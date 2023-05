Ces grille-pains high tech coûtent plus de 300 € : la Rolls-Royce des toasters à des prix délirants

Deux grille-pains actuellement en vente dépassent les 300 €. Ces équipements de cuisine high-tech hors de prix ont-ils un réel plus par rapport aux modèles classiques ?

Environ 1,7 million de grille-pain sont vendus chaque année en France. Derrière cette donnée, on retrouve des dizaines de modèles différents oscillants entre 20 euros – pour les moins chers – et une soixantaine d’euros – pour les plus onéreux. Mais au milieu de cette jungle, deux modèles ont décidé de jouer la carte du « grille-pain high tech » quitte à exploser les compteurs et dépasser les 300 € !

Le Tineco Toast One : un grille-pain à écran tactile pour toute la famille

Tineco ne fait pas que des aspirateurs laveurs mais s’est également lancé dans la fabrication de grille-pain high tech à écran tactile. Son modèle Toasty One coûte 339 € sur le site officiel de la marque mais que propose-t-il de plus que les grille-pains classiques ?

Les avantages du grille-pain Tineco

Le principal avantage de ce grille-pain équipé d’un écran tactile est qu’il permet de gérer précisément la cuisson des tartines de manière indépendante dans chacune des fentes. Vous pourrez également paramétrer des profils de cuissons et ainsi ne pas devoir régler votre température à chaque fois.

Le Toasty One se démarque aussi en termes de propreté, que ce soit par la sortie délicate du pain (qui ne met pas des miettes partout) ou par son récupérateur de miettes facilement accessible : le grille-pain Tineco est un modèle de propreté.

Une famille heureuse et unie grâce au pain grillé.

Les inconvénients du grille-pain Tineco

Commençons par un inconvénient mineur, mais tout de même notable : la gestion des sorties de pain…

Bien que les cuissons puissent être gérées indépendamment, l’extraction des tartines devra, elle, être faite en simultanée. Comprenez que si vous aimez un pain légèrement grillé et que votre moitié préfère un pain très grillé, vous ne pourrez pas récupérer votre tartine – qui sera logiquement prête avant – tant que la tranche de pain de l’autre côté n’aura pas fini de bronzer… dommage.

Mais le problème majeur de ce grille-pain est bien sûr son prix de 339 €. Autant dire qu’avant de le rentabiliser, il faudra griller des milliers de tartines et utiliser toutes les fonctionnalités tactiles de l’appareil pour justifier son achat…

Le Revolution R180 Smart Toaster : le grille-pain aux 540 cuissons !

Tout comme le Tineco, le grille-pain de Revcook possède un écran tactile qui vous permettra de doser la cuisson de votre pain grillé à 100%. En effet, 30 aliments à griller sont déjà pré-enregistrés dedans : cela va du pain aux gaufres en passant par les pop tarts, etc. Pour chaque aliment, le grille-pain propose 3 modes de cuisson :

Frai : grillage classique

: grillage classique Décongélation

Réchauffage : pour un grillage moins puissant

Chaque mode possède ensuite 6 niveaux de puissances différents pour correspondre précisément à vos envies. Ce grille-pain est donc hyper précis et arrive avec deux accessoires : un rack pour surélever des aliments au-dessus du grille-pain et une presse à panini.

Toutefois, le Revolution R180 n’est pas parfait… Son visuel chromé s’accompagne également de traces de doigts visibles et d’un prix excessif… 349 €.

Le grille-pain artistique de Dolce & Gabbana

Petite parenthèse pour conclure sur un grille-pain tout ce qui a de plus classique de la marque SMEG. Le modèle dit « tsf01dgeu » possède 2 fentes et 6 niveaux de brunissage jusque-là rien d’alarmant puis notre regard se porte sur le prix et Ô surprise : 549 € !

La raison ? Le motif du grille-pain baptisé « Sicily is my love » a été conçu par la marque Dolce & Gabbana… La marque ne s’est pas arrêté au grille-pain et propose dans la même gamme :

Un presse-agrume : 599 €,

Une bouilloire : 599 €,

Un mixeur : 869 €,

Un batteur robot : 1 399 €.