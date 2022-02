Gran Turismo : défiez GT Sophy l’IA révolutionnaire développée par Sony exclusivement sur Playstation

En collaboration avec Polyphony Digital et Sony Interactive Entertainment, Sony IA a enfin dévoilé GT Sophy : une IA révolutionnaire prête à vous offrir de nouvelles expériences de jeu.

C’était LE gros point noir du jeu Gran Turismo : l’intelligence artificielle. Depuis 2020, Sony IA a pour objectif d’améliorer l’intelligence artificielle notamment dans le jeu vidéo. C’est en travaillant en étroite collaboration avec les équipes de Polyphony Digital et Sony Interactive Entertainment , que Sony a pu dévoiler une IA baptisée Sophy capable de s’adapter aux meilleurs joueurs du monde. Présentée lors de l’évènement Sony AI x Polyphony Digital Race Together »,ce dernier promet l’arrivée « d’une grande avancée dans l’intelligence artificielle des jeux vidéo ».

GT Sophy : une IA qui bat les meilleurs pilotes GT du monde

Gran Turismo Sophy est un agent d’IA autonome entraîné à l’aide d’une nouvelle plateforme d’apprentissage par renforcement profond développée en collaboration par Sony AI, PDI et SIE. Chaque groupe a contribué au succès du projet. Pour se faire, ils ont combiné l’expertise de chacun en matière de recherche et de développement fondamentaux de l’IA, un simulateur de course hyperréaliste et une infrastructure afin que l’IA puisse s’entraîner à grande échelle.

Un algorithme d’une grande complexité

En effet, Sony AI et ses partenaires ont dû élaborer une nouvelle approche en mettant en place une plateforme d’apprentissage puisqu’aucune combinaison d’algorithmes et d’infrastructure n’était alors en mesure de relever ce défi. La difficulté vient surtout du fait que la maîtrise du sport automobile est complexe, surtout au sein d’un simulateur. Plusieurs paramètres sont à prendre en compte pour que GT Sophy puisse être un adversaire crédible et offrir ainsi une expérience réaliste aux joueurs. Tout comme un joueur virtuel le ferait, elle doit être en mesure de prendre en compte tous les aspects tactiques : par exemple pouvoir dépasser un adversaire en utilisant la bonne trajectoire ou au contraire faire blocage, utiliser l’aspiration d’une voiture qui la précède, etc. “Estimer les points de freinage, trouver la meilleure trajectoire, rechercher l’adhérence sur la piste pour maximiser la vitesse et le contrôle sont en soi des problèmes de Machine Learning très intéressants à étudier, mais la course signifie que vous n’êtes pas seul sur la piste”, précise Sony dans son article officiel. Mais ce n’est pas tout, l’IA doit aussi être tolérante envers le joueur qui ne respècte pas certaines règles.

Des heures d’apprentissage

Pour que cette dimension soit comprise et interprétée par l’IA c’est un algorithme de Machine Learning qui a été mis en place. En collectant et en analysant des millions de données de joueurs de course GT sur PS4, les ingénieurs ont pu travailler sur ces trois points fondamentaux :

Contrôle de la voiture de course : compréhension de la dynamique automobile, des trajectoires et des manœuvres de précision

: compréhension de la dynamique automobile, des trajectoires et des manœuvres de précision Tactique de course : capacité à prendre des décisions pour s’adapter à l’évolution rapide des situations de course.

: capacité à prendre des décisions pour s’adapter à l’évolution rapide des situations de course. Étiquette de course : le respect des trajectoires des adversaires et le fair-play.

GT Sophie met les pilotes professionnels à l’amende

Conçue pour maîtriser des compétences de conduite nécessaires pour offrir une expérience de jeu unique à ses joueurs, l’IA GT Sophy est aussi capable de rivaliser avec les meilleurs pilotes du monde. Les capacités de GT Sophy ont pu être testées en la faisant jouer contre quatre des meilleurs pilotes de Gran Turismo au monde lors des deux événements Race Together 2021 Challenge. Grâce à l’algorithme du Machine Learning, GT Sophy a pu tirer des leçons de sa première course et ainsi battre les meilleurs pilotes GT humains dans les deux courses contre la montre. Sony précise qu’avant tout “la course doit être engageante et amusante. Dès le début, notre objectif a été de nous associer aux créateurs, et dans ce cas les créateurs de Gran Turismo, pour développer une IA qui pourrait non seulement courir de manière compétitive contre les meilleurs pilotes de Gran Turismo, mais qui serait aussi amusante à défier.”

Une intégration prévue dans la future mise à jour de GT 7 ?

Rien n’est moins sûr. Pour l’instant, l’intégration de l’IA Sophy reste encore floue, il y a peu de chances pour que l’IA soit disponible au lancement du jeu. Ce qui laisse à penser qu’elle sera intégrée ultérieurement via une future mise à jour ou dans le pire des cas sur Gran Turismo 8. Gran Turismo 7 lui, est attendu pour le 4 mars prochain sur PS5 et PS4. En attendant de la défier, vous pouvez admirer les performances de Sophy, histoire de prendre une longueur d’avance pour tenter de la battre.