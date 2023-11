Grille-pain : ce modèle écolo et français pourrait griller la concurrence dans peu de temps

Lors du salon Made in France regroupant les principaux acteurs de produits fabriqués en France, la marque Vertige expose en avant-première son grille-pain dont les premières livraisons devraient commencer en juin 2024.

Après sa bouilloire Club lancée en janvier dernier, Vertige propose en prévente son nouveau grille-pain avec la même philosophie : faire un modèle fabriqué en France, écologique et réparable. La marque profite du salon Made in France pour exposer son premier prototype et espère faire monter la cagnotte de sa campagne de financement.

Un grille-pain qui se veut écoresponsable

Le grille-pain est le petit électroménager le plus jeté en France. Partant de ce constat, la marque Vertige s’est donné pour but de commercialiser un modèle plus durable en faisant le choix de la sobriété.

Dans la lignée de sa bouilloire, l’argument principal énoncé par Vertige est clair : le grille-pain sera éthique et responsable. Fabriqué avec des matériaux biosourcés, l’objectif est de proposer un produit le plus écologique possible. Le fondateur de la marque, Christophe Bandron, explique que le grille-pain est aussi recyclable à quasiment 100%.

« Le plus important est de savoir d’où ça vient et où ça va« , explique celui qui met l’accent sur la transparence de ses produits. Ainsi, son grille-pain ne possède pas de carte électronique afin d’éviter une possible obsolescence programmée.

Autre point mis en avant, la réparabilité. Les produits de Vertige sont créés avec des pièces simples que l’on peut changer simplement. Le démontage est aussi facilité pour permettre le remplacement de n’importe quelle pièce défectueuse du grille-pain sans difficulté. Un argument qui a fait mouche sur la bouilloire Club, aujourd’hui vendue dans plusieurs grosses enseignes comme Boulanger ou Nature et Découverte.

« Il y a une grosse attente sur un électroménager français et engagé » David, responsable commercial

Un savoir-faire français

La bouilloire de Vertige est labellisée « Origine France Garantie » avec un score de plus de 95%. Ce qui signifie que le prix du produit et ses caractéristiques sont acquis en France. Un produit donc Made in France dont ses employés sont fiers : « On cherche même à avoir le label avec un meilleur score sur notre grille-pain« , espère Pierre, responsable du bureau d’étude chez Vertige.

Le grille-pain, dont le développement a commencé il y a un an, devrait ainsi recevoir également cette mention. Le fondateur de la marque explique dans une vidéo de présentation travailler avec des fournisseurs et des matériaux 100% français. Trente sous-traitants de l’hexagone œuvrent pour le moment avec la marque pour la conception de sa bouilloire et devraient emboiter le pas avec le grille-pain.

Aujourd’hui, le grille-pain Vertige n’est qu’en phase de prototype et la marque surfe sur la réussite de sa bouilloire pour lancer une campagne de financement participative. Dessus, il est possible de précommander son modèle pour 179€ au lieu de 199€ quand il sera lancé. Elle permettra de lancer les outillages et les tests du nouveau produit dont les premières livraisons sont prévues pour juin prochain.