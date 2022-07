Ortur Laser Master 3 : un graveur laser polyvalent et accessible

Depuis quelques années, les graveurs laser deviennent de plus en plus accessibles au grand public à l’instar des imprimantes 3D. Leur utilisation demeure malgré tout complexe et nécessite un réel apprentissage. Avec le Laser Master 3, Ortur a l’ambition de proposer un modèle plus facile à prendre en main et plus rapide.

Ortur vient de dévoiler le Laser Master 3, un graveur laser haut de gamme qui s’adresse autant aux professionnels qu’aux particuliers. Ce graveur avec sa vitesse d’exécution améliorée et son utilisation polyvalente se révèle complet et performant.

La marque créée en 2018 est rapidement devenue un leader du marché des graveurs laser accessibles à tous. En sortant la troisième version de son best seller, Ortur compte asseoir son statut et devenir une véritable référence du marché.

PRECOMMANDE ORTUR -95€ avec le code OLM3PRESALE jusqu’au 11 Juillet Acheter

Le Ortur Laser Master 3 offre une vitesse d’exécution améliorée

Le Ortur Laser Master 3 est capable de graver à 20 000mm/min. Il s’agit là d’une petite prouesse dans le monde des graveurs laser, car les principaux modèles actuels proposent une vitesse de gravure avoisinant les 10 000mm/min. Pour réussir à atteindre une telle vitesse, le fabricant a d’abord optimisé la structure de son graveur en abaissant le centre de gravité des parties mobiles et en réduisant les vibrations parasites. De plus, le nouveau laser qui équipe le graveur fait office de poids plume avec ses 235 grammes, permettant également un gain de vitesse considérable.

La structure du Ortur Laser Master 3 a été repensée pour améliorer la précision et la vitesse d’exécution

En résulte un temps d’exécution diminué de moitié par rapport aux autres modèles du marché. Pour la gravure d’une image de 10cm par 10cm par exemple, il faudra au Otur Laser Master 3 une dizaine de minutes là ou il faudrait presque vingt minutes pour les modèles habituels.

Si pour les particulier ce gain de temps pourrait apparaitre comme un simple confort d’utilisation supplémentaire, cette évolution se révèle capitale pour les professionnels qui verront leur rendement nettement augmenter et témoigne de l’ambition du constructeur d’innover sur tous les aspects de son produit.

Une précision toujours plus poussée

Capable de couper près de 20mm de bois ou 30mm d’acrilyque, l’Ortur Laser Master 3 est une machine à la puissance intéressante. Mais si la puissance d’un graveur est une caractéristique à ne pas négliger, sa précision d’exécution n’en reste pas moins le facteur le plus important, car c’est cet aspect qui conditionne la qualité et la finesse de la gravure. Ortur, conscient de cet enjeu, a cherché à proposer l’un des graveurs les plus précis du marché en travaillant sur deux aspects.

D’abord, il y a la précision du trait de la gravure qui assure le niveau de détail de l’image ou du dessin. Dans ce cadre, Ortur a développé la structure et les mécanismes mobiles de son laser master 3 en conséquence pour obtenir une précision de l’ordre de 0.1mm.

Il y a également le contrôle de l’intensité du laser qui permettra une gestion précise de la couleur obtenue. Plus l’intensité de la gravure sera importante, plus le résultat sera foncé. Cette caractéristique permet la réalisation de nuances indispensables à la retranscription d’une image en gravure notamment au niveau des ombrages. Grâce à son tout nouveau laser, le Laser Master 3 est capable de réaliser 256 niveaux de gris différents, un chiffre impressionnant.

La précision du nouveau laser permet de réaliser des gravures d’un réalisme saisissant

Ortur cherche à facilité l’accès à la gravure laser

Alors que les graveurs standards sont généralement équipés d’une simple prise USB et nécessitent systématiquement un ordinateur pour fonctionner, les ingénieurs de chez Ortur ont développé de multiples solutions pour piloter le graveur. S’il est toujours possible de le contrôler depuis sa prise USB ou depuis une carte SD, il est également possible d’utiliser l’application disponible sur téléphone ou encore l’interface web associée pour accéder à tous les paramètres de la machine.

Cette polyvalence d’utilisation permet de contenter les utilisateurs les plus exigeants mais également les novices qui pourraient être rebutés par des appareils nécessitant un grand nombre de réglages, des interfaces complexes et parfois difficile à appréhender.

Pour les plus pressés, Ortur a même mis au point une fonctionnalité permettant de graver une image grâce à une intelligence artificielle qui convertit et optimise directement la photo pour le graveur.

Le Ortur Laster Master 3 peut être contrôlé depuis un smartphone

La sécurité au cœur du Ortur Laser Master 3

Si Ortur cherche à rendre son graveur laser le plus accessible possible, ce type d’appareil reste potentiellement dangereux et nécessite la mise en place de mesures de sécurités afin d’éviter les accidents.

A ce titre, le fabricant a mis en place un bouton d’arrêt d’urgence facile d’accès qui bloque toutes les opérations en cours de réalisation par la machine. Une clé de verrouillage permet à l’utilisateur de laisser sa machine inaccessible lorsqu’il n’est pas à proximité. Cette fonction permet d’éviter que l’appareil ne soit démarré ou utilisé par une personne ne sachant pas l’utiliser.

Pour finir, le Ortur Laser Master 3 est équipé de capteurs qui lui permettent de s’arrêter en cas de mouvement anormal (si par exemple quelqu’un essaie de déplacer la machine pendant qu’elle fonctionne), de mauvaise tension, ou d’une utilisation trop prolongée du laser.

Un tarif de lancement avantageux !

Si le Ortur Laser Master 3 sera affiché au prix de 709,99€, le fabricant propose une offre de précommande sur son site en faisant passer le prix de sa machine à 614,99€ !

Pour profiter de cette offre, rien de plus simple, il suffit de se rendre sur la boutique officielle de marque et de saisir le code promo OLM3PRESALE. Attention, cette promotion n’est valable que jusqu’au 11 Juillet ! Les expéditions devraient démarrer une fois le produit officiellement présenté le 12 Juillet 2022.

