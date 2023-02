Graveur Laser : une promo sur le nouveau Creality Falcon2 à ne pas manquer

Le scanner, graveur et découpeur laser Falcon2, dernier modèle proposé par Creality est en passe de révolutionner le marché des machines de gravure laser. Cette nouvelle génération de graveur a tout pour répondre à vos attentes en termes de finitions, de puissance et de coupe. Et coup de bol : avant même sa sortie officielle, Creality propose une réduction immanquable de 21 % sur son prix d’appel.

Si vous souhaitez obtenir l’une des machines de gravure laser les plus performantes du marché, vous pouvez d’ores et déjà précommander le Creality Falcon2 22W. Vendu initialement au prix de 1199 euros TTC, Creality propose une offre de lancement faisant baisser le prix de vente à 999 euros.

Le produit est garanti pour 12 mois et vous pourrez avoir accès à une assistance client à vie au moindre problème.

Mais ce n’est pas tout ! Grâce au code promo « FALCON2 », vous bénéficierez immédiatement d’une réduction supplémentaire de 50 euros, faisant passer le prix à 949 euros. Au final, vous profiterez d’une promotion de -21 % sur la valeur initiale de la machine.

La date officielle de sortie du Creality Falcon 2 22W a été annoncée. Dès le 25 février 2023, l’ensemble des graveurs lasers précommandés seront expédiés pour une arrivée à destination quelques jours plus tard.

Creality propose son graveur laser nouvelle génération

Avec le graveur laser Falcon2, Creality mise sur la puissance et sur la polyvalence. Contrairement aux précédents modèles proposés par la marque, cette machine possède une coupe bien plus épaisse tout en conservant une qualité de finition grandiose. Sa très grande puissance lui permet de couper une planche de bois d’une épaisseur 1,5cm en un seul passage. Sa cadence de découpe de 25 000 millimètres par minute est presque deux fois plus rapide que les autres graveurs du marché.

Pour ce qui est de l’équipement en lui-même, celui-ci comporte quatre puissantes diodes laser de 6W. En se rejoignant, les quatre lasers n’en forment plus qu’un seul, ce qui permet d’atteindre une puissance de 22W. La machine dispose de cinq protections de sécurité : un interrupteur de fin de course bidirectionnel pour empêcher le laser d’aller trop loin, une fonction d’arrêt actif, un verrou de sécurité, un capot de protection, et un bouton d’arrêt d’urgence en dernier recours.

Selon la puissance, il vous sera possible de plus ou moins creuser le support que vous utilisez.

Plusieurs fonctionnalités pour satisfaire les besoins de l’utilisateur

Grâce au faisceau laser ultra-puissant de la machine, il sera possible de chauffer une plaque d’acier inoxydable vous permettant de réaliser des gravures en couleur. Cette surface métallique réagit à la chaleur ce qui permet de reproduire plusieurs centaines de couleurs et ainsi, proposer un rendu de qualité et coloré.

Pour éviter que de la fumée ne puisse vous empêcher de bien voir votre réalisation ou détérioré votre lentille, Falcon2 possède une fonctionnalité d’assistance d’air en continu ajustable grâce à un bouton. Celui-ci s’active également de manière automatique si nécessaire.

Le graveur laser est compatible avec plusieurs systèmes d’exploitation comme Windows, Linux et macOS. Il prend en charge plusieurs logiciels utilisés par les experts du milieu de la gravure laser comme LightBurn ou LaserGRBL. Alors n’attendez plus : si vous souhaitez acquérir un appareil pour la réalisation de gravures laser, le Creality Falcon2 22W est fait pour vous !