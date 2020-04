Grit X : la nouvelle montre connectée de Polar pour le sport en extérieur

Polar vient de dévoiler Grit X, sa nouvelle montre connectée dédiée aux sportifs en extérieurs soucieux d’optimiser leurs performances sportives. Découverte de ce modèle aux multiples fonctionnalités.

Polar a longtemps été l’un des principaux leaders sur le marché des montres pour sportifs notamment en étant la première firme à mettre au point un cardiofréquencemètre sans fil grand public. L’entreprise finlandaise a quelque peu raté le coche des années 2010 restant très discrète dans son domaine de prédilection. La multinationale basée à Kempele revient en force avec une nouvelle montre connectée outdoor qui ravira les sportifs exigeants.

Grit X : une montre connectée outdoor pour les sportifs

C’est aujourd’hui même que la marque finlandaise à dévoilé Grit X, son nouveau modèle de montre connectée destinée aux sportifs en extérieur et tout particulièrement les amateurs de trail, gravel, VTT ou bien encore de triathlon. La montre propose effectivement de nombreuses fonctionnalités qui permettront aux sportifs d’extérieur de suivre et d’optimiser leurs efforts et leurs performances. Parmi ces fonctionnalités, on notera le Hill Splitter. Cet algorithme permet de détecter automatiquement le relief et si vous êtes sur une section plane, en côte ou en descente. Cela permet de calculer le nombre de chacune de ces sections et les performances réalisées dans chacune d’elle.

Avec son système baptisé Fuel Wise, la Polar Grit X suggère aussi au sportif lorsqu’il est judicieux qu’il s’hydrate ou se ravitaille afin que son organisme gère au mieux l’effort et ce en fonction de l’énergie dépensée. Autre nouveauté bienvenue, le système de guidage GPS Komoot. Il permet de suivre le bon itinéraire pas à pas mais aussi de pouvoir aisément revenir à son point de départ. Bien évidemment, la montre fonctionne aussi avec une application vous fournissant de nombreuses informations.

Une montre robuste mais soignée

La Grit X est véritablement conçue pour l’extérieur. En plus de donner des informations météorologiques issues du système OpenWeatherMap, elle répond aux robustes spécifications militaires 810G pour l’extérieur et est donc idéale pour les conditions extrêmes et humides. La montre offre bien évidemment un cardiofréquencemètre qui utilise des capteurs placés sous la montre et donc sans sangles mais aussi un altimètre barométrique, une boussole et un gyroscope. Enfin, le système Nightly Recharge vous donnera de précieuses indications sur la qualité de votre sommeil.

Fait notable, la Polar Grit X offre une surprenante excellente autonomie de 40 heures d’entraînement continu et jusqu’à 100 heures lors d’une utilisation normale. L’entreprise finlandaise a aussi voulu que sa nouvelle montre connectée soit élégante et soignée. Le produit est effectivement d’apparence haut de gamme. La Polar Grit X est disponible, dès aujourd’hui, au prix de 429,90 euros sur le site de l’entreprise.