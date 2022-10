La température de couleur

La température de couleur est exprimée en Kelvins (K), et concerne les ampoules à couleur blanche. En effet, il existe un choix entre couleur froide, neutre ou chaude. En général, les ampoules avec un blanc chaud (plus cosy) affichent une température située entre 2700 et 3300K, tandis que les ampoules avec un blanc froid (on se croirait à l’hôpital) ont une température de plus de 5300K. Entre ces mesures se trouvent les ampoules à blanc neutre.



Les ampoules à blanc chaud sont conseillées dans des pièces chaleureuses tel que les chambres à coucher ou le séjour. Les ampoules à blanc froid sont recommandées dans les pièces plus « fonctionnelles » comme la salle de bain, le bureau ou la cuisine. Il faut aussi savoir que, à intensité lumineuse égale, les ampoules à blanc chaud consommeront plus.