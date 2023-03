GPD WIN 4 : la console portable qui va détrôner le Steam Deck ?

GPD WIN 4 est une console portable aussi puissante qu’un PC ! L’objectif est clairement de se positionner sur le même secteur que le Steam Deck, console de la plateforme éponyme sortie il y a un an. La quatrième version de la console portable peut-elle détrôner l’appareil développé par Valve ?

Vous avez toujours rêvé d’emporter vos jeux PC dans les transports en commun ? Certes le Steam Deck existe, mais depuis que GPD WIN a présenté sa 4ᵉ génération de console portable, il compte bien mettre un terme au règne la console Valve dans le portage de jeu PC sur console portable. La GPD WIN 4 peut-elle conquérir le cœur et le portefeuille des joueurs PC ?

C’est quoi la GPD WIN 4 ?

La GPD WIN 4 est une console portable permettant d’accéder à tous vos jeux PC et d’émuler ceux provenant d’autres consoles. Selon gpd.hk, la console serait en mesure de faire tourner :

God of War en 45-60 FPS,

Elden Ring en 65 FPS,

Valorant en 107-116 FPS,

FIFA 22 en 108-132 FPS.

La marque vante les mérites de sa console qui peut également servir pour des activités professionnelles. En soi, vous pourriez tout à fait utiliser la GPD WIN 4 pour le travail et coulisser l’écran afin d’accéder au clavier QWERTY se cachant derrière la dalle LCD. Mais bon… On ne va se mentir, si vous achetez cette console c’est pour jouer aux jeux-vidéos (à la limite pendant vos visios…).

Le 4 derrière le GPD WIN symbolise évidemment qu’il s’agit de la quatrième version de la console (jusque-là tout va bien). Mais où sont passées les 3 premières versions ? Car si on a bien entendu parler du Steam Deck, les GPD WIN 1, 2 et 3 semblent être passées sous le radar du grand public.

Quand tu cherches les GPD 1, 2 et 3

Un frein massif aux ventes des GPD WIN : le prix !

Comme d’habitude, le prix est bien souvent ce qui freine les ventes de certains produits. Alors, celui du GPD WIN 4 n’a pas encore été communiqué, mais à titre d’exemple, le GPD WIN de troisième génération se vendait à un peu plus de 800 €…

Pour ce prix, la console plafonnait à 720p sur son écran portable – certains défendent le prix de la console en expliquant qu’elle peut également servir de PC en branchant un moniteur (possibilité d’afficher de la 4K avec le port HDMI 2.1).

On peut donc supposer que si la troisième génération – qui présentaient des caractéristiques inférieures à la 4ème – rôdait autour des 800 € que la GPD WIN 4 atteindra aisément les 1 000 €.

Pour rappel, un Steam Deck coûte 679 € maximum (version de 512 Go)

La GPD WIN 4 est-elle réellement meilleure qu’un Steam Deck ?

La console made in GPD est bien au-dessus du Steam Deck à tous les niveaux :

STEAM DECK GPD WIN 4 RAM 16 Go 32 Go STOCKAGE MAX 512 Go 2 To RÉSOLUTION 800p 1080p PROCESSEUR APU custom AMD :

8 threads CPU Zen 2 +

8 cœurs GPU RDNA2 AMD Ryzen 6800U BATTERIE 40 Wh 45,62 Wh POIDS 669 g 598 g AJOUT DE CARTE GRAPHIQUE EXTERNE Non Oui

Alors vu comme ça, la GPD WIN 4 semble dominer le Steam Deck en tous points, mais avec ce prix, encore heureux qu’elle soit plus performante.

À qui s’adresse cette console portable ?

Les détenteurs du produit font valoir que si la console est si chère, c’est parce qu’elle peut remplacer un PC. Mais la GPD WIN 4 semble être dédiée aux « hardcore gamers » et il y a fort à parier que ces consommateurs possèdent déjà un PC bien plus puissant à la maison. Seront-ils enclins à débourser plus de 1 000 euros supplémentaires pour transporter leurs jeux ?

Quant au grand public, est-il seulement prêt à débourser autant pour une console portable lorsque d’autres modèles comme le Steam Deck ou la Nintendo Switch se trouvent pour minimum 2 fois moins cher que la GPD WIN 4 ?

Sans réelle baisse de prix, il paraît compliqué d’imaginer que la console portable de GPD soit plébiscitée massivement par le public et arrive à envahir un marché où ses concurrents sont déjà bien installés…