle car elle permet de scanner vos aliments pour vous informer de leur valeur énergétique.

Balances pour peser de gros aliments

Pour peser des aliments imposants comme de la viande ou des fruits, une balance électronique qui supporte des poids importants est à privilégier. La Homever, à retrouver dans notre classement, fera certainement l’affaire.

Balances de précision pour pâtissiers

Un cuisinier pro aura tout intérêt à choisir une balance professionnelle tel que les balances de précision Pro Weigh. Car on ne rigole pas avec la pâtisserie !

Questions fréquentes