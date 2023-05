GPT-5 : date de sortie, rumeurs, nouveautés, prix, différences par rapport à GPT-4

Si vous voulez tout savoir sur ce que le modèle de langage génératif GPT-5 nous réserve, vous êtes au bon endroit. Date de sortie, rumeurs, performances, nous avons compilé toutes les infos du moment sur cette intelligence artificielle.

Si on vous dit intelligence artificielle (IA), vous pensez sans doute à ChatGPT. Et pour cause, depuis son lancement en novembre 2022, l’agent conversationnel utilisant GPT-3.5 a mis sur le devant de la scène les progrès récents de l’IA. Mais OpenAI, l’entreprise qui a mis au point ChatGPT ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Après le lancement de GPT-4 en mars 2023, nous faisons un point sur ce qu’on peut attendre pour la prochaine version à venir : GPT-5.

A quoi ressemblera GPT-5 ?

Voilà une question dont la réponse est bien plus complexe qu’elle n’y paraît. L’évolution de GPT n’est en effet pas linéaire, mais plutôt exponentielle. Pour s’en convaincre, il suffit de comparer le nombre de paramètres pris en compte par les versions 3 et 4. Quand la version 3 était capable de prendre en compte 175 milliards de paramètres, GPT-4 en prend 100 000 milliards (x570!) ! En d’autres termes, chaque nouvelle version pourrait plus s’apparenter à une révolution qu’à une évolution, repoussant toujours plus loin les capacités de l’intelligence artificielle.

Question nouveauté, GPT-4 avait fait fort : outre la capacité nouvelle à analyser des images, cette nouvelle version avait fait un bond gigantesque, notamment dans les capacités rédactionnelles et de compréhension.

OpenAI a fait passer des examens à GPT-3.5 et GPT-4 pour comparer leur scores. Le résultat est sans appel.

Pour GPT-5, on pourrait s’attendre à une capacité d’analyse sonore, ou encore une connexion à internet afin de pouvoir donner des réponses encore plus à jour (pour l’heure, ChatGPT n’est pas relié à internet et ses informations s’arrêtent à 2021). Mais c’est surtout au niveau de la cohérence et de la qualité de ses réponses que l’IA devrait nous bluffer. A tel point qu’on pourrait se demander si on arrivera alors à la distinguer d’un véritable humain ?

Quand sortira GPT-5 ?

Que ceux à qui la course aux performances de l’IA fait froid dans le dos se rassurent : GPT-5 n’est même pas en développement, du moins pas encore. A l’occasion d’une conférence sur les menaces de l’intelligence artificielle qui a eu lieu au MIT, Sam Atman, PDG et cofondateur de OpenAI a indiqué que l’entreprise ne travaillait pas sur GPT-5 : « Ce n’est pas le cas, et nous ne le ferons pas avant un certain temps ». Voici la vidéo de la conférence ci-dessous.

La sécurité comme priorité

Le PDG a ainsi expliqué que la société OpenAI priorisait aujourd’hui l’amélioration de sa sécurité en mettant notamment en place des audits et des tests indépendants. Cette décision fait écho à une lettre signée récemment par un collectif d’experts et personnalités de la tech sur l’intelligence artificielle, dont Elon Musk. Selon ce collectif, il est urgent de mettre en place un encadrement de l’IA pour éviter des dérives potentiellement graves et ainsi conserver un impact positif sur la société.

Le PDG d’OpenAI a indiqué être en accord avec une partie des points évoqués : « Il y a des parties de la lettre avec lesquelles je suis d’accord. Nous avons fait une pause de six mois entre la fin de l’entraînement de ChatGPT-4 et sa sortie par exemple. Il faut prendre le temps d’étudier les systèmes de sécurité«