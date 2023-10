Top 5 des meilleurs graveurs laser simples à utiliser même pour les débutants

Ortur Laser Master 3

Un excellent rapport qualité/prix

Grâce à des performances de haute volée malgré un encombrement important, le Ortur Laser Master 3 se place parmi les meilleurs graveurs laser du marché. Équipé d’un laser de 20 W et d’une large surface de travail, il permet de réaliser une multitude d’opérations de gravure et de découpe différentes sur de nombreux types de matériaux. Les accessoires vendus par le fabricant permettent de personnaliser l’appareil pour le rendre encore plus efficace. On pense notamment au Rotary Roller ou encore au système de pompe à air permettant une meilleure dispersion des fumées.

Pour finir, il faut tout de même reconnaître que le montage n’est pas des plus simples et demande soit de l’expérience, soit beaucoup de patience. Nous en avions fait les frais lors de notre essai. Mais c’est le prix à payer pour avoir un modèle performant au tarif raisonnable.

Achetez si … Vous voulez une grande zone de travail,

Vous voulez pouvoir découper des matériaux sans difficulté,

Vous avez un budget limité. N’achetez pas si … Vous recherchez un produit « plug and play »,

Vous avez besoin d’une machine compacte.

Caractéristiques principales